[{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A ceglédi és az esztergomi vonalon is órás késésekre kell felkészülni.","shortLead":"A ceglédi és az esztergomi vonalon is órás késésekre kell felkészülni.","id":"20190801_Ne_most_akarjon_elmenni_Budapestrol_vonattal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c40b93-c98c-4aa8-98a8-d9911d503105","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Ne_most_akarjon_elmenni_Budapestrol_vonattal","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:02","title":"Ne most akarjon elmenni Budapestről vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV virtuóz futamokat játszik a Budapest-Göd-Vác vasútvonal utasainak idegein.\r

\r

","shortLead":"A MÁV virtuóz futamokat játszik a Budapest-Göd-Vác vasútvonal utasainak idegein.\r

\r

","id":"20190731_Kabareba_illo_allapotok_az_egyik_MAVvonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7b0f17-a334-4e15-9e72-6865049b1991","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Kabareba_illo_allapotok_az_egyik_MAVvonalon","timestamp":"2019. július. 31. 20:19","title":"Kabaréba illő állapotok az egyik MÁV-vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39d6f21-99c4-4323-968f-ea4f85d25f28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rubik Ernő 29 éves volt, amikor ötletes kockajátéka elkezdte meghódítani a világot, és rövidesen milliók kedvencévé vált. A hirtelen jött siker miatt azonban később sem változtatott életén.","shortLead":"Rubik Ernő 29 éves volt, amikor ötletes kockajátéka elkezdte meghódítani a világot, és rövidesen milliók kedvencévé...","id":"20190801_rubik_erno_rubik_kocka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d39d6f21-99c4-4323-968f-ea4f85d25f28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8b00c6-be45-42a8-88f0-e54a46940cc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_rubik_erno_rubik_kocka","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:33","title":"Rubik Ernő sosem lottózik, mert pontosan tisztában van az esélyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b23db2-8a3b-42af-8c95-27a9aec26b69","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"A vártnál nehezebb tárgyalásokkal tudja átszabni a Forma–1 gazdasági feltételeit a Liberty Media, amely kénytelen kompromisszumot keresni ott, ahol Bernie Ecclestone hatalmi szóval döntött.","shortLead":"A vártnál nehezebb tárgyalásokkal tudja átszabni a Forma–1 gazdasági feltételeit a Liberty Media, amely kénytelen...","id":"201931__csapatok_es_penzek__concordemegallapodas__kivetelezett_ferrari__valtananak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0b23db2-8a3b-42af-8c95-27a9aec26b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c12347-64b8-4993-9828-a642b8a9a219","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.31/201931__csapatok_es_penzek__concordemegallapodas__kivetelezett_ferrari__valtananak","timestamp":"2019. július. 31. 00:00","title":"A Forma-1-ben a pályán gyorsnak kell lenni, a tárgyalóasztalnál keménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e548a7b-e094-4960-a9a9-86a1651b95a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul ez nem is egy sima BMW, hanem a félig-meddig gyári tuningcég az Alpina autója. ","shortLead":"Ráadásul ez nem is egy sima BMW, hanem a félig-meddig gyári tuningcég az Alpina autója. ","id":"20190731_Hatarozottan_nem_valo_mindenkinek_ez_a_pisztacia_szinu_luxus_BMW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e548a7b-e094-4960-a9a9-86a1651b95a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ed9845-9098-4241-8127-49c329886715","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Hatarozottan_nem_valo_mindenkinek_ez_a_pisztacia_szinu_luxus_BMW","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:16","title":"Határozottan nem való mindenkinek ez a pisztácia színű luxus BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmarad a magyar és a német külügyminiszter találkozója. ","shortLead":"Elmarad a magyar és a német külügyminiszter találkozója. ","id":"20190731_Szijjarto_Peter_meguzente_nemet_kollegajanak_mas_programja_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5f057a-9016-402d-882b-fbb6e195e125","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Szijjarto_Peter_meguzente_nemet_kollegajanak_mas_programja_van","timestamp":"2019. július. 31. 06:28","title":"Szijjártó Péter megüzente német kollégájának, más programja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem mindig működik Putyin propagandája, a 35 évnél fiatalabb oroszok például nem hisznek a híradóknak, jókorát zuhant a tévék iránti bizalom.","shortLead":"Nem mindig működik Putyin propagandája, a 35 évnél fiatalabb oroszok például nem hisznek a híradóknak, jókorát zuhant...","id":"20190801_Az_oroszok_alig_tobb_mint_fele_hiszi_mar_csak_el_hogy_a_hirekben_igazat_mondanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa29fe6a-0eca-4a3e-a14c-ba1521880039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57de1d-d133-43b8-8205-ea9301ac8501","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Az_oroszok_alig_tobb_mint_fele_hiszi_mar_csak_el_hogy_a_hirekben_igazat_mondanak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:35","title":"Az oroszok alig több, mint fele hiszi már csak el, hogy a hírekben igazat mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A részben a piac telítődése miatt bekövetkezett csökkenő iPhone-eladásokra az Apple áremeléssel reagált, ami aztán további eséshez vezetett az értékesítésben. Ez azért érdekes, mert sokáig a mobileladások hajtották az Apple szekerét. De úgy tűnik, megvan a b-terv, ami hosszú éveken át működhet.","shortLead":"A részben a piac telítődése miatt bekövetkezett csökkenő iPhone-eladásokra az Apple áremeléssel reagált, ami aztán...","id":"20190731_apple_2019_q2_penzugyi_jelentes_bevetel_profit_iphone_eladasok_szolgaltatasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b8be5c-70b6-4408-bf86-f85b84ed1a3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_apple_2019_q2_penzugyi_jelentes_bevetel_profit_iphone_eladasok_szolgaltatasok","timestamp":"2019. július. 31. 09:18","title":"Kit érdekel, mennyi iPhone-t adnak el? Az Apple-t egyre kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]