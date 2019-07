Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a34903c4-49ad-4078-96ec-736ab5329f7a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201930_turisztikai_celpontok_gorogorszag_vezet_atarsasutak_piacan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34903c4-49ad-4078-96ec-736ab5329f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81201565-9477-4e6b-bfcf-ef84223b9043","keywords":null,"link":"/gazdasag/201930_turisztikai_celpontok_gorogorszag_vezet_atarsasutak_piacan","timestamp":"2019. július. 27. 09:00","title":"Van két kis magyar település, amely több turistát lát vendégül, mint Pécs, Eger, vagy Siófok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ki akarták szabadítani 15 éves társukat az őrizetből a bajorországi Starnbergben.","shortLead":"Ki akarták szabadítani 15 éves társukat az őrizetből a bajorországi Starnbergben.","id":"20190726_rendorseg_tamadas_rendorors_bajororszag_orizet_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6d0791-2de4-4305-81ff-91c3e5de8cb6","keywords":null,"link":"/elet/20190726_rendorseg_tamadas_rendorors_bajororszag_orizet_diakok","timestamp":"2019. július. 26. 06:37","title":"Agresszív tinik rohamoztak meg egy rendőrőrsöt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1446ad15-7c73-4279-9a04-53905133ef41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamionnak nem kell gyorsan haladnia ahhoz, hogy hatalmas pusztítást végezzen. Kis sebesség mellett is ripityára törhet mindent.","shortLead":"Egy kamionnak nem kell gyorsan haladnia ahhoz, hogy hatalmas pusztítást végezzen. Kis sebesség mellett is ripityára...","id":"20190726_kamion_43_kilometer_per_ora_auto_baleset_dekra_roadsafety","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1446ad15-7c73-4279-9a04-53905133ef41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c92d7e-d51f-4b83-a97f-9099ee1132b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_kamion_43_kilometer_per_ora_auto_baleset_dekra_roadsafety","timestamp":"2019. július. 26. 16:49","title":"Csak 43 km/órával haladt ez a kamion, mégis ripityára zúzta az előtte álló kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3652628-821b-4909-8da0-15da4da9b977","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Twitteren Aaoisora néven futó felhasználó elpanaszolta öccsének, milyen drágák a külső akkumulátorok, a 13 éves fiú úgy döntött, csinál egyet a fivérének.","shortLead":"Miután a Twitteren Aaoisora néven futó felhasználó elpanaszolta öccsének, milyen drágák a külső akkumulátorok, a 13...","id":"20190725_kulso_akkumulator_powerbank_diy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3652628-821b-4909-8da0-15da4da9b977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c39ddab-e31c-47aa-9286-11a50883285b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190725_kulso_akkumulator_powerbank_diy","timestamp":"2019. július. 25. 20:03","title":"Nem engedhette meg magának a külső akkumulátort, a 13 éves öccse csinált neki egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0621e7c-a1b0-4a40-ae51-f31c990d3223","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bíró Attila szövetségi kapitány együttese 10-9-re kapott ki az ausztráloktól a kvangdzsui vizes világbajnokságon.","shortLead":"Bíró Attila szövetségi kapitány együttese 10-9-re kapott ki az ausztráloktól a kvangdzsui vizes világbajnokságon.","id":"20190726_vizes_vb_no_vizilabda_valogatott_bronzmeccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0621e7c-a1b0-4a40-ae51-f31c990d3223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa28f40-d2e3-46dc-8ef1-fdf1f027cb84","keywords":null,"link":"/sport/20190726_vizes_vb_no_vizilabda_valogatott_bronzmeccs","timestamp":"2019. július. 26. 11:10","title":"Kikapott a női pólóválogatott, elúszott a bronzérem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Belső forrásból származó információra hivatkozva írja azt a médiaügyekkel foglalkozó Média1.hu, hogy augusztus végétől elnémul a szegedi Rádió 88, az ország legrégebbi kereskedelmi rádiója.","shortLead":"Belső forrásból származó információra hivatkozva írja azt a médiaügyekkel foglalkozó Média1.hu, hogy augusztus végétől...","id":"20190726_Elnemul_a_szegedi_Radio_88_harmincan_lapatra_kerulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73101ec-0e4d-4c79-bafc-b165873862d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75764b69-27f5-4464-ba21-7a63f606c896","keywords":null,"link":"/kkv/20190726_Elnemul_a_szegedi_Radio_88_harmincan_lapatra_kerulnek","timestamp":"2019. július. 26. 17:43","title":"Elnémul a szegedi Rádió 88, harmincan az utcára kerülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c692f4-f570-406a-b6b8-667a054f8d08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy szovjet gyártmányú, százkilós bombát találtak egy építkezésen. Péntek délelőtt hatástalanítják a robbanószerkezetet, lezárásokra érdemes készülni.","shortLead":"Egy szovjet gyártmányú, százkilós bombát találtak egy építkezésen. Péntek délelőtt hatástalanítják...","id":"20190725_Vilaghaborus_bombat_talaltak_a_Varosligetnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c692f4-f570-406a-b6b8-667a054f8d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b316488-3e3d-4f50-970a-43e02f11f383","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Vilaghaborus_bombat_talaltak_a_Varosligetnel","timestamp":"2019. július. 25. 15:16","title":"Világháborús bombát találtak a Városligetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39ad99e-551c-42e6-a376-250bccb7ee69","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés egyik motorjának szánja Szaúd-Arábia az idegenforgalom fejlesztését. A korábban elképzelhetetlen nyitás a konzervatív társadalmi és vallási normák szigorát is enyhítheti. ","shortLead":"A gazdasági növekedés egyik motorjának szánja Szaúd-Arábia az idegenforgalom fejlesztését. A korábban elképzelhetetlen...","id":"20190725_Beengedne_SzaudArabia_a_turistakat_de_erhetik_oket_meglepetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b39ad99e-551c-42e6-a376-250bccb7ee69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476e2802-0f5e-4978-a03d-9f5dd43bb210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Beengedne_SzaudArabia_a_turistakat_de_erhetik_oket_meglepetesek","timestamp":"2019. július. 25. 13:53","title":"Beengedné Szaúd-Arábia a turistákat, de érhetik őket meglepetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]