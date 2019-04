Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre is hatással lehet. Sztrájkot hirdettek a magyar légiforgalmi irányítók, több járatnál is késések jöhetnek

Ezeket a belvárosi utakat és járatokat kerülje el most
A futóversenynek vége, az Élet menete miatt a rakpartokat lezárták, a Rákóczi úton járó buszok nem állnak meg a Március 15. téren.

Kocsis Máté ingyenes zuglói parkolást követel
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg a rendszer ráfizetésesen működik és egy "új, alkalmas polgármester" nem rendezi a helyzetet a kerületben. ","shortLead":"A Fidesz parlamenti frakcióvezetője azt kezdeményezi, hogy töröljék el a zuglói parkolási díjakat addig, amíg...","id":"20190414_Kocsis_Mate_ingyenes_zugloi_parkolast_kovetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb4c0af-2a33-4d26-99ea-f380ce2e2ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90486347-8e72-45d4-ac74-2b3b3ebece33","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Kocsis_Mate_ingyenes_zugloi_parkolast_kovetel","timestamp":"2019. április. 14. 14:28","title":"Kocsis Máté ingyenes zuglói parkolást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban is nagy vitákat szül a vasárnapi zárva tartás. A lengyeleknek sem tetszik a boltzár, újabb tanulmánnyal vizsgálnák meg
Lengyelországban is nagy vitákat szül a vasárnapi zárva tartás. Úgy tűnik, az intézkedés a kisboltoknak sem kedvezett igazán, de a kormány még tovább vizsgálná. Tíz rendőrautó áll egy budapesti szórakozóhely előtt
A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos rosszullét miatt az elmúlt hetekben, a rendőrség megerősítette, hogy vasárnap délután nagy erőkkel razziáztak. Firefoxot használ? Remek funkciók kerülnek most bele
A Firefox következő, stabil verziója már két olyan funkciót is tartalmaz majd, amitől biztonságosabb és nyugodtabb lehet a netezés.

\r

Luxusdrogdílereket fogtak több tízmilliós drogzsákmánnyal
Lefoglalták az egyik gyanúsított luxusautóját is, ötféle drogot zsákmányolt a rendőrség.

\r

","id":"20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f863c60c-4745-42d3-9d10-30833914e433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad14cc99-981e-416e-b44f-3f0f30c5f4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Luxusdrogdilereket_fogtak_tobb_tizmillios_drogzsakmannyal","timestamp":"2019. április. 15. 07:14","title":"Luxusdrogdílereket fogtak több tízmilliós drogzsákmánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzet Színésze 1934. április 15-én született Budapesten.\r

\r

A nemzet Süsüje, Bodrogi Gyula 85 éves
A Nemzet Színésze 1934. április 15-én született Budapesten.

\r

","id":"20190415_A_nemzet_Sususje_Bodrogi_Gyula_85_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c350c14c-a45d-42d2-a15f-d58a49a2505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_A_nemzet_Sususje_Bodrogi_Gyula_85_eves","timestamp":"2019. április. 15. 12:03","title":"A nemzet Süsüje, Bodrogi Gyula 85 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]