[{"available":true,"c_guid":"3c1acf87-2b24-4848-be7b-64a28b1edaec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Teljes munkaidőben dolgozik a veterán targoncás, aki a BBC-nek elmondta: esze ágában sincsen abbahagyni a munkát. „Mit csináljak otthon? Nézzem a televíziót”? – tette fel a költői kérdést a 69 éves Raymond Irving, aki szerint a munka tartja frissen és fiatalosan. Persze azért szeretne kicsit kevesebbet hajtani, de a jelenlegi munkahelyén nincs részmunkaidő.","shortLead":"Teljes munkaidőben dolgozik a veterán targoncás, aki a BBC-nek elmondta: esze ágában sincsen abbahagyni a munkát. „Mit...","id":"20190527_Nagyon_ment_a_Karibtengeren_hajokazo_69_eves_brit_targoncas_sztorija_a_BBCnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c1acf87-2b24-4848-be7b-64a28b1edaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c14e7-0e9e-4ce1-a4b0-5bba8b6920c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Nagyon_ment_a_Karibtengeren_hajokazo_69_eves_brit_targoncas_sztorija_a_BBCnel","timestamp":"2019. május. 27. 11:50","title":"Nagyot ment a Karib-tengeren hajókázó 69 éves brit targoncás sztorija a BBC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Strache tett feljelentést, az ügyészség azt elmondta, hogy nyomoz, azt nem, hogy kik ellen, és mi a vád.","shortLead":"Strache tett feljelentést, az ügyészség azt elmondta, hogy nyomoz, azt nem, hogy kik ellen, és mi a vád.","id":"20190527_Mar_nyomoznak_az_ibizai_video_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bebb8f-930b-4276-b51f-b97ee7b11add","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Mar_nyomoznak_az_ibizai_video_miatt","timestamp":"2019. május. 27. 12:03","title":"Már nyomoznak Strache ibizai videója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde97489-76e9-40f9-a0f4-3c4f5bc9236c","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A magyar autók egyre idősebbek, az átlagéletkoruk már 14,2 évre emelkedett. Hiába hozzák át a kocsikat megkímélt állapotban Nyugat-Európából, ha azok régebbi motorjai túlzottan szennyezik a környezetet. Ezen a helyzeten változtatna most a kormány terve.","shortLead":"A magyar autók egyre idősebbek, az átlagéletkoruk már 14,2 évre emelkedett. Hiába hozzák át a kocsikat megkímélt...","id":"20190528_hasznaltauto_import_behozatal_regisztracios_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde97489-76e9-40f9-a0f4-3c4f5bc9236c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13c69a1-cc21-429e-897d-af67ee98d911","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_hasznaltauto_import_behozatal_regisztracios_ado","timestamp":"2019. május. 28. 15:48","title":"A németek sem jókedvükben dobják el a régi autót. Szerencsére ilyenkor jön a magyar nepper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12040698-b91c-4111-bada-e07ba3f44992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 41,74 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.","shortLead":"Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap 18.30 óráig a szavazásra jogosultak 41,74 százaléka...","id":"20190526_EPvalasztas_este_reszveteli_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12040698-b91c-4111-bada-e07ba3f44992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aff8d2-00e0-4041-a2c8-40659e81610c","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_EPvalasztas_este_reszveteli_arany","timestamp":"2019. május. 26. 18:59","title":"EP-választás: este fél hétkor 41,74 százalékos a részvételi arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd6311a-87da-48bb-b4a4-08bc911c81b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártónak sikerült lekicsinyítenie a Quadro RTX 5000-es grafikus kártyáját, így hamarosan a laptopokba is bekerülhet majd.","shortLead":"A gyártónak sikerült lekicsinyítenie a Quadro RTX 5000-es grafikus kártyáját, így hamarosan a laptopokba is bekerülhet...","id":"20190527_nvidia_quadro_rtx_gpu_grafikus_kartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bd6311a-87da-48bb-b4a4-08bc911c81b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7e42ce-5e71-4b2c-864c-84aab63cc6a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_nvidia_quadro_rtx_gpu_grafikus_kartya","timestamp":"2019. május. 27. 19:03","title":"Odavernek a MacBook Prónak – brutális grafikus erőt pakol a laptopokba az Nvidia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több vonat is akad, amelynek a késése már egyórásnál is nagyobb.","shortLead":"Több vonat is akad, amelynek a késése már egyórásnál is nagyobb.","id":"20190527_Hibas_valto_okoz_zavart_es_keseseket_a_Nyugati_palyaudvarnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6ac440-8780-48f1-9e93-5b80256893d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_Hibas_valto_okoz_zavart_es_keseseket_a_Nyugati_palyaudvarnal","timestamp":"2019. május. 27. 19:01","title":"Hibás váltó okoz zavart és késéseket a Nyugati pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","shortLead":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","id":"20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6d60e-651f-4737-a5f0-22758bd5c7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","timestamp":"2019. május. 26. 19:33","title":"LMP: \"Számunkra tragédia, siralom, halál, vérhányás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy német egyesület feltételezhetően ekkora összeget – több mint 195 millió forintot – fizetett az osztrák szabadságpárti alkancellár és Johann Gudenus frakcióvezető lemondásához, majd az Osztrák Néppárt és az FPÖ kormánykoalíciójának felbomlásához vezető Ibiza-videóért.","shortLead":"Egy német egyesület feltételezhetően ekkora összeget – több mint 195 millió forintot – fizetett az osztrák...","id":"20190527_heinz_christian_strache_ibiza_video_kronen_zeitung","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46df43d-ae19-4c0f-90a2-daef6732f0af","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_heinz_christian_strache_ibiza_video_kronen_zeitung","timestamp":"2019. május. 27. 16:22","title":"600 ezer euróba kerülhetett a Strache bukását hozó videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]