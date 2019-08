Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV virtuóz futamokat játszik a Budapest-Göd-Vác vasútvonal utasainak idegein.\r

\r

","shortLead":"A MÁV virtuóz futamokat játszik a Budapest-Göd-Vác vasútvonal utasainak idegein.\r

\r

","id":"20190731_Kabareba_illo_allapotok_az_egyik_MAVvonalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7b0f17-a334-4e15-9e72-6865049b1991","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Kabareba_illo_allapotok_az_egyik_MAVvonalon","timestamp":"2019. július. 31. 20:19","title":"Kabaréba illő állapotok az egyik MÁV-vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kedd esti záráshoz képest minimális az erősödés.","shortLead":"A kedd esti záráshoz képest minimális az erősödés.","id":"20190731_Lassan_all_talpra_a_forint_a_fobb_devizakhoz_kepest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca3363b-6d8a-4256-955e-1d2d51c34f1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Lassan_all_talpra_a_forint_a_fobb_devizakhoz_kepest","timestamp":"2019. július. 31. 07:52","title":"Lassan áll talpra a forint a főbb devizákhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad374a93-a36f-4429-ad17-1635b88c4461","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ötven ember halhatott meg a rendőrök és katonák elleni összehangolt merényletsorozatban a polgárháborús Jemenben. 2014 óta dúl az erőszak.\r

\r

","shortLead":"Ötven ember halhatott meg a rendőrök és katonák elleni összehangolt merényletsorozatban a polgárháborús Jemenben. 2014...","id":"20190801_Dronnal_es_raketaval_oltek_jemeni_rendoroket_a_siita_lazadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad374a93-a36f-4429-ad17-1635b88c4461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164379b0-8e65-4987-9257-f75e1c772e90","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Dronnal_es_raketaval_oltek_jemeni_rendoroket_a_siita_lazadok","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:28","title":"Drónnal és rakétával öltek jemeni rendőröket a siíta lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa2b88d-56a2-43bc-9c49-7616df3d2875","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok is megdöbbentek a ritka rendellenességen.","shortLead":"Az orvosok is megdöbbentek a ritka rendellenességen.","id":"20190801_Fajt_egy_indiai_kisfiu_allkapcsa_aztan_talaltak_benne_526_fogat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aa2b88d-56a2-43bc-9c49-7616df3d2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1867930-f860-4b80-a564-5f10b26b7e9a","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Fajt_egy_indiai_kisfiu_allkapcsa_aztan_talaltak_benne_526_fogat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:23","title":"Fájt egy indiai kisfiú állkapcsa, aztán találtak benne 526 fogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6f18c6-f397-45da-9b8d-aaa9bd936131","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Több embert kell alkalmazniuk a tejipari cégeknek a korszerűsítési támogatás fejében, ami sokszor feleslegesen növeli kiadásaikat. A termelők és a feldolgozók is nehéz helyzetben vannak, a kiút leginkább az, hogy külföldön értékesítik terméküket. De az a magyar fogyasztókat nem vigasztalja.","shortLead":"Több embert kell alkalmazniuk a tejipari cégeknek a korszerűsítési támogatás fejében, ami sokszor feleslegesen növeli...","id":"20190731_tejipar_tamogatas_arak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d6f18c6-f397-45da-9b8d-aaa9bd936131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5ae880-7a9b-4c4a-a378-f458aca4344a","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_tejipar_tamogatas_arak","timestamp":"2019. július. 31. 06:48","title":"A támogatások miatt is nőhetnek a tejárak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd844055-17ff-444c-81d7-6ece25e037bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyufásdoboz méretével vetekszik az a laptop, amely sok mindenre ugyan nem alkalmas, néhány klasszikus játék viszont gond nélkül elfut rajta.","shortLead":"Egy gyufásdoboz méretével vetekszik az a laptop, amely sok mindenre ugyan nem alkalmas, néhány klasszikus játék viszont...","id":"20190801_mini_laptop_thinktiny_thinkpad_lenovo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd844055-17ff-444c-81d7-6ece25e037bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1066f285-9892-4372-8345-b894039332d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_mini_laptop_thinktiny_thinkpad_lenovo","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:03","title":"Olyan pici laptop készült, amilyet még nem látott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b3125-b630-4b99-9247-6623a7950441","c_author":"Gergely Márton","category":"tudomany","description":"Jó pénzért bárkiknek elmagyarázom, mekkora marhák – mondja Jorgen Randers, a klímastratégia professzora, a Norvég Üzleti Iskola volt igazgatója. A 75 éves akadémikus állítja, a Föld lakossága 2050 után gyors csökkenésnek indul, a felmelegedést viszont a katasztrófa határáig tolja az emberi önzés. A legutóbbi HVG-ben megjelent interjú a magyar kormányoldalon több véleményformálót is felzaklatott.","shortLead":"Jó pénzért bárkiknek elmagyarázom, mekkora marhák – mondja Jorgen Randers, a klímastratégia professzora, a Norvég...","id":"201930__jorgen_randers_klimakutato__demografiai_tevhitekrol_anepessegfogyas_elonyeirol__legalabb_figyeljenek_oda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412b3125-b630-4b99-9247-6623a7950441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecc0b57-abb9-4c4f-8d96-7e3ee08e2478","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__jorgen_randers_klimakutato__demografiai_tevhitekrol_anepessegfogyas_elonyeirol__legalabb_figyeljenek_oda","timestamp":"2019. július. 31. 14:00","title":"Jorgen Randers: „Végre azokat a nőket kellene jutalmazni, akik nem alapítanak nagycsaládot” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde196b7-f827-4f96-9624-e27c8023c23f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A most véget ért dél-koreai versenynél is ütemesen emelkedtek a kiadások, de egy szint után megálltak. A magyarországiról ez már aligha mondható el.","shortLead":"A most véget ért dél-koreai versenynél is ütemesen emelkedtek a kiadások, de egy szint után megálltak...","id":"20190731_Feleannyiba_kerult_a_delkoreai_vizes_vb_mint_a_budapesti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cde196b7-f827-4f96-9624-e27c8023c23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e32011-c1c5-45b2-a860-dd18dd98b819","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Feleannyiba_kerult_a_delkoreai_vizes_vb_mint_a_budapesti","timestamp":"2019. július. 31. 12:24","title":"Feleannyiba került a dél-koreai vizes vb, mint a budapesti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]