[{"available":true,"c_guid":"a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy zsebtávcsővel még a holdakat is meg lehet figyelni.","shortLead":"Egy zsebtávcsővel még a holdakat is meg lehet figyelni.","id":"20190607_Intim_kozelsegbe_kerul_a_Jupiter_jovo_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2d5937-61e0-4bf7-8705-c362701203d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_Intim_kozelsegbe_kerul_a_Jupiter_jovo_heten","timestamp":"2019. június. 07. 08:15","title":"Intim közelségbe kerül a Jupiter jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5f8f34-c9ca-4c0c-aca2-7a49adee8c97","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott 2-1-re legyőzte Wales csapatát az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar érdekeltségű csoportjának szombati játéknapján.","shortLead":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott 2-1-re legyőzte Wales csapatát az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar...","id":"20190608_A_horvat_focivalogatott_Walesben_javitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb5f8f34-c9ca-4c0c-aca2-7a49adee8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3dab84-30d7-473c-b566-4fc4b27602e8","keywords":null,"link":"/sport/20190608_A_horvat_focivalogatott_Walesben_javitott","timestamp":"2019. június. 08. 17:50","title":"A horvát fociválogatott Wales-ben javított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártkérdéseket módszeresen kerülte Karácsony Gergely az Atv péntek esti műsorában, szerinte párthatározatokkal nem lehet felülírni az ő támogatását.\r

","shortLead":"A pártkérdéseket módszeresen kerülte Karácsony Gergely az Atv péntek esti műsorában, szerinte párthatározatokkal nem...","id":"20190607_Karacsony_Gergely_Meg_fogom_nyerni_az_elovalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e269138-b816-4032-b786-f33704eda10d","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Karacsony_Gergely_Meg_fogom_nyerni_az_elovalasztast","timestamp":"2019. június. 07. 20:33","title":"Karácsony Gergely: Meg fogom nyerni az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Financial Times szerint a Google épp arról győzködi Donald Trumpékat, hogy az Android elvétele a Huaweitől nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet.","shortLead":"A Financial Times szerint a Google épp arról győzködi Donald Trumpékat, hogy az Android elvétele a Huaweitől...","id":"20190607_google_huawei_bojkott_android","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae0e05a-184f-47c6-b611-cae157b289aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_google_huawei_bojkott_android","timestamp":"2019. június. 07. 11:33","title":"Huawei-bojkott: a Google állítólag arról győzködi Trumpot, hogy a kínai gyártó használhassa az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarországot kiemelten kezelik a szocdem frakcióban.","shortLead":"Magyarországot kiemelten kezelik a szocdem frakcióban.","id":"20190607_Nepszava_Dobrev_Klara_EPalelnok_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815bd5c0-463f-4319-b903-5ebeaf6d7929","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Nepszava_Dobrev_Klara_EPalelnok_lehet","timestamp":"2019. június. 07. 07:41","title":"Népszava: Dobrev Klára EP-alelnök lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felajánlotta, hogy forintra váltja a nála lévő dollárt, de ehelyett belorusz rubelt adott neki át, amit már kivontak a forgalomból.","shortLead":"Felajánlotta, hogy forintra váltja a nála lévő dollárt, de ehelyett belorusz rubelt adott neki át, amit már kivontak...","id":"20190607_Penzt_csalt_ki_egy_kulfoldi_a_dunai_hajobalesetrol_tudosito_egyik_delkoreai_ujsagirotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf03ea3-d48b-4a60-a9d1-a127af89ae64","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Penzt_csalt_ki_egy_kulfoldi_a_dunai_hajobalesetrol_tudosito_egyik_delkoreai_ujsagirotol","timestamp":"2019. június. 07. 20:22","title":"Pénzt csalt ki egy külföldi a dunai hajóbalesetről tudósító egyik dél-koreai újságírótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"A hirdetési piac megszállásával pénzügyileg is ellehetetleníti a független médiumokat a kormány. Orbán Viktor mesterműve a bankrendszer átalakításától a Pecina-féle strómanok mozgatásáig terjed.","shortLead":"A hirdetési piac megszállásával pénzügyileg is ellehetetleníti a független médiumokat a kormány. Orbán Viktor...","id":"201923__hirdetesi_hadviseles__stromanok_kegyencek__sajtobeklyo__penz_paripa_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa45677e-e4c1-43b4-8741-0234c1748fa0","keywords":null,"link":"/kkv/201923__hirdetesi_hadviseles__stromanok_kegyencek__sajtobeklyo__penz_paripa_reklam","timestamp":"2019. június. 08. 07:00","title":"Mindent leural a médiapiacon Orbán Viktor világhírűvé vált módszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A többszörös világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász 70 éves volt.\r

