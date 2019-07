Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a06009a1-2178-44f2-adc7-9eaf2f4ea212","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Időbe telt, de csak meglettek.","shortLead":"Időbe telt, de csak meglettek.","id":"20190725_379_szuloi_agyat_kap_32_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a06009a1-2178-44f2-adc7-9eaf2f4ea212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b130e76c-4930-420e-933d-b00bacff6818","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_379_szuloi_agyat_kap_32_korhaz","timestamp":"2019. július. 25. 13:28","title":"379 szülői ágyat kap 32 kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossznak találta a börtönkörülményeit, az életfogytiglant töltő férfi ezért perelt, és nyert: két és fél millió forintot.","shortLead":"Rossznak találta a börtönkörülményeit, az életfogytiglant töltő férfi ezért perelt, és nyert: két és fél millió...","id":"20190725_Millios_karteritest_kapott_a_battonyai_kinzok_egyike_mert_rossznak_talalta_a_borton_korulmenyeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4530ebb0-05e6-48d6-acfc-1c5c6fbf28d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Millios_karteritest_kapott_a_battonyai_kinzok_egyike_mert_rossznak_talalta_a_borton_korulmenyeit","timestamp":"2019. július. 25. 08:58","title":"Milliós kártérítést kapott a battonyai kínzók egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541660ca-16c1-4248-814a-3d03526428db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyalásán elkülönítették és megbilincselték. De a tárgyalás végén elengedték a hajléktalan férfit.","shortLead":"A tárgyalásán elkülönítették és megbilincselték. De a tárgyalás végén elengedték a hajléktalan férfit.","id":"20190725_Figyelmeztetesben_reszesitettek_az_orizetbe_vett_hajlektalant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=541660ca-16c1-4248-814a-3d03526428db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd5cd8-ae9c-4fa1-a6be-c4f958f7f57e","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Figyelmeztetesben_reszesitettek_az_orizetbe_vett_hajlektalant","timestamp":"2019. július. 25. 14:11","title":"Figyelmeztetésben részesítették az őrizetbe vett hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c721cef5-eaae-46b3-865b-fabe89ca4d1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Erzsébet téren a gyalogosforgalmat korlátozza a rendőrség, miután repeszromboló gránátot és csőrobbantó töltetet találtak a tűzszerészek.\r

\r

","shortLead":"Az Erzsébet téren a gyalogosforgalmat korlátozza a rendőrség, miután repeszromboló gránátot és csőrobbantó töltetet...","id":"20190724_Vilaghaborus_bombakat_talaltak_Budapest_kozepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c721cef5-eaae-46b3-865b-fabe89ca4d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37455bd1-70dc-4d0a-8772-7e42d672e37d","keywords":null,"link":"/itthon/20190724_Vilaghaborus_bombakat_talaltak_Budapest_kozepen","timestamp":"2019. július. 24. 10:00","title":"Világháborús bombákat találtak Budapest kellős közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi Fidesz szerint a polgármesternek tájékoztatnia kellett volna a lakosságot arról, hogy egy kisebb részben önkormányzati tulajdonú magáncég olasz szemetet hozna a város melletti telephelyére. Márki-Zay Péter azt állítja, hogy nem is tudott a szemétről, és őt úgy tájékoztatták, hogy a székesfehérvári horvát iszapbotrány utáni kormányintézkedések miatt már nem is fogják ideszállítani azt. Úgy néz ki, hogy a szemétbotrány elül, a politikai viharok folytatódnak.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Fidesz szerint a polgármesternek tájékoztatnia kellett volna a lakosságot arról, hogy egy kisebb...","id":"20190725_hodmezovasarhely_szemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7885e4-8872-4c3a-a51b-3b68d5825214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_hodmezovasarhely_szemet","timestamp":"2019. július. 25. 13:05","title":"Olasz importszemét miatt támadják Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeretné a Fidesz-kormány a megújuló energiát, de ez még nagyon messze van.","shortLead":"Szeretné a Fidesz-kormány a megújuló energiát, de ez még nagyon messze van.","id":"20190725_A_kormany_szabadulna_a_szentol_de_dontes_meg_nincs_a_kivezeteserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e55f97-3bd2-4b71-b4d3-bb0c1804dafc","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_A_kormany_szabadulna_a_szentol_de_dontes_meg_nincs_a_kivezeteserol","timestamp":"2019. július. 25. 17:25","title":"A kormány szabadulna a széntől, de döntés még nincs a kivezetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37721c2d-d034-47e8-a0bf-acc6057a2c58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A madarak különböző stratégiákkal képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, tempójával azonban nem tudnak lépést tartani. Így akár az olyan alkalmazkodóképes fajok is, mint a széncinege, a füsti fecske és a szarka is veszélyeztetetté válhatnak hosszútávon.","shortLead":"A madarak különböző stratégiákkal képesek alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, tempójával azonban nem tudnak lépést...","id":"20190725_klimavaltozas_madar_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37721c2d-d034-47e8-a0bf-acc6057a2c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfeebbd-ded5-4dff-8ae1-214559016993","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_klimavaltozas_madar_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. július. 25. 19:03","title":"Nem bírják a klímaváltozás tempóját a madarak, több faj is veszélyeztetett lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 979 orvos és fogorvos kért tavaly külföldi munkavégzéshez hatósági bizonyítványt, de közel 500 szakdolgozó is más országban kezdett új életet – írja a Világgazdaság. ","shortLead":"Összesen 979 orvos és fogorvos kért tavaly külföldi munkavégzéshez hatósági bizonyítványt, de közel 500 szakdolgozó is...","id":"20190724_Szazszamra_hagyjak_el_az_orszagot_az_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82d69471-61ee-48be-9c20-85facad01671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d84395-fdbd-4259-a818-604cc28c7807","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Szazszamra_hagyjak_el_az_orszagot_az_orvosok","timestamp":"2019. július. 24. 14:53","title":"Százszámra hagyják el az országot az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]