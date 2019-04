Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190421_Az_ukran_elnokvalasztas_eddigi_talan_legbizarrabb_incidense_ez_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6845591e-9c15-4366-9ec2-bb0609d6f727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb71011-21f5-4d78-b290-2bceca04fcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_ukran_elnokvalasztas_eddigi_talan_legbizarrabb_incidense_ez_volt","timestamp":"2019. április. 21. 14:06","title":"Az ukrán elnökválasztás eddigi talán legbizarrabb incidense ez volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár 2 millió forintnyi bírságot is kaphat Volodomir Zelenszkij, mert véletlenül megmutatta, hogy magára szavazott.



","shortLead":"Akár 2 millió forintnyi bírságot is kaphat Volodomir Zelenszkij, mert véletlenül megmutatta, hogy magára szavazott.



","id":"20190421_Megbirsagoltak_az_egyik_ukran_elnokjeloltet_miutan_szavazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d1736f-cba2-4b5f-a253-164d2d9c3515","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Megbirsagoltak_az_egyik_ukran_elnokjeloltet_miutan_szavazott","timestamp":"2019. április. 21. 15:44","title":"Megbírságolták az egyik ukrán elnökjelöltet, miután szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az illetékes kijevi bíróság péntek este megvizsgálja azt a beadványt, amelynek benyújtója azt követeli, hogy vonják vissza az ukrajnai elnökválasztás első fordulóját megnyert jelölt, Volodimir Zelenszkij regisztrációját.","shortLead":"Az illetékes kijevi bíróság péntek este megvizsgálja azt a beadványt, amelynek benyújtója azt követeli, hogy vonják...","id":"20190420_Birosag_donthet_Kijevben_Zelenszkij_jeloltsegenek_ervenyteleniteserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68f00d11-0957-43d6-8799-aacf822c53c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6711eb8-7656-4288-a13e-7a4d0bba7ec8","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Birosag_donthet_Kijevben_Zelenszkij_jeloltsegenek_ervenyteleniteserol","timestamp":"2019. április. 20. 19:04","title":"Bíróság dönthet Kijevben Zelenszkij jelöltségének érvénytelenítéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190422_Melyik_amerikai_elnokot_lattak_a_Kama_Szutraval_a_kezeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9720a67-4880-4f19-bc23-54832bcf43dd","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Melyik_amerikai_elnokot_lattak_a_Kama_Szutraval_a_kezeben","timestamp":"2019. április. 22. 07:45","title":"Melyik amerikai elnököt látták a Káma Szútrával a kezében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8069c6fd-a6bc-49bf-9198-ae20df7984d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas mennyiségű készpénzt találtak az elűzött szudáni államfő, Omar al-Basir rezidenciáján: a hatóságok 130 millió dollár értékű euróra, dollárra és szudáni fontra bukkantak az épületben. A bankjegyek többségét ötven kilogrammos búzászsákokban tárolták.","shortLead":"Hatalmas mennyiségű készpénzt találtak az elűzött szudáni államfő, Omar al-Basir rezidenciáján: a hatóságok 130 millió...","id":"20190420_A_szudani_elnok_szerette_a_keszpenzt__130_millio_dollar_volt_a_rezidenciajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8069c6fd-a6bc-49bf-9198-ae20df7984d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f9ffc5-7ec4-4d43-b8ee-a4f9afa03553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_A_szudani_elnok_szerette_a_keszpenzt__130_millio_dollar_volt_a_rezidenciajan","timestamp":"2019. április. 20. 18:41","title":"A szudáni elnök szerette a készpénzt – 130 millió dollár volt a rezidenciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d988488-9d44-4632-9f8b-55a356fc02ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190421_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_notre_dame_tuz_assassins_creed_samsung_galaxy_fold_tesztek_kepernyo_orban_viktor_fekete_lyuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d988488-9d44-4632-9f8b-55a356fc02ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964dcf26-acb4-45a3-9ab8-63cd4d9ec508","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_internet_explorer_kikapcsolasa_mht_fajlok_notre_dame_tuz_assassins_creed_samsung_galaxy_fold_tesztek_kepernyo_orban_viktor_fekete_lyuk","timestamp":"2019. április. 21. 12:03","title":"Ez történt: sürgősen ki kellene kapcsolnia ezt a számítógépén szakértők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy Elek Ference lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és enigmatikusak – őket mutattuk be közelebbről az elmúlt hetekben. Listánk első helyezettje ifj. Vidnyánszky Attila, korosztálya legtehetségesebb színésze, aki már húszévesen elvitt egy milliárdos mozifilmet a hátán, az Aranyélet második évadának a lelke volt, és a legjobb dolog lehetett volna A Viszkisben.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy...","id":"20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c29f70-f9d0-4681-9595-b9800a6c2563","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","timestamp":"2019. április. 21. 20:00","title":"ifj. Vidnyánszky Attila: Boldognak lenni nem szégyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezeket a számokat kellett (volna) eltalálni:\r

","shortLead":"Ezeket a számokat kellett (volna) eltalálni:\r

","id":"20190420_Itt_vannak_az_otoslotto_szamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b5af70-1ce1-4f8b-8ed0-7c0e6a1c37e3","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Itt_vannak_az_otoslotto_szamai","timestamp":"2019. április. 20. 19:33","title":"Itt vannak az ötöslottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]