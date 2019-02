Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"374cc2ea-f1ff-4021-a825-6e2a3a3255e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön a fagyoskodás utolsó rohama.","shortLead":"Jön a fagyoskodás utolsó rohama.","id":"20190222_Keletrol_tamad_a_II_ukran_hidegfront","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=374cc2ea-f1ff-4021-a825-6e2a3a3255e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a2b819-1d70-4788-b0a8-842866f32ae6","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Keletrol_tamad_a_II_ukran_hidegfront","timestamp":"2019. február. 22. 13:30","title":"Keletről támad a II. ukrán hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset egyik vádlottja nemrég súlyos szívbetegségére hivatkozva szabadulhatott, azonban a PestiSrácok úgy tudja: a férfi nem otthonában várja a kezelést, egy konditeremben \"rehabilitálódik\". ","shortLead":"A Dózsa György úti baleset egyik vádlottja nemrég súlyos szívbetegségére hivatkozva szabadulhatott, azonban...","id":"20190222_PS_M_Richard_konditerembe_jar_mikozben_szivmutetjere_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236597c0-aeca-4b02-9815-a4ca48b4e30e","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_PS_M_Richard_konditerembe_jar_mikozben_szivmutetjere_keszul","timestamp":"2019. február. 22. 09:04","title":"PS: M. Richárd konditerembe jár, miközben szívműtétjére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghiúsulhat a Tesco és a Media Markt nemrégiben bejelentett összefonódása, amelynek során kilenc hipermarket belső eladóterében elektronikai termékeket kínáló, önálló üzletrészeket alakítanának ki – tudta meg a Magyar Nemzet. ","shortLead":"Meghiúsulhat a Tesco és a Media Markt nemrégiben bejelentett összefonódása, amelynek során kilenc hipermarket belső...","id":"20190221_Meghiusulhat_a_Tesco_es_a_Media_Markt_osszefonodasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c519154-f7b3-4941-be6d-49f918778b9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190221_Meghiusulhat_a_Tesco_es_a_Media_Markt_osszefonodasa","timestamp":"2019. február. 21. 09:12","title":"Meghiúsulhat a Tesco és a Media Markt összefonódása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Pózba vágtam magam, most már fotózhatsz!\"","shortLead":"\"Pózba vágtam magam, most már fotózhatsz!\"","id":"20190222_Szexi_koala_Ross_Long_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf0f0b01-5d28-4b31-b2fd-d68aa8287d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceae97d-a125-4b10-b765-3c58664749c4","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Szexi_koala_Ross_Long_foto","timestamp":"2019. február. 22. 11:28","title":"Úgy tűnik, megvan a világ legszexibb koalája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a713572-4c5b-40a5-86e0-4f9f5d6e96bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint Budapesten is megverhető Tarlós István, de több vidéki városban is ellenzéki győzelmet jósol. ","shortLead":"A Momentum elnöke szerint Budapesten is megverhető Tarlós István, de több vidéki városban is ellenzéki győzelmet jósol. ","id":"20190221_FeketeGyor_elmondta_szerinte_hol_verheto_a_Fidesz_az_oszi_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a713572-4c5b-40a5-86e0-4f9f5d6e96bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d865bd-37bc-4371-b913-c33b4eb999a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_FeketeGyor_elmondta_szerinte_hol_verheto_a_Fidesz_az_oszi_valasztasokon","timestamp":"2019. február. 21. 17:24","title":"Fekete-Győr elmondta, szerinte hol verhető a Fidesz az őszi választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185e30bf-a121-4dc7-9490-4f8466e9cb05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók abban reménykednek, több óriásteknőst is találnak majd.","shortLead":"A kutatók abban reménykednek, több óriásteknőst is találnak majd.","id":"20190221_Szaz_eve_kihaltnak_hittek_a_galapagosi_oriasteknost_ugyhogy_most_nagy_a_meglepetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=185e30bf-a121-4dc7-9490-4f8466e9cb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9857fe-b711-4511-8881-093f15fba4db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_Szaz_eve_kihaltnak_hittek_a_galapagosi_oriasteknost_ugyhogy_most_nagy_a_meglepetes","timestamp":"2019. február. 21. 13:04","title":"Száz éve kihaltnak hitték ezt a galápagosi óriásteknőst, úgyhogy most nagy a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A munkahelyi számítógépet a dolgozó csak munkára használhatja - mondja ki egy új jogszabály, amely a céges számítógépek és telefonok használatáról szól, és az uniós adatvédelmi rendhez, a GDPR-hoz kötődik. Összeszedtük a törvénycsomag főbb megállapításait. ","shortLead":"A munkahelyi számítógépet a dolgozó csak munkára használhatja - mondja ki egy új jogszabály, amely a céges számítógépek...","id":"20190222_gdpr_munkahelyi_szamitogep_facebookozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f5334c-1989-4062-87f3-2d89e9f95585","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_gdpr_munkahelyi_szamitogep_facebookozas","timestamp":"2019. február. 22. 06:30","title":"Új törvény jön, repülhet, aki a munkahelyi gépén facebookozik, letöltöget, filmet néz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295ada7c-4466-4aea-9b40-520a2eea5d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ma már olyan cégek kínálatában is fellelhetők a SUV-ok, melyekről sokáig nem gondoltuk volna, hogy elmennek ebbe az irányba. Akad azonban a trendekkel nem igazán foglalkozó gyártó. ","shortLead":"Ma már olyan cégek kínálatában is fellelhetők a SUV-ok, melyekről sokáig nem gondoltuk volna, hogy elmennek ebbe...","id":"20190222_batorsag_egy_autogyarto_amely_nemet_mond_a_divatterepjarokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=295ada7c-4466-4aea-9b40-520a2eea5d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd666bb-eee5-468c-89da-6c31dfeea738","keywords":null,"link":"/cegauto/20190222_batorsag_egy_autogyarto_amely_nemet_mond_a_divatterepjarokra","timestamp":"2019. február. 22. 13:21","title":"Bátorság: Egy autógyártó, amely nemet mond a divatterepjárókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]