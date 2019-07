Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c42603e-f766-4233-ba24-22e2a405862c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról már korábban is hallottunk, hogy többféle összehajtható telefont is készít a Samsung. A második menetre hamarosan sor kerülhet, és a dél-koreai gyártó akár meg is előzheti a Huaweit.","shortLead":"Arról már korábban is hallottunk, hogy többféle összehajtható telefont is készít a Samsung. A második menetre hamarosan...","id":"20190702_ujabb_samsung_osszehajthato_telefonok_erkezhetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c42603e-f766-4233-ba24-22e2a405862c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f9621-efca-43e4-a80c-01cf6dce2cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_ujabb_samsung_osszehajthato_telefonok_erkezhetnek","timestamp":"2019. július. 02. 14:03","title":"Még nem is árulják a Galaxy Foldot, de már újabb Samsung összehajtható telefonokról hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a1df46-398e-4fef-9be4-3795a4ee409e","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az irodalomtörténész felel a hvg.hu információ szerint azért, hogy a 2020-ban bevezetendő Nemzeti alaptanterv humán műveltségterületeket érintő részeiben jobban tükröződjön a hazafias szemlélet. Hogy ez pontosan mit jelent, azt ősszel fogjuk megtudni.","shortLead":"Az irodalomtörténész felel a hvg.hu információ szerint azért, hogy a 2020-ban bevezetendő Nemzeti alaptanterv humán...","id":"20190703_A_Horthyrajongo_zsidozo_Takaro_Mihalyra_biztak_a_NAT_hazafiasitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0a1df46-398e-4fef-9be4-3795a4ee409e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962f2b9b-fbb4-454f-843a-6eeaf907720b","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_A_Horthyrajongo_zsidozo_Takaro_Mihalyra_biztak_a_NAT_hazafiasitasat","timestamp":"2019. július. 03. 06:30","title":"A Horthy-rajongó, zsidózó Takaró Mihályra bízták a NAT hazafiasítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált legelőn történt. ","shortLead":"A ragadozók eddig kerülték az emberek által gyakran látogatott helyeket, a támadás most viszont egy frissen kaszált...","id":"20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a26c0b-c094-427f-a7b1-ca77347a951f","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Farkasok_vegezhettek_egy_borjuval_a_Zemplenben","timestamp":"2019. július. 01. 16:30","title":"Farkasok végeztek egy borjúval a Zemplénben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyfélkapun küld levelet az adóhatóság vállalkozóknak arról, hogy mennyivel jobban járnának, ha többet adóznának.","shortLead":"Az ügyfélkapun küld levelet az adóhatóság vállalkozóknak arról, hogy mennyivel jobban járnának, ha többet adóznának.","id":"20190701_Kampanyol_a_NAV_hogy_fizessenek_tobb_adot_a_vallalkozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ceca3-533f-4ef4-8e85-3460290c9239","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Kampanyol_a_NAV_hogy_fizessenek_tobb_adot_a_vallalkozok","timestamp":"2019. július. 01. 12:15","title":"Kampányol a NAV, hogy fizessenek több adót a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Gergőt 80 óra közmunkára ítélték.","shortLead":"Varga Gergőt 80 óra közmunkára ítélték.","id":"20190702_Jogeros_220_ora_kozmunkat_kapott_Gulyas_Marton_amiert_festekkel_dobta_meg_a_Sandorpalotat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd92ee7-2a88-46c5-afee-cf4839c3a274","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Jogeros_220_ora_kozmunkat_kapott_Gulyas_Marton_amiert_festekkel_dobta_meg_a_Sandorpalotat","timestamp":"2019. július. 02. 15:15","title":"Jogerős: 220 óra közmunkát kapott Gulyás Márton, amiért festékkel dobta meg a Sándor-palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem jelentett be minden jogsértő tartalmat a Facebook, és az sem volt áttekinthető, hogyan járnak el ezekkel szemben.","shortLead":"Nem jelentett be minden jogsértő tartalmat a Facebook, és az sem volt áttekinthető, hogyan járnak el ezekkel szemben.","id":"20190702_Ketmillio_euros_buntetest_kapott_a_Facebook_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd09591-9a77-43ca-9da2-7c12e2b55091","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Ketmillio_euros_buntetest_kapott_a_Facebook_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 02. 16:22","title":"Kétmillió eurós büntetést kapott a Facebook Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd784175-6e49-46a8-9daf-c9aa351aa524","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Három éve filmezett Budapesten, most énekesként tért vissza a magyar fővárosba a francia művész.","shortLead":"Három éve filmezett Budapesten, most énekesként tért vissza a magyar fővárosba a francia művész.","id":"20190701_A_citrom_a_fajatol_Charlotte_Gainsbourg_koncert_Mupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd784175-6e49-46a8-9daf-c9aa351aa524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbe0252-1e6d-4ba8-ab4b-f13d4e4d169c","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_A_citrom_a_fajatol_Charlotte_Gainsbourg_koncert_Mupa","timestamp":"2019. július. 01. 14:10","title":"A citrom a fájától – Charlotte Gainsbourg a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamiért kikapcsolták a radar hangjelzését, így az sem figyelmeztette a kapitányt a tragédiára. ","shortLead":"Valamiért kikapcsolták a radar hangjelzését, így az sem figyelmeztette a kapitányt a tragédiára. ","id":"20190702_Hableanykatasztrofa_nem_jelzett_a_Viking_radarjanak_veszjelzoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2148b099-908b-4b02-9ffd-935bd5a43b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Hableanykatasztrofa_nem_jelzett_a_Viking_radarjanak_veszjelzoje","timestamp":"2019. július. 02. 06:55","title":"Hableány-katasztrófa: nem jelzett a Viking radarjának vészjelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]