[{"available":true,"c_guid":"2228b00f-9989-4da0-955a-0ff85992a93a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Androidos készülékeket érint egy nemrég feltárt sebezhetőség, amelynek kihasználásához elég, ha a felhasználó lejátszik egy átalakított videót.","shortLead":"Androidos készülékeket érint egy nemrég feltárt sebezhetőség, amelynek kihasználásához elég, ha a felhasználó lejátszik...","id":"20190801_android_sebezhetoseg_rce_videolejatszas_tavoli_kodfuttatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2228b00f-9989-4da0-955a-0ff85992a93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0254f751-5b4e-441a-8aba-db7673411544","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_android_sebezhetoseg_rce_videolejatszas_tavoli_kodfuttatas","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:03","title":"Legyen óvatos, egyetlen videó lejátszásával nagy veszélybe sodorhatja androidos telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaha is megvalósul a Facebook egy csak most kiderült terve, úgy az utolsó olyan hely is eltűnik a közösségi oldalon, ahol eddig nem voltak reklámok.","shortLead":"Ha valaha is megvalósul a Facebook egy csak most kiderült terve, úgy az utolsó olyan hely is eltűnik a közösségi...","id":"20190802_facebook_messenger_uzenetkuldes_privat_beszelgetes_reklam_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8212796b-51ff-4b24-aa5e-319fd3950428","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_facebook_messenger_uzenetkuldes_privat_beszelgetes_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:03","title":"Úgy fest, a Facebook az egymásnak küldött üzenetekbe is reklámokat rakna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túl sokszor törték fel és fosztották ki a villanyszerelő autóját, ezért drasztikusat lépett. A rendőrség is rábólintott unortodox megoldására.\r

\r

","shortLead":"Túl sokszor törték fel és fosztották ki a villanyszerelő autóját, ezért drasztikusat lépett. A rendőrség is rábólintott...","id":"20190801_Hangbomba_es_bivalyeros_aram_vedi_egy_brit_villanyszerelo_kisbuszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a72bfac-c280-4b1f-ac21-1742772c3ee7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Hangbomba_es_bivalyeros_aram_vedi_egy_brit_villanyszerelo_kisbuszat","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:39","title":"Hangbomba és bivalyerős áram védi egy brit villanyszerelő kisbuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e3798-9e83-4b55-8d40-65d705f12878","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi és a nő ellen orgazdaság miatt is vádat emeltek. ","shortLead":"A férfi és a nő ellen orgazdaság miatt is vádat emeltek. ","id":"20190801_Kabitoszer_hatasa_alatt_gepkocsival_mentek_autot_lopni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08e3798-9e83-4b55-8d40-65d705f12878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eaab32-a272-4f54-b0fc-45f4ca29a76d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Kabitoszer_hatasa_alatt_gepkocsival_mentek_autot_lopni","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:05","title":"Kábítószer hatása alatt gépkocsival mentek autót lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkárság Irányító Testülete elnökének megbízása öt évre szól. \r

","shortLead":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkárság Irányító Testülete elnökének megbízása öt évre szól. \r

","id":"20190801_Kiderult_kik_kerultek_Maroth_melle_a_kutatointezetek_iranyito_testuletebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368c2b4a-cd18-4e9e-9500-bd4c133eb5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Kiderult_kik_kerultek_Maroth_melle_a_kutatointezetek_iranyito_testuletebe","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:57","title":"Kiderült, kik kerültek Maróth mellé a kutatóintézetek irányító testületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank mint felügyeleti szerv korlátozásokat vezetett be öt cégnél kapható pénzügyi termékekre.","shortLead":"A jegybank mint felügyeleti szerv korlátozásokat vezetett be öt cégnél kapható pénzügyi termékekre.","id":"20190802_MNB_Kockazatos_termekeket_arult_az_Erste_a_Concorde_es_az_Equilor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278d5433-20bd-4d8e-b258-efb102b85036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f74dde-a019-448b-b7f6-3e881e241dcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_MNB_Kockazatos_termekeket_arult_az_Erste_a_Concorde_es_az_Equilor","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:07","title":"MNB: Kockázatos termékeket árult az Erste, a Concorde és az Equilor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem azért. ","shortLead":"De nem azért. ","id":"20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85d0c7b-6717-4342-b194-aa71b1d439c9","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:26","title":"A Ripost kiderítette: már nem születhet gyermeke Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A visszavitt termékeket kicserélik. ","shortLead":"A visszavitt termékeket kicserélik. ","id":"20190731_Kutyaeledeleket_hiv_vissza_a_Fressnapf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939072de-95f0-4ecf-aa70-b3e47f3e82fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Kutyaeledeleket_hiv_vissza_a_Fressnapf","timestamp":"2019. július. 31. 16:51","title":"Kutyaeledeleket hív vissza a Fressnapf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]