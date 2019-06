Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9db762d-4da1-492e-a17f-892388592a6c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ami egyben Gera Zoltán búcsúmeccse is lesz. Ez lesz a második magyar–uruguayi meccs Magyarországon, az első is búcsúmeccs volt.\r

\r

","shortLead":"Ami egyben Gera Zoltán búcsúmeccse is lesz. Ez lesz a második magyar–uruguayi meccs Magyarországon, az első is...","id":"20190607_Suarez_vagy_Cavani_erkezhet_az_Uj_Puskas_nyitomeccsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9db762d-4da1-492e-a17f-892388592a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107d966b-51e9-41bc-9d4f-1aba5f67cf43","keywords":null,"link":"/sport/20190607_Suarez_vagy_Cavani_erkezhet_az_Uj_Puskas_nyitomeccsere","timestamp":"2019. június. 07. 18:44","title":"Suarez vagy Cavani érkezhet az új Puskás nyitómeccsére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pünkösdi hosszú hétvégén szárazabb, napsütéses, meleg idő lesz. Helyenként akár 32 fokig is melegedhet a levegő.","shortLead":"A pünkösdi hosszú hétvégén szárazabb, napsütéses, meleg idő lesz. Helyenként akár 32 fokig is melegedhet a levegő.","id":"20190607_nyari_ido_punkosd_hosszuhetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41ac6299-0020-44f5-a50b-f4520c2f5568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca6296b-5912-46a2-9aac-b575dc312db2","keywords":null,"link":"/elet/20190607_nyari_ido_punkosd_hosszuhetvege","timestamp":"2019. június. 07. 05:11","title":"Beköszönt az igazi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legszennyezettebb térség Cilicia, ott kilométerenként 31,3 kilogramm műanyaghulladékot számoltak össze. ","shortLead":"A legszennyezettebb térség Cilicia, ott kilométerenként 31,3 kilogramm műanyaghulladékot számoltak össze. ","id":"20190607_Mit_csinalunk_emberek_Evente_570_ezer_tonna_muanyag_jut_a_Foldkozitengerbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8c5802f-f242-4055-835b-0fb163ff3096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3035fc-4852-44fb-8b03-93d3f2cd102b","keywords":null,"link":"/elet/20190607_Mit_csinalunk_emberek_Evente_570_ezer_tonna_muanyag_jut_a_Foldkozitengerbe","timestamp":"2019. június. 07. 17:17","title":"Mit csinálunk, emberek? Évente 570 ezer tonna műanyag jut a Földközi-tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Peking mellé állt az amerikai kínai gazdasági háborúskodásban Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki egyben azzal vádolta Washingtont, hogy féktelen gazdasági egoizmusával valódi háborúba taszíthatja a világot.","shortLead":"Peking mellé állt az amerikai kínai gazdasági háborúskodásban Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki egyben azzal vádolta...","id":"20190608_Kemeny_beszedet_mondott_Putyin_a_szentpetervari_gazdasagi_csucson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec5dc0a-641c-4c34-9ccd-0f0667468340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Kemeny_beszedet_mondott_Putyin_a_szentpetervari_gazdasagi_csucson","timestamp":"2019. június. 08. 15:57","title":"Kemény beszédet mondott Putyin a szentpétervári gazdasági csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat évre küldték a rácsok mögé, amiért egy állami acélgyár ellen tiltakozott a közösségi oldalon. ","shortLead":"Hat évre küldték a rácsok mögé, amiért egy állami acélgyár ellen tiltakozott a közösségi oldalon. ","id":"20190606_Facebookbejegyzesei_miatt_bortonbe_zartak_egy_embert_Vietnamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c88f59a-2e9d-497a-96ca-da25c221b00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f0d643-758f-48c6-bd6a-8f85600ead02","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Facebookbejegyzesei_miatt_bortonbe_zartak_egy_embert_Vietnamban","timestamp":"2019. június. 06. 21:13","title":"Facebook-bejegyzései miatt börtönbe zártak egy embert Vietnámban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35d18b6-5ce9-44d8-b240-0f192333404f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 19. század eleji elterjedésük óta a vonatok a modern közlekedés és mérnöki tervezés középpontjában állnak. Mára vasúthálózatok épültek ki szédítő magasságokban, a legsűrűbb vadonban, tengeren és városokban, sőt még a semmi közepén is. Ezekről a technológiai áttörésekről számol be a Spektrum legújabb, Vasút csodák című sorozata.","shortLead":"A 19. század eleji elterjedésük óta a vonatok a modern közlekedés és mérnöki tervezés középpontjában állnak. Mára...","id":"20190608_vasut_csodak_2_csinghaj_tibet_vasutvonal_epitese_permafroszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d35d18b6-5ce9-44d8-b240-0f192333404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfeae45-76e3-4e7a-b7c1-9983b0e09e14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190608_vasut_csodak_2_csinghaj_tibet_vasutvonal_epitese_permafroszt","timestamp":"2019. június. 08. 10:03","title":"4000 méter fölött halad a tibeti vasút, amelynek építését 600 orvos felügyelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892746cd-cc43-489a-98ed-04b672cd7bcb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ilyen áramlásban az ember nem tud mit csinálni, meg sem tud kapaszkodni – ezt mondta Kosina Péter, az Ipari Búvárok Országos Szövetségének felügyelő bizottsági elnöke, akit a Hableány katasztrófája körüli búvármunka körülményeiről kérdezett az Index.","shortLead":"Ilyen áramlásban az ember nem tud mit csinálni, meg sem tud kapaszkodni – ezt mondta Kosina Péter, az Ipari Búvárok...","id":"20190607_hableany_baleset_hajo_duna_viking_sigyn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=892746cd-cc43-489a-98ed-04b672cd7bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d4fa18-b105-4f96-8c47-bb4ae7d32403","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_hableany_baleset_hajo_duna_viking_sigyn","timestamp":"2019. június. 07. 15:03","title":"Egy ipari búvár szerint valószínűleg ripityára tört a Hableány a múlt heti hajóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A néppárti (EPP), a szociáldemokrata (S&D), illetve a liberális (ALDE) pártcsalád koordinátorai egyeztetnek Brüsszelben.\r

\r

","shortLead":"A néppárti (EPP), a szociáldemokrata (S&D), illetve a liberális (ALDE) pártcsalád koordinátorai egyeztetnek...","id":"20190607_Hat_kormanyfo_egyeztet_pentek_este_az_Europai_Bizottsag_elnokerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71bd44f3-5ab5-4bf0-b075-35e8b268f6cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Hat_kormanyfo_egyeztet_pentek_este_az_Europai_Bizottsag_elnokerol","timestamp":"2019. június. 07. 19:47","title":"Hat kormányfő egyeztet péntek este az Európai Bizottság elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]