[{"available":true,"c_guid":"a4a3ce92-9f30-4ce7-99ff-ad99b09da12f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy darab is letört a busz karosszériájából. ","shortLead":"Egy darab is letört a busz karosszériájából. ","id":"20190531_Fotok_Csunyan_osszetort_a_Thokoly_uton_karambolozo_BKKbusz_eleje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4a3ce92-9f30-4ce7-99ff-ad99b09da12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899fc738-c274-4aec-bc2d-237a42a07cd6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Fotok_Csunyan_osszetort_a_Thokoly_uton_karambolozo_BKKbusz_eleje","timestamp":"2019. május. 31. 17:05","title":"Fotók: Csúnyán összetört a Thököly úton karambolozó BKK-busz eleje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db86daee-be79-453f-af2a-2cfde648333e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek a helyzetek, amikor nagy szerencse, ha valaki gyorsan és határozottan képes cselekedni, mint a kamionos. ","shortLead":"Ezek a helyzetek, amikor nagy szerencse, ha valaki gyorsan és határozottan képes cselekedni, mint a kamionos. ","id":"20190531_autos_video_m5_hatarut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db86daee-be79-453f-af2a-2cfde648333e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470fe4a1-230a-4538-a62a-c23c118671f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_autos_video_m5_hatarut","timestamp":"2019. május. 31. 08:55","title":"Egy idős nő sétált az M5-ös bevezető szakaszán, szerencsére megállt egy autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b586e9-a73e-43d6-af0d-86cd7103e1e5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A kötelező horgászkártyák kiváltáshoz kértek olyan adatokat több százezer horgásztól, amelyek kezelésével adatvédelmi jogszabályokat sértettek. A fideszes képviselő vezette Magyar Országos Horgász Szövetség nyár végéig kér haladékot a rendszer átalakítására.","shortLead":"A kötelező horgászkártyák kiváltáshoz kértek olyan adatokat több százezer horgásztól, amelyek kezelésével adatvédelmi...","id":"20190531_Torvenytelenul_kezelte_a_horgaszok_adatait_a_MOHOSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b586e9-a73e-43d6-af0d-86cd7103e1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30af746a-daae-4001-80ca-b28132a72eab","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190531_Torvenytelenul_kezelte_a_horgaszok_adatait_a_MOHOSZ","timestamp":"2019. május. 31. 14:24","title":"Fennakadtak a hálón, törvénytelenül kezelte a horgászok adatait a MOHOSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf94897-cea0-4d3e-8520-cf53aa1e7b4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem növeli a mellrák kockázatát az éjszakai műszak – derítették ki egy nagyszabású, tíz éven át tartó kutatásban a londoni Rákkutató Intézet szakemberei, akik a British Journal of Cancer című folyóiratban mutatták be eredményeiket.","shortLead":"Nem növeli a mellrák kockázatát az éjszakai műszak – derítették ki egy nagyszabású, tíz éven át tartó kutatásban...","id":"20190601_ejszakai_muszak_mellrak_kockazata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecf94897-cea0-4d3e-8520-cf53aa1e7b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c628b07-20ed-42cc-ba6e-3ff977acf379","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_ejszakai_muszak_mellrak_kockazata","timestamp":"2019. június. 01. 16:03","title":"Jó hírt közöltek az éjszakai műszakban is dolgozó nőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Akinek nincs legalább egy éjszakára szóló foglalása a hegyoldalban lévő szálláshelyeken, azt nem engedik útnak indulni.\r

","shortLead":"Akinek nincs legalább egy éjszakára szóló foglalása a hegyoldalban lévő szálláshelyeken, azt nem engedik útnak...","id":"20190531_Korlatozzak_a_maszast_a_Mont_Blancra_a_zsufoltsag_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c5d41d-1b70-4412-a8b6-4cf85579ccec","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Korlatozzak_a_maszast_a_Mont_Blancra_a_zsufoltsag_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 19:05","title":"Korlátozzák a mászást a Mont Blanc-ra a zsúfoltság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőtől-vasárnapi tart majd az ittas és dogok hatása alatt álló autósok kiszűrése.","shortLead":"Hétfőtől-vasárnapi tart majd az ittas és dogok hatása alatt álló autósok kiszűrése.","id":"20190601_Egesz_hetes_nagy_razzia_lesz_az_utakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=244d0df0-4350-42a5-a8fd-11c6722f0329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f535fed7-30ec-4d91-b8e2-2500db5beab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190601_Egesz_hetes_nagy_razzia_lesz_az_utakon","timestamp":"2019. június. 01. 08:10","title":"Egész hetes nagy razzia lesz az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly 491,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. - ez áll a cég éves beszámolójában. Az állam is dörzsölheti a markát, szépen kaszált a fogadókon.","shortLead":"Tavaly 491,1 milliárd forintos árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. - ez áll a cég éves beszámolójában. Az állam is...","id":"20190531_Majdnem_500_milliardot_toltak_a_fogadok_a_Szerencsejatek_Zrtt_de_330_milliardot_visszanyertek_tole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7101c1-99dd-4ad8-9f0d-74c42adbcd00","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Majdnem_500_milliardot_toltak_a_fogadok_a_Szerencsejatek_Zrtt_de_330_milliardot_visszanyertek_tole","timestamp":"2019. május. 31. 17:44","title":"Majdnem 500 milliárdot toltak a fogadók a Szerencsejáték Zrt.-be, de 330 milliárdot visszanyertek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384ddc12-8955-4bfc-99c1-16f24c36aa34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két alkalommal is betörtek ismeretlenek a népszerű hírolvasó, a Flipboard rendszereibe. A vállalat szerint ők maguk is kezdeményezték a jelszóváltoztatást, de jobb, ha a felhasználók is cselekednek. ","shortLead":"Két alkalommal is betörtek ismeretlenek a népszerű hírolvasó, a Flipboard rendszereibe. A vállalat szerint ők maguk is...","id":"20190531_flipboard_android_ios_biztonsagi_incidens_hirolvaso_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=384ddc12-8955-4bfc-99c1-16f24c36aa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c90bfe8-208d-4bb4-a15c-50e6e6c07086","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_flipboard_android_ios_biztonsagi_incidens_hirolvaso_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 31. 08:33","title":"Jobb, ha jelszót változtat, ha fent van ez az alkalmazás a telefonján, komoly baj volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]