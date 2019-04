Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az üzleti, ezen belül is különösen az ipari, építőipari várakozások romlása miatt jelentősen csökkent áprilisban a GKI konjunktúraindexe, nagyjából két évvel ezelőtti szintjére esett vissza – közölte GKI Gazdaságkutató Zrt. az MTI-vel.","shortLead":"Az üzleti, ezen belül is különösen az ipari, építőipari várakozások romlása miatt jelentősen csökkent áprilisban a GKI...","id":"20190423_Borulatobbak_a_hazai_cegek_keteves_melypontjara_esett_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270099af-3d08-45d4-8af3-e55fa1a17bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Borulatobbak_a_hazai_cegek_keteves_melypontjara_esett_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. április. 23. 11:59","title":"Borúlátóbbak a hazai cégek, kétéves mélypontjára esett a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02161827-90f1-4425-b52a-66b282728590","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gigászi nyeremény az USA történetének harmadik legnagyobb lottónyereménye. ","shortLead":"A gigászi nyeremény az USA történetének harmadik legnagyobb lottónyereménye. ","id":"20190424_On_mihez_kezdene_215_milliard_forinttal_Ez_a_24_eves_fiu_epp_ennyit_nyert_a_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02161827-90f1-4425-b52a-66b282728590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"913e28bc-83af-429e-aa7c-9c50be66664f","keywords":null,"link":"/elet/20190424_On_mihez_kezdene_215_milliard_forinttal_Ez_a_24_eves_fiu_epp_ennyit_nyert_a_lotton","timestamp":"2019. április. 24. 14:32","title":"Ön mihez kezdene 215 milliárd forinttal? Ez a 24 éves fiú épp ennyit nyert a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e457c0a-64c1-48c0-9ecd-91c7e87ec952","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli örömét? Sokszor fáj a feje? Könnyen lehet, hogy ideje komolyabban vennie a tartós stressz okozta tüneteket, mert a kiégés nem múlik el magától, sőt a helyzet egyre súlyosabb lehet. ","shortLead":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli...","id":"sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e457c0a-64c1-48c0-9ecd-91c7e87ec952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b38e586-6f10-4bc1-a7bd-6fcb48c0d106","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","timestamp":"2019. április. 24. 07:30","title":"Lehet, hogy ez már a kiégés? 10 jel, amiből most kiderítheti! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa megmutatta, hogy néz ki a valóságban a kamerarendszer, ami a csúcsra repítette a Huawei P30 Prót.","shortLead":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa megmutatta, hogy néz ki a valóságban a kamerarendszer, ami a csúcsra...","id":"20190423_huawei_p30_pro_jerry_rig_everything_teardown","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29633b70-5318-42ef-a2af-c637663eb267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_huawei_p30_pro_jerry_rig_everything_teardown","timestamp":"2019. április. 23. 08:33","title":"Videó: Szétszedték a Huawei P30 Prót, ezt találták a belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A munkájuk szólíthatja külföldre őket, ráadásul huzamosabb ideig ott élhetnek.\r

","shortLead":"A munkájuk szólíthatja külföldre őket, ráadásul huzamosabb ideig ott élhetnek.\r

","id":"20190423_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_Afrikaba_koltozhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bd806a-7a38-48f8-937b-310f58b7610b","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_Afrikaba_koltozhet","timestamp":"2019. április. 23. 12:01","title":"Harry herceg és Meghan Markle Afrikába költözhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Pepsi orosz leányvállalata mást állított, az amerikai vezetőség most egyértelműsítette: nem lesznek Pepsi-reklámok az éjszakai égbolton.","shortLead":"Bár a Pepsi orosz leányvállalata mást állított, az amerikai vezetőség most egyértelműsítette: nem lesznek...","id":"20190424_pepsi_startrocket_reklamok_az_egbolton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349041e7-c24a-444e-88f2-24f419ffd04e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_pepsi_startrocket_reklamok_az_egbolton","timestamp":"2019. április. 24. 15:03","title":"Megnyugodhatunk: nem fogja reklámra használni a Pepsi az égboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un ellátogatott az orosz–észak-koreai barátság házába is.\r

\r

","shortLead":"Kim Dzsong Un ellátogatott az orosz–észak-koreai barátság házába is.\r

\r

","id":"20190424_Atjutott_az_orosz_hataron_Kim_Dzsong_Un_pancelvonata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460df60d-d5ac-4678-ac41-20882dceed7b","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Atjutott_az_orosz_hataron_Kim_Dzsong_Un_pancelvonata","timestamp":"2019. április. 24. 08:18","title":"Átjutott az orosz határon Kim Dzsong Un páncélvonata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A beteg fákat távolítják el, amiket már nem lehet megmenteni. Összesen 50-55 egyedről van szó. ","shortLead":"A beteg fákat távolítják el, amiket már nem lehet megmenteni. Összesen 50-55 egyedről van szó. ","id":"20190424_Fakat_vagnak_ki_Budapest_belvarosaban_de_csak_azokat_amik_balesetveszelyesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd23345e-6c2a-4b73-8841-32eabe582f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129e2341-b22d-4bf7-a784-b880cef20644","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Fakat_vagnak_ki_Budapest_belvarosaban_de_csak_azokat_amik_balesetveszelyesek","timestamp":"2019. április. 24. 14:59","title":"Fákat vágnak ki Budapesten, de csak azokat, amik balesetveszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]