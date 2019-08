Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakosság, a munkavállalók és a befektetők többsége is elvárja a cégvezetőktől, hogy fellépjenek a gazdaságot fenyegető globális kihívások megoldása érdekében. Egyre több vezérigazgató érzi a nyomást.","shortLead":"A lakosság, a munkavállalók és a befektetők többsége is elvárja a cégvezetőktől, hogy fellépjenek a gazdaságot...","id":"20190801_A_cegvezetoktol_varjak_a_klimavaltozas_vagy_a_nemek_kozti_egyenlotlenseg_megoldasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27242e32-abc3-40ff-b26f-323ea6eae1e4","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_A_cegvezetoktol_varjak_a_klimavaltozas_vagy_a_nemek_kozti_egyenlotlenseg_megoldasat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:32","title":"A cégvezetőktől várják a klímaváltozás vagy a nemek közti egyenlőtlenség megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Varsó a fiatalok adókedvezményével akarja megállítani a kivándorlást, és hazacsábítani őket.","shortLead":"Varsó a fiatalok adókedvezményével akarja megállítani a kivándorlást, és hazacsábítani őket.","id":"20190801_Kitalaltak_mivel_csabitananak_haza_724_ezer_lengyelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed83e1f-fd62-4854-a523-1be5a1354e70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Kitalaltak_mivel_csabitananak_haza_724_ezer_lengyelt","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:15","title":"Kitalálták, mivel csábítanának haza 724 ezer lengyelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aránytalannak tartja a magyar úszók szövetségi kapitánya azt a nemzetközi médiaérdeklődést, ami Kenderesi Tamás ügyét kísérte figyelemmel Dél-Koreában. Neki kell „ez a gyerek.”","shortLead":"Aránytalannak tartja a magyar úszók szövetségi kapitánya azt a nemzetközi médiaérdeklődést, ami Kenderesi Tamás ügyét...","id":"20190801_Az_uszokapitany_Kenderesirol_A_rendorseg_hatso_kijaratan_kellett_kimenekiteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=695d8c21-4edb-46cb-9cc2-8f995c09a427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8444bb99-0858-456c-b811-6731f734d9e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Az_uszokapitany_Kenderesirol_A_rendorseg_hatso_kijaratan_kellett_kimenekiteni","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:41","title":"Az úszókapitány Kenderesiről: A rendőrség hátsó kijáratán kellett kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szűcsné Posztovics Ilona közgazdászt minden ellenzéki párt támogatja mint ellenzéki polgármester-jelöltet, az LMP viszont állítja, kirekesztették a tárgyalásokról.\r

\r

","shortLead":"Szűcsné Posztovics Ilona közgazdászt minden ellenzéki párt támogatja mint ellenzéki polgármester-jelöltet, az LMP...","id":"20190801_Megvan_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e287c795-d3a4-4054-98c2-112fb93c834f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Megvan_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Tatabanyan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:38","title":"Megvan a közös ellenzéki jelölt Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, ahol nyolc méter magas fa dőlt az útra.\r

\r

","shortLead":"Volt, ahol nyolc méter magas fa dőlt az útra.\r

\r

","id":"20190731_Kidolt_fak_elarasztott_pincek__rombolt_a_vihar_Borsodban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f4a929-e8f3-4178-a969-08e06a789b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Kidolt_fak_elarasztott_pincek__rombolt_a_vihar_Borsodban","timestamp":"2019. július. 31. 18:46","title":"Kidőlt fák, elárasztott pincék - rombolt a vihar Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha nem figyelnek, komoly hendikeppel kezdhetik a pályájukat.","shortLead":"Ha nem figyelnek, komoly hendikeppel kezdhetik a pályájukat.","id":"20190801_Nyakig_eladosodhatnak_az_egyetemistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf9026b-5da7-4e30-8bb1-5aac0b27bf61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Nyakig_eladosodhatnak_az_egyetemistak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:39","title":"Nyakig eladósodhatnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ddd83-384b-4988-b2c5-e7920e50c857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak ártott a KESMA, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány létrehozása, állítja egy Európai Bizottság megbízásából dolgozó intézet.","shortLead":"Csak ártott a KESMA, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány létrehozása, állítja egy Európai Bizottság megbízásából...","id":"20190801_Europai_Bizottsag_A_fideszes_mediagolem_veszelyt_jelent_a_sajtoszabadsagra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ddd83-384b-4988-b2c5-e7920e50c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d02fcf-172a-4138-8778-c093e246cfab","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Europai_Bizottsag_A_fideszes_mediagolem_veszelyt_jelent_a_sajtoszabadsagra","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:06","title":"Európai Bizottság: A fideszes médiagólem veszélyt jelent a sajtószabadságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa84952-3a4a-4a11-a354-3eaaa15138a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mától vezették be az új várakozási rendszert az Országos Onkológiai Intézetben, megnéztük, hogyan működik.","shortLead":"Mától vezették be az új várakozási rendszert az Országos Onkológiai Intézetben, megnéztük, hogyan működik.","id":"20190801_onkologia_tulora_varakozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa84952-3a4a-4a11-a354-3eaaa15138a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82fe40f-523c-46b9-ae51-879528b495c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_onkologia_tulora_varakozas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:52","title":"Kötelező túlórát rendeltek el az Onkológiai Intézetben, hogy ne maradjon el kemoterápia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]