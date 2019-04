Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1360b0df-10b0-40d1-bcbd-6a59ee245939","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korrupciógyanú miatt akarták letartóztatni Alan Garcíát, de amikor kiérkeztek a házához a rendőrök, lelőtte magát. A kórházba szállítása után halt meg.","shortLead":"Korrupciógyanú miatt akarták letartóztatni Alan Garcíát, de amikor kiérkeztek a házához a rendőrök, lelőtte magát...","id":"20190417_Meghalt_a_volt_perui_elnok_aki_lelotte_magat_a_letartoztatasakor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1360b0df-10b0-40d1-bcbd-6a59ee245939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0130cf6-3e99-48bd-b616-c479d3c52d71","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Meghalt_a_volt_perui_elnok_aki_lelotte_magat_a_letartoztatasakor","timestamp":"2019. április. 17. 17:59","title":"Meghalt a volt perui elnök, aki lelőtte magát a letartóztatásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff456f8-c725-4f0c-84bd-af300cca71ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"2022-ben kézilabda Európa-bajnoki mérkőzéseknek ad otthont a város, 2023-ban pedig Veszprém lesz Európa kulturális fővárosa.","shortLead":"2022-ben kézilabda Európa-bajnoki mérkőzéseknek ad otthont a város, 2023-ban pedig Veszprém lesz Európa kulturális...","id":"20190416_veszprem_elkerulo_8_as_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff456f8-c725-4f0c-84bd-af300cca71ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c980636-bf15-4e37-979e-92be1517821b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190416_veszprem_elkerulo_8_as_ut","timestamp":"2019. április. 16. 10:21","title":"Ilyen lesz a Veszprémet elkerülő új 2x2 sávos út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4c43f0-3b3f-4e2f-8b2a-adbc9dc2ab4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a bíróságon támadják meg a rendőrségi határozatot. ","shortLead":"A szervezők a bíróságon támadják meg a rendőrségi határozatot. ","id":"20190416_Kordonok_kozott_engedne_csak_a_Budapest_Prideot_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b4c43f0-3b3f-4e2f-8b2a-adbc9dc2ab4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad5c252-d56a-4789-988a-1f75f776b0d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Kordonok_kozott_engedne_csak_a_Budapest_Prideot_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 16. 21:31","title":"Kordonok között engedné csak a Budapest Pride-ot a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2fc5b1f-34b6-4c68-9980-512f7cd5304c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy a Microsoft is belép a vezeték nélküli fülhallgatók piacára, amit most egyértelműen az Apple ural. Az Amazon is ide készül, azonban egy viszonylagos telítettség még sosem tartotta vissza a redmondiakat.","shortLead":"Lehet, hogy a Microsoft is belép a vezeték nélküli fülhallgatók piacára, amit most egyértelműen az Apple ural...","id":"20190417_microsoft_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tervek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2fc5b1f-34b6-4c68-9980-512f7cd5304c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e786ddd4-5b71-4b29-be48-81dd0db3f4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_microsoft_vezetek_nelkuli_fulhallgato_tervek","timestamp":"2019. április. 17. 17:03","title":"Megirigyelte az Apple-t? A Microsoft is belépne a vezeték nélküli fülhallgatók piacára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"Gy.M.","category":"vilag","description":"Egy tragikus tűz kellett ahhoz, hogy a franciák, a hívők és a Párizsba látogató turisták számára is világossá váljon, mennyire rossz állapotban van a világ egyik legismertebb temploma, a párizsi Notre-Dame. Azt azonban egyelőre felbecsülni sem lehet, mennyi pénzt és időt emészt majd fel az újjáépítés.","shortLead":"Egy tragikus tűz kellett ahhoz, hogy a franciák, a hívők és a Párizsba látogató turisták számára is világossá váljon...","id":"20190416_notre_dame_tuz_katasztrofa_parizs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b76255e-536b-4204-9a83-650efe686db0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_notre_dame_tuz_katasztrofa_parizs","timestamp":"2019. április. 16. 01:35","title":"Megmenekült a Notre-Dame a teljes pusztulástól – de most jön a neheze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ittas férfi minden előzmény nélkül tette ezt ismerősével, akinél szívességi alapon lakott.","shortLead":"Az ittas férfi minden előzmény nélkül tette ezt ismerősével, akinél szívességi alapon lakott.","id":"20190416_Negy_ev_ortonre_iteltek_mert_sosavval_ontotte_le_szallasadojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40d6b99-c2bf-4527-8468-1e89982598ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Negy_ev_ortonre_iteltek_mert_sosavval_ontotte_le_szallasadojat","timestamp":"2019. április. 16. 18:23","title":"Négy év börtönre ítélték, mert sósavval öntötte le szállásadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad164d4-eb16-4414-9969-0e3432fc1bcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekesség, hogy a francia gyártó abszolút zászlóshajó modelljének hivatalos fotózásakor néhány éve a párizsi székesegyház adta a hátteret. ","shortLead":"Érdekesség, hogy a francia gyártó abszolút zászlóshajó modelljének hivatalos fotózásakor néhány éve a párizsi...","id":"20190417_a_notre_dame_elott_pozolt_a_citroen_luxusautoja_amibol_nem_lett_semmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ad164d4-eb16-4414-9969-0e3432fc1bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03764f95-2014-4378-a0f0-b6ebe5bf181d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_a_notre_dame_elott_pozolt_a_citroen_luxusautoja_amibol_nem_lett_semmi","timestamp":"2019. április. 17. 06:41","title":"A Notre-Dame mellett fotózták a Citroën luxusautóját, amiből aztán nem lett semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még soha nem olvadt meg a jég ilyen korán az alaszkai folyókon, mint idén. A hétvégén a Tanana folyó hagyományos, jégolvadási fogadójátéka is lezárult, miután annak jege is felengedett.","shortLead":"Még soha nem olvadt meg a jég ilyen korán az alaszkai folyókon, mint idén. A hétvégén a Tanana folyó hagyományos...","id":"20190416_jeg_alaszka_folyo_olvadas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46df9f13-dcca-40ea-88bd-43de8b0997fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_jeg_alaszka_folyo_olvadas","timestamp":"2019. április. 16. 14:33","title":"Soha ilyen korán nem olvadt még el a jég az alaszkai folyókon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]