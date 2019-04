Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Különleges élő adással készül idén húsvétra a Telekom. Hétfőn élő nyulak veszik birtokba az IPTV 199-es csatornáját, egy dedikált weboldalon pedig egy Nyúlmentő Alapítvánnyal és nyulaikkal jelentkeznek be. Hétfőn élő nyulak veszik birtokba az IPTV 199-es csatornáját...
Kapcsoljon hétfőn a Telekom hálózatán a 199-es tévécsatornára A következő vihar előtt inkább lezárták a műemléket.
Villám csapott az Akropoliszba, négyen megsérültek A méhek 2013 élnek a katedrálishoz épült sekrestye tetején lévó kaptárakban. A Notre-Dame méhei is túlélték a tüzet Akkor mi ideteszünk egy képet Rogán Cecíliáról, gondoljuk, nincs ellenükre. Ez a hír az ünnepek alatti kereskedelmi forgalomról szól, de mi Rogán Cecíliával illusztráljuk, mert csak Házhozszállítás nincs, de azért akadnak boltok, ahol bevásárolhat húsvét idején is. Nem áll meg az élet az ünnepek alatt sem: körülbelül 20 ezer bolt lehet nyitva az országban Ezeket az energiákat pedig az Instagramján éli ki. Egy furcsa fotóval és egy szóviccel kíván kellemes húsvéti ünnepeket. Csonka Andrásnak rengeteg kreatív energiája van így húsvét elején Túlzott biztonságérzet, szegénység és oltásellenesség is segíti, hogy mind több országban terjed a nemrég még megfékezettnek hitt kanyaró. Ahol megfelelő a lakosság átoltottsága, oda pedig behurcolják a gyorsan terjedő fertőzést, amely azért fönnakadhat az immunitás falán.
Gyorsabban terjed, mint az ebola, már kanyaró-világjárványtól tartanak A késői vacsora és a reggeli kihagyása négy-ötszörösére növeli a halál, egy újabb szívroham vagy az angina pectorisnak nevezett mellkasi fájdalom esélyét a szívinfarktuson átesett embereknél a kórház elhagyását követő 30 napban – állapították meg a szakemberek a European Journal of Preventive Cardiology című folyóiratban.
Későn vacsorázik, a reggelit meg kihagyja? Van egy nagyon rossz hírünk