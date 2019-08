Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e7f0705-e044-4c9c-9a9d-56d5e90c0bf5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel a májusi előzetes után csütörtökön hivatalosan is bemutatta újgenerációs processzorait, amelyek alacsonyabb órajellel is nagyobb teljesítményre képesek, mint a korábbi változatok.","shortLead":"Az Intel a májusi előzetes után csütörtökön hivatalosan is bemutatta újgenerációs processzorait, amelyek alacsonyabb...","id":"20190801_intel_10_generacios_processzor_ice_lake_cpu_gpu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e7f0705-e044-4c9c-9a9d-56d5e90c0bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72b670f-8632-4fa3-90d5-533fa620ebca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_intel_10_generacios_processzor_ice_lake_cpu_gpu","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:03","title":"Nagyobb erő, kisebb fogyasztás: megjöttek az Intel 10. generációs processzorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A washingtoni szenátus külügyi bizottsága megszavazta, hogy alkalmazzanak szankciókat azok ellen a cégek ellen, melyek részt vesznek az Északi Áramlat 2 tenger alatti földgázvezeték építésében.","shortLead":"A washingtoni szenátus külügyi bizottsága megszavazta, hogy alkalmazzanak szankciókat azok ellen a cégek ellen, melyek...","id":"20190802_Foldgazhaboru_keszul_Europa_es_az_USA_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5436c536-9212-415a-9f55-61a55dd032e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Foldgazhaboru_keszul_Europa_es_az_USA_kozott","timestamp":"2019. augusztus. 02. 07:15","title":"Földgázháború készül Európa és az USA között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c499fc-79a4-40ec-b693-df55ee130cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ugyanazt mondjuk, amit mindig is mondtunk, tíz vagy húsz évvel ezelőtt, arra ma mindenhol azt sütik rá, hogy fideszes vagy” – panaszkodott az egykori Pax Hungarica vezére.","shortLead":"„Ha ugyanazt mondjuk, amit mindig is mondtunk, tíz vagy húsz évvel ezelőtt, arra ma mindenhol azt sütik rá...","id":"20190802_A_hungarista_vezer_azt_mondja_ma_a_Fidesztol_lehet_megkapni_a_hungarista_light_verziot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c499fc-79a4-40ec-b693-df55ee130cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aa5181-0082-436a-b89d-fd6164d5b7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_A_hungarista_vezer_azt_mondja_ma_a_Fidesztol_lehet_megkapni_a_hungarista_light_verziot","timestamp":"2019. augusztus. 02. 16:21","title":"A hungarista vezér azt mondja, ma a Fidesztől lehet megkapni a hungarista „light” verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiadatással kapcsolatban léphetnek fel bonyadalmak, ha a férfi nem egyezik bele az egyszerűsített eljárásba.\r

","shortLead":"A kiadatással kapcsolatban léphetnek fel bonyadalmak, ha a férfi nem egyezik bele az egyszerűsített eljárásba.\r

","id":"20190801_Akar_honapokig_is_Nemetorszagban_maradhat_a_kobanyai_gyilkossag_velt_elkovetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc77c4b-ea0b-4dac-b931-c91888b4405a","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Akar_honapokig_is_Nemetorszagban_maradhat_a_kobanyai_gyilkossag_velt_elkovetoje","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:53","title":"Akár hónapokig is Németországban maradhat a kőbányai gyilkosság vélt elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legtöbbször letöltött mobil alkalmazásai között található a WhatsApp, és úgy tűnik, hamarosan újabb platformokon bizonyíthat.","shortLead":"A világ legtöbbször letöltött mobil alkalmazásai között található a WhatsApp, és úgy tűnik, hamarosan újabb...","id":"20190802_multiplatform_whatsapp_macos_ipad_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed76c504-cd34-4635-8a01-db2a845f2a79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_multiplatform_whatsapp_macos_ipad_app","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:03","title":"Újabb gépekre jöhet ki a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkárság Irányító Testülete elnökének megbízása öt évre szól. \r

","id":"20190801_Kiderult_kik_kerultek_Maroth_melle_a_kutatointezetek_iranyito_testuletebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368c2b4a-cd18-4e9e-9500-bd4c133eb5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Kiderult_kik_kerultek_Maroth_melle_a_kutatointezetek_iranyito_testuletebe","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:57","title":"Kiderült, kik kerültek Maróth mellé a kutatóintézetek irányító testületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2592ab3-70f9-42ab-82f5-e73fa8047f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Franky Zapata lehet az első ember a világon, akinek sikerül légdeszkán átrepülnie Franciaországból Angliába. Legutóbb a tankoláskor esett vízbe.","shortLead":"Franky Zapata lehet az első ember a világon, akinek sikerül légdeszkán átrepülnie Franciaországból Angliába. Legutóbb...","id":"20190801_flyboard_air_legdeszka_franky_zapata_la_manche_csatorna_rekordkiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2592ab3-70f9-42ab-82f5-e73fa8047f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e32119a-070f-4311-b866-237c76b67b8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_flyboard_air_legdeszka_franky_zapata_la_manche_csatorna_rekordkiserlet","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:03","title":"Már készülődik a francia feltaláló, vasárnap légdeszkával repülheti át a La Manche csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","shortLead":"Ha már a megállapodásra nincs esély, próbáld meg eladni a rosszabbik megoldást.","id":"20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26a7d25-863d-421a-b041-2f58104c0906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Osszeuropai_PRkampannyal_keszul_Boris_Johnson_a_Brexitre","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:35","title":"Összeurópai PR-kampánnyal készül Boris Johnson a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]