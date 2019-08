Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d950428-b05f-454c-9e7f-b47814fd62d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világhírű magyar filmrendezőnek lassan tízéves az utolsó filmje, de a rendezést nem hagyta abba. Legutóbb júniusban, a Bécsi Ünnepi Hetekre készített hajléktalan emberekről előadást. Azért nem dolgozik Magyarországon, mert nem szeretne kompromisszumokat kötni.","shortLead":"A világhírű magyar filmrendezőnek lassan tízéves az utolsó filmje, de a rendezést nem hagyta abba. Legutóbb júniusban...","id":"20190802_Tarr_Bela_Magyarorszagon_elfogadtak_egy_gyalazatos_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d950428-b05f-454c-9e7f-b47814fd62d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee3fea9-9711-49f4-804d-c1935d477994","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Tarr_Bela_Magyarorszagon_elfogadtak_egy_gyalazatos_torvenyt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:57","title":"Tarr Béla: Magyarországon elfogadtak egy gyalázatos törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már meg is jelent az új Magyar Közlönyben.","shortLead":"Már meg is jelent az új Magyar Közlönyben.","id":"20190802_Majdnem_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_Orban_gyulekezetenek_ovodaepitesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2cd662-e094-44d2-a193-b2bba7e644c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Majdnem_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_Orban_gyulekezetenek_ovodaepitesre","timestamp":"2019. augusztus. 02. 05:45","title":"Majdnem 1 milliárd forintot ad a kormány Orbán gyülekezetének óvodaépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034ab07d-0402-49ca-9ad3-aae48c984dfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként vidéken van nagy hiány óvodapedagógusokból. ","shortLead":"Főként vidéken van nagy hiány óvodapedagógusokból. ","id":"20190803_Orszagszerte_tobb_mint_800_ovono_hianyzik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=034ab07d-0402-49ca-9ad3-aae48c984dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e7b0cc-8254-4c1e-8675-45ec9c5dfce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Orszagszerte_tobb_mint_800_ovono_hianyzik","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:25","title":"Országszerte több mint 800 óvónő hiányzik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jön az 570 méteres 2006 QQ23 nevű égitest.","shortLead":"Jön az 570 méteres 2006 QQ23 nevű égitest.","id":"20190802_A_jovo_heten_egy_ujabb_aszteroida_suhan_el_a_Fold_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4922b7b7-b68d-4062-b8be-72bd3efd5ccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_A_jovo_heten_egy_ujabb_aszteroida_suhan_el_a_Fold_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:19","title":"A jövő héten egy újabb aszteroida suhan el a Föld mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf945e-b09c-41a3-825a-2f96790bc556","c_author":"Gergely Márton, Vándor Éva","category":"sport","description":"A brit Lewis Hamilton a Forma–1 gyorsasági világbajnokság szinte minden rekordját megdönti. De vajon ő minden idők legnagyobb pilótája? ","shortLead":"A brit Lewis Hamilton a Forma–1 gyorsasági világbajnokság szinte minden rekordját megdönti. De vajon ő minden idők...","id":"201931__pilotak_es_korszakok__hamilton_es_schumacher__rekordhalmozas__tortenelmi_elozesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bf945e-b09c-41a3-825a-2f96790bc556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e20896-bd83-440f-be2c-577c5c9d8905","keywords":null,"link":"/sport/201931__pilotak_es_korszakok__hamilton_es_schumacher__rekordhalmozas__tortenelmi_elozesben","timestamp":"2019. augusztus. 03. 07:00","title":"Fogadna Hamiltonra, ha Senna ellen versenyezne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf199be-8800-4a5a-8650-980fa6c628dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Összesen 5,4 millió autót vettek a Volkswagen csoporthoz tartozó márkákból.","shortLead":"Összesen 5,4 millió autót vettek a Volkswagen csoporthoz tartozó márkákból.","id":"20190801_Kevesebb_autot_adott_el_a_Volkswagen_de_igy_is_nott_a_nyeresege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbf199be-8800-4a5a-8650-980fa6c628dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc3941c-69db-4ff4-8dbe-99a283bdfd17","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Kevesebb_autot_adott_el_a_Volkswagen_de_igy_is_nott_a_nyeresege","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:53","title":"Kevesebb autót adott el a Volkswagen, de így is nőtt a nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975443af-1fc1-426a-9629-2a0159e8c122","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Harry Maguire vételára megelőzte a Virgil van Dijkért tavaly fizetett 75 millió fontot is.","shortLead":"Harry Maguire vételára megelőzte a Virgil van Dijkért tavaly fizetett 75 millió fontot is.","id":"20190802_A_Manchester_United_annyit_fizetett_Maguireert_amennyit_vedoert_meg_soha_nem_adtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=975443af-1fc1-426a-9629-2a0159e8c122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ed1ff5-c803-4b80-9d9a-ffff627386f1","keywords":null,"link":"/sport/20190802_A_Manchester_United_annyit_fizetett_Maguireert_amennyit_vedoert_meg_soha_nem_adtak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 21:51","title":"A Manchester United annyit fizetett Maguire-ért, amennyit védőért még soha nem adtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Még az ügyészség szerint is olyan bírók kezdik el hamarosan tárgyalni az elmúlt évek legátpolitizáltabb büntetőperét, akiket ki kellene zárni az eljárásból – derül ki a hvg.hu birtokába került vádhatósági iratból. Ha viszont a bírók személye az elfogultság kérdése miatt aggályos, akkor az ítélet támadható lesz.","shortLead":"Még az ügyészség szerint is olyan bírók kezdik el hamarosan tárgyalni az elmúlt évek legátpolitizáltabb büntetőperét...","id":"20190802_czegledy_csaba_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44a0e47-2756-4a65-b8fb-b9415e995abc","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_czegledy_csaba_per","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:30","title":"Még az ügyészség szerint is baj van a Czeglédy-ügy bíróival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]