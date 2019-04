Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"680a75dc-f2ef-4b1d-bdb5-87e14e41a775","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Az idehaza nemrég bemutatott Egy ország, egy király a történelmi események egyoldalú tablója lett. ","shortLead":"Az idehaza nemrég bemutatott Egy ország, egy király a történelmi események egyoldalú tablója lett. ","id":"201913__bekes_forradalom__fektelen_meszarlasok__filmes_szepites__tombolva_haladok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=680a75dc-f2ef-4b1d-bdb5-87e14e41a775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab0f2f5-ff7e-40ef-81dd-8df0cb192a08","keywords":null,"link":"/kultura/201913__bekes_forradalom__fektelen_meszarlasok__filmes_szepites__tombolva_haladok","timestamp":"2019. március. 31. 15:00","title":"A féktelen mészárlások kimaradtak a francia forradalomról szóló új filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","shortLead":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","id":"20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363207f3-7897-48a2-9610-d9cd76178c39","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","timestamp":"2019. április. 01. 11:10","title":"Feljelentést tesz a Párbeszéd a Mi Hazánk szegedi akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4b25a1-3a9b-4b66-b236-03cfb20c9879","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Széchenyi Tőkealap-kezelőnek 7 milliárd forintja ragadhatott bent a NHB Bankban. ","shortLead":"A Széchenyi Tőkealap-kezelőnek 7 milliárd forintja ragadhatott bent a NHB Bankban. ","id":"20190401_Allami_tokealapkezelo_bukhatja_a_legtobbet_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc4b25a1-3a9b-4b66-b236-03cfb20c9879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41faf447-6e0a-4b30-b87d-ce9e42b937b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Allami_tokealapkezelo_bukhatja_a_legtobbet_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaban","timestamp":"2019. április. 01. 06:25","title":"Állami tőkealapkezelő bukhatja a legtöbbet Matolcsy unokatestvérének bankjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ae15e1-fdc9-40e5-bf93-a8e19d473caf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az egyik legjelentősebb orosz filmdíjjal tüntették ki Leto (Nyár) című alkotásáért a házi őrizetben lévő Kirill Szerebrennyikov orosz sztárrendezőt.","shortLead":"Az egyik legjelentősebb orosz filmdíjjal tüntették ki Leto (Nyár) című alkotásáért a házi őrizetben lévő Kirill...","id":"20190331_Orosz_filmdijat_kapott_a_hazi_orizetben_levo_Szerebrennyikov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03ae15e1-fdc9-40e5-bf93-a8e19d473caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a5ba06-3fbe-4c57-b6ba-c93ea6623121","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Orosz_filmdijat_kapott_a_hazi_orizetben_levo_Szerebrennyikov","timestamp":"2019. március. 31. 17:07","title":"Orosz filmdíjat kapott a házi őrizetben lévő Szerebrennyikov","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d83610-7e0f-4aed-9d30-e804c6186ad3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megnyílt az Ernest Hemingway (1899-1961) örökségét őrző központ Kubában, a Nobel-díjas amerikai író hajdani otthona helyén.","shortLead":"Megnyílt az Ernest Hemingway (1899-1961) örökségét őrző központ Kubában, a Nobel-díjas amerikai író hajdani otthona...","id":"20190331_Hajdani_kubai_otthonaban_megnyilt_a_Hemingwaykozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d83610-7e0f-4aed-9d30-e804c6186ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90566844-5488-4654-8060-825d468a3e52","keywords":null,"link":"/kultura/20190331_Hajdani_kubai_otthonaban_megnyilt_a_Hemingwaykozpont","timestamp":"2019. március. 31. 19:08","title":"Hajdani kubai otthonában megnyílt a Hemingway-központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387e914b-1c51-4e3b-a49c-4d566ff535b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fiatalt keres a rendőrség, akik kiraboltak egy nőt Újbudán.","shortLead":"Két fiatalt keres a rendőrség, akik kiraboltak egy nőt Újbudán.","id":"20190331_Ez_a_ket_fiu_par_oraja_letepte_egy_no_nyaklancat_a_Sasadi_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=387e914b-1c51-4e3b-a49c-4d566ff535b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72be312-1785-43d1-88b8-b4b8cc6c3bcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Ez_a_ket_fiu_par_oraja_letepte_egy_no_nyaklancat_a_Sasadi_uton","timestamp":"2019. március. 31. 17:10","title":"Ez a két fiú pár órája letépte egy nő nyakláncát a Sasadi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f645205-b358-46f4-97bd-78707d9fe438","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A 70-80-as évek legendás népnevelő műsora most is fő műsoridőben tárgyalja ki, milyen is a helyes családi élet. Kár, hogy 2019 van.\r

\r

","shortLead":"A 70-80-as évek legendás népnevelő műsora most is fő műsoridőben tárgyalja ki, milyen is a helyes családi élet. Kár...","id":"20190401_Egesz_nepunket_fogjak_tanitani_Ujraindult_a_Csaladi_kor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f645205-b358-46f4-97bd-78707d9fe438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2558e86d-dbd5-476b-81af-b3b5bc07c3c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190401_Egesz_nepunket_fogjak_tanitani_Ujraindult_a_Csaladi_kor","timestamp":"2019. április. 01. 14:10","title":"Egész népünket fogják taní-tani? Újraindult a Családi kör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"Adozona.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőtől nem csak a kártyaadatokat, de az azonosításkor megküldött kódot is kérik az e-matrica és az e-útdíj vásárlásnál. ","shortLead":"Hétfőtől nem csak a kártyaadatokat, de az azonosításkor megküldött kódot is kérik az e-matrica és az e-útdíj...","id":"20190331_Szigorubb_ugyfel_azonositast_kernek_az_eutdijnal_es_matricanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c66431-e997-4bc0-b684-a7421b602abb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_Szigorubb_ugyfel_azonositast_kernek_az_eutdijnal_es_matricanal","timestamp":"2019. március. 31. 09:56","title":"Szigorúbb ügyfélazonosítást kérnek az e-útdíjnál és matricánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]