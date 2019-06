Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33dbb7dc-c0f7-40c2-a102-21e898fb2b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három embert keresnek.","shortLead":"Még három embert keresnek.","id":"20190613_dunai_hajobaleset_hableany_holttest_rendorseg_azonositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33dbb7dc-c0f7-40c2-a102-21e898fb2b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b506d28-87ae-4df6-b065-cf116777efbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_dunai_hajobaleset_hableany_holttest_rendorseg_azonositas","timestamp":"2019. június. 13. 06:20","title":"A Hableány-tragédia újabb áldozatát azonosították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33665d9-2864-4c1b-a8d9-b64dba098cb6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"India nagyravágyó űrkutatási programot jelentett be csütörtökön, amelyben saját űrállomás megépítése, valamint a Nap és a Vénusz kutatására indított missziók is szerepelnek. ","shortLead":"India nagyravágyó űrkutatási programot jelentett be csütörtökön, amelyben saját űrállomás megépítése, valamint a Nap és...","id":"20190613_india_urallomas_nap_venusz_kutatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a33665d9-2864-4c1b-a8d9-b64dba098cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5db05fc-a7ba-4d9c-b040-4fb1dde8490b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_india_urallomas_nap_venusz_kutatasa","timestamp":"2019. június. 13. 22:03","title":"Merész űrterveket jeletett be India, már a Hold sem elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerződést már meg is kötötték.","shortLead":"A szerződést már meg is kötötték.","id":"20190612_Meszarosek_22_milliard_forintert_fognak_gazvezeteket_epiteni_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33fc823-0e35-4171-b0fa-8164684ca357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Meszarosek_22_milliard_forintert_fognak_gazvezeteket_epiteni_Szegeden","timestamp":"2019. június. 12. 16:36","title":"Mészárosék 22 milliárd forintért fognak gázvezetéket építeni Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f0a9d0-7dc5-4f4d-91c7-5ea65fa7dc95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, hő hatására láthatatlanná váló tintát is bevetettek. ","shortLead":"Úgy tűnik, hő hatására láthatatlanná váló tintát is bevetettek. ","id":"20190612_Eleg_vad_videok_terjednek_a_kazah_valasztasi_csalasokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f0a9d0-7dc5-4f4d-91c7-5ea65fa7dc95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162e135f-4721-445c-9dfe-56ce33ab5e74","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Eleg_vad_videok_terjednek_a_kazah_valasztasi_csalasokrol","timestamp":"2019. június. 12. 12:05","title":"Elég vad videók terjednek a kazah választási csalásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagyvállalkozó azt mondta, közvetítőkön keresztül kapott üzenetben már jó ideje választás elé állították ellenségei, vagy távozik az országból, vagy megy a rácsok mögé.","shortLead":"A nagyvállalkozó azt mondta, közvetítőkön keresztül kapott üzenetben már jó ideje választás elé állították ellenségei...","id":"20190613_Fenyegeto_uzeneteket_kapott_Bige_Laszlo_Elmesz_innen_vagy_lecsuknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fda54d5-f633-41c1-bd12-f0e13723f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887ddeb8-bd1d-4f16-a7cb-f5a40c58c0dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Fenyegeto_uzeneteket_kapott_Bige_Laszlo_Elmesz_innen_vagy_lecsuknak","timestamp":"2019. június. 13. 11:29","title":"Fenyegető üzenetet kapott Bige László: „Elmész innen, vagy lecsuknak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e21074f-e12c-429c-a19f-a79d9aa27620","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette jelentését többek közt a magyar médiahelyzetről az oxfordi Reuters Institute, az összkép nem szép, és nemcsak a kormányzati nyomulás miatt.\r

\r

","shortLead":"Közzétette jelentését többek közt a magyar médiahelyzetről az oxfordi Reuters Institute, az összkép nem szép, és...","id":"20190612_Nem_elegedettek_a_mediaval_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e21074f-e12c-429c-a19f-a79d9aa27620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d251867e-2516-48c2-bf4d-038fb25cba79","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Nem_elegedettek_a_mediaval_a_magyarok","timestamp":"2019. június. 12. 11:39","title":"Nem elégedettek a médiával a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) székhelye – döntött csütörtökön az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács. A magyar kormány korábban tiltakozott a létrehozása ellen.","shortLead":"A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő...","id":"20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_amit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c2ab8c-2201-4bee-98d8-7c0181a68030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_amit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. június. 13. 16:17","title":"Pozsonyba hozza az EU a szervezetet, amit nem akart látni a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy rejtélyes felfedezés tartja lázban a Baylor Egyetem tudósait, akik a Hold egyik krátere alatt vettek észre valami nagyot, jó mélyen.","shortLead":"Egy rejtélyes felfedezés tartja lázban a Baylor Egyetem tudósait, akik a Hold egyik krátere alatt vettek észre valami...","id":"20190612_hold_aitken_medence_femlerakodas_krater","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0724db-45a0-4db6-afc3-7085c3e4764f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_hold_aitken_medence_femlerakodas_krater","timestamp":"2019. június. 12. 19:33","title":"Különös dolgot fedeztek fel a Hold egyik krátere alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]