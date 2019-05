Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1827cb6d-7301-485b-b6c9-ddec83acf6c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia ráküldte a Quake II-re a ray tracing nevű technológiáját, hogy szebben nézzen ki a 22 éves játék. A végeredmény lenyűgöző.","shortLead":"Az Nvidia ráküldte a Quake II-re a ray tracing nevű technológiáját, hogy szebben nézzen ki a 22 éves játék...","id":"20190527_quake_II_rtx_nvidia_ray_tracing_computex_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1827cb6d-7301-485b-b6c9-ddec83acf6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d28620-ba82-4f04-882f-515c650f714c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_quake_II_rtx_nvidia_ray_tracing_computex_2019","timestamp":"2019. május. 27. 16:03","title":"Jön a Quake II felújított változata, és leesik tőle az ember álla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a Nemzeti Választási Iroda az eredményeket. ","shortLead":"Közzétette a Nemzeti Választási Iroda az eredményeket. ","id":"20190526_Hivatalos_eredmenyek_europai_parlamenti_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa9d287-bb56-466f-8606-d88e434006f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Hivatalos_eredmenyek_europai_parlamenti_valasztasok","timestamp":"2019. május. 26. 23:02","title":"Hivatalos: A Fidesz hozta a papírformát, minden borult az ellenzéknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk sincs. Ezeket az információkat aztán felhasználhatjuk arra, hogy befolyásoljuk a jövőnket, és ezáltal versenyelőnyre tegyünk szert. ","shortLead":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk...","id":"20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7382a949-136d-4b46-8153-6669de64d035","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","timestamp":"2019. május. 26. 19:15","title":"Hogyan tekintsünk a jövőbe? És milyen vezető szükséges ehhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik úgy néz ki, ahogyan szeretnék. ","shortLead":"A Hír TVvnek adott exkluzív interjút az EP-választások után a miniszterelnök. Szerinte ez még nem az az ország, amelyik...","id":"20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dafb77-5c49-4a69-a43e-9f85d2409c11","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_ep_valasztas_2019_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 06:30","title":"Orbán: A magas részvételt nem a szél fújta be az ajtónkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa4a6e0-6b13-4d63-8aef-4b97356ff4e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több élvonalbeli és másodosztályú labdarúgót letartóztattak.","shortLead":"Több élvonalbeli és másodosztályú labdarúgót letartóztattak.","id":"20190528_Volt_Real_Madridjatekosok_is_erintettek_a_spanyol_bundabotranyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aa4a6e0-6b13-4d63-8aef-4b97356ff4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ec49a7-1610-42ac-b379-6f781ef6a599","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Volt_Real_Madridjatekosok_is_erintettek_a_spanyol_bundabotranyban","timestamp":"2019. május. 28. 13:26","title":"Volt Real Madrid-játékosok is érintettek a spanyol bundabotrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eded1794-bb4c-403c-b28d-ca9a943a0e6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szélsőséges pártokkal nem hajlandó együttműködni az Európai Néppárt csúcsjelöltje, elég mandátumot szereztek az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Szélsőséges pártokkal nem hajlandó együttműködni az Európai Néppárt csúcsjelöltje, elég mandátumot szereztek az Európai...","id":"20190527_Weber_meguzente_az_Europai_Neppart_megvan_a_Fidesz_nelkul_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eded1794-bb4c-403c-b28d-ca9a943a0e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddc19af-3d0f-44d2-8a45-d342290a9586","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Weber_meguzente_az_Europai_Neppart_megvan_a_Fidesz_nelkul_is","timestamp":"2019. május. 27. 00:00","title":"Weber megüzente: az Európai Néppárt megvan a Fidesz nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb18ab0-9375-4f2f-8340-f8161023395a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Imadnivalo_ahogy_ez_a_150_kissrac_enekli_az_ospunk_slagert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adb18ab0-9375-4f2f-8340-f8161023395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341857e3-f239-494b-9512-8619712f8319","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Imadnivalo_ahogy_ez_a_150_kissrac_enekli_az_ospunk_slagert","timestamp":"2019. május. 28. 12:30","title":"Imádnivaló, ahogy ez a 150 kissrác énekli az ős-punk slágert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy informatikai cégen keresztül lett a bankcsoporthoz köze.","shortLead":"Egy informatikai cégen keresztül lett a bankcsoporthoz köze.","id":"20190527_Tiborcz_Istvan_testvere_is_bekerult_az_MKB_Bankba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d64f2e31-5985-4b99-9d13-ff0db8304ac9","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Tiborcz_Istvan_testvere_is_bekerult_az_MKB_Bankba","timestamp":"2019. május. 27. 11:49","title":"Tiborcz István testvére is bekerült az MKB Bankba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]