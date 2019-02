Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca10d911-d7f6-462c-b1fa-1fbf53131dc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már elkészült a javítás azokhoz a rendszerhibákhoz, melyeken kihasználva könnyen hozzáférhetnek mások is az androidos készülékekhez. Hogy kinek mikor ér el a mobiljára, az a készülékgyártón múlik.","shortLead":"Már elkészült a javítás azokhoz a rendszerhibákhoz, melyeken kihasználva könnyen hozzáférhetnek mások is az androidos...","id":"20190211_android_okostelefon_png_kep_megnyitasa_hacker_kiberbiztonsag_kibervedelem_tavoli_kodfuttatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca10d911-d7f6-462c-b1fa-1fbf53131dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbeb8596-8814-4bca-b4be-15766880edd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190211_android_okostelefon_png_kep_megnyitasa_hacker_kiberbiztonsag_kibervedelem_tavoli_kodfuttatas","timestamp":"2019. február. 11. 09:03","title":"Amint lehet, frissítse a telefonját, mert egyetlen fotóval is feltörhető az Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség pedig fokozott óvatosságra inti az autósokat. ","shortLead":"A rendőrség pedig fokozott óvatosságra inti az autósokat. ","id":"20190210_Suru_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74ceddd-3b64-4781-8e02-93dec2872e17","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Suru_kod_miatt_adtak_ki_figyelmeztetest","timestamp":"2019. február. 10. 09:33","title":"Sűrű köd miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az afrikai ország egészségügyi minisztériumának péntek éjjeli tájékoztatása szerint augusztus óta 502-en haltak bele a vérzéses lázzal járó betegségbe, 271-en viszont felgyógyultak.","shortLead":"Az afrikai ország egészségügyi minisztériumának péntek éjjeli tájékoztatása szerint augusztus óta 502-en haltak bele...","id":"20190209_Ismet_durvul_a_kongoi_ebolajarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33b8892-3e9e-4d79-aabf-3c11c75bf877","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Ismet_durvul_a_kongoi_ebolajarvany","timestamp":"2019. február. 09. 11:16","title":"Ismét durvul a kongói ebola-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df83024-fbe6-471a-86db-39a96910ec68","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A thai király nővérét miniszterelnöknek jelölő párt bejelentette, miután az uralkodó ellenezte a lépést, visszavonja a döntést. Vajiralongkorn arra hivatkozva nevezte elfogadhatatlannak húga lépését, hogy a thai hagyományok szerint a királyi család tagjai nem vesznek részt a politikában.","shortLead":"A thai király nővérét miniszterelnöknek jelölő párt bejelentette, miután az uralkodó ellenezte a lépést, visszavonja...","id":"20190209_Egy_napig_tartott_a_thai_kiraly_noverenek_miniszterelnoki_jelolese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df83024-fbe6-471a-86db-39a96910ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c6f321-dde8-47dc-8759-4824503da8e6","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Egy_napig_tartott_a_thai_kiraly_noverenek_miniszterelnoki_jelolese","timestamp":"2019. február. 09. 10:00","title":"Egy napig tartott a thai király nővérének miniszterelnöki jelölése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízezres tömeg gyűlt össze szombaton Rómában a szakszervezeti szövetségek felhívására a gazdasági növekedést elősegítő politikát követelve a Liga és az Öt Csillag Mozgalom (M5S) koalíciós kormányától.","shortLead":"Több tízezres tömeg gyűlt össze szombaton Rómában a szakszervezeti szövetségek felhívására a gazdasági növekedést...","id":"20190209_A_garantalt_alapjovedelem_ellen_is_tuntettek_Romaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6bdb8d-df66-4587-a0e2-cd4f51e3a2b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190209_A_garantalt_alapjovedelem_ellen_is_tuntettek_Romaban","timestamp":"2019. február. 09. 15:06","title":"A garantált alapjövedelem ellen is tüntettek Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben tájékoztatta is a szervezőt - közölte szombati számában a Zalai Hírlap.","shortLead":"Keszthelyt javasolja Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere az idei Red Bull Air Race helyszínének, amiről levélben...","id":"20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed836e66-036c-4f5a-b6b8-fb8ba048ff9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Keszthely_befogadna_a_Budapestrol_eluzott_Red_Bull_Air_Racet","timestamp":"2019. február. 09. 10:25","title":"Keszthely befogadná a Budapestről elűzött Red Bull Air Race-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dbc9ae8-50c4-4f91-b857-67bbc5a30398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évértékelő beszédében Gyurcsány Ferenc többször is hazafiatlannak nevezte Orbán Viktort, de hazaárulónak egyszer sem nevezte. ","shortLead":"Az évértékelő beszédében Gyurcsány Ferenc többször is hazafiatlannak nevezte Orbán Viktort, de hazaárulónak egyszer sem...","id":"20190209_Gyurcsany_Orban_evertekelo_jobbik_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dbc9ae8-50c4-4f91-b857-67bbc5a30398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02878d78-822a-4efb-be7f-b3181369105e","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Gyurcsany_Orban_evertekelo_jobbik_ellenzek","timestamp":"2019. február. 09. 16:27","title":"Gyurcsány egy ponton nem ment túl Orbán minősítésében és feledi a Jobbik múltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Épp az erőszakos tüntetők elleni fellépés törvényi szigorítása elleni tüntettek, amikor a tragikus esemény történt.\r

\r

","shortLead":"Épp az erőszakos tüntetők elleni fellépés törvényi szigorítása elleni tüntettek, amikor a tragikus esemény történt.\r

\r

","id":"20190211_Negy_ujjat_vitte_el_egy_gumilovedek_egy_fotosnak_Parizsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafd7eb6-0b4e-41ff-bb94-c383980d1c94","keywords":null,"link":"/vilag/20190211_Negy_ujjat_vitte_el_egy_gumilovedek_egy_fotosnak_Parizsban","timestamp":"2019. február. 11. 07:34","title":"Négy ujját vitte el egy gumilövedék egy fotósnak Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]