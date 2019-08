Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rasovszky kevesebb mint két másodperccel ért a célba a második helyezett előtt. ","shortLead":"Rasovszky kevesebb mint két másodperccel ért a célba a második helyezett előtt. ","id":"20190804_Rasovszky_Kristof_Olasz_Anna_Kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76518fb2-6cce-4d0f-86b6-1e469cb49239","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Rasovszky_Kristof_Olasz_Anna_Kanada","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:15","title":"Rasovszky Kristóf arany-, Olasz Anna bronzérmet nyert Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is rejtély, ki dönt a gyerekek iskolai érettségéről.","shortLead":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is...","id":"20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e11d90-ff41-4d8a-8aa7-ac80cdcda94e","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:38","title":"Hatévesen iskolába küldhetik a gyerekeket, csak nem tudni, ki dönt erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szárazföldi indítású, közepes hatótávolságú rakétákat akar Ázsiába telepíteni az új amerikai védelmi miniszter.","shortLead":"Szárazföldi indítású, közepes hatótávolságú rakétákat akar Ázsiába telepíteni az új amerikai védelmi miniszter.","id":"20190803_Uj_fegyverkezesi_versenytol_felnek_az_amerikai_vedelmi_miniszter_bejelentese_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c507129-83ca-43eb-95c2-1c73534ac04d","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Uj_fegyverkezesi_versenytol_felnek_az_amerikai_vedelmi_miniszter_bejelentese_utan","timestamp":"2019. augusztus. 03. 14:59","title":"Új fegyverkezési versenytől félnek az amerikai védelmi miniszter bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc00187-c434-40d4-bf09-b46fbeab728c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Golden State Warriors új, négyéves megállapodást köt egyik alapemberével, Draymond Greennel.","shortLead":"Az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Golden State Warriors új, négyéves megállapodást köt egyik...","id":"20190803_Itt_az_ujabb_szazmillio_dollaros_szerzodes_az_NBAben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecc00187-c434-40d4-bf09-b46fbeab728c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a950ec-9b37-4361-90a0-1f9aa0470be9","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Itt_az_ujabb_szazmillio_dollaros_szerzodes_az_NBAben","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:13","title":"Itt az újabb százmillió dolláros szerződés az NBA-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","shortLead":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","id":"20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54f691f-77bf-4424-8783-221b01609e3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:59","title":"Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg korábban egy 7-8 perces videó is hosszúnak számított a YouTube-on, ma már egy 30 perces feltöltésen sem ütközik meg senki, sőt, ez mára teljesen normálissá vált. A változás mögött van némi tudatosság is: a hosszabb videó több pénzt hozhat.","shortLead":"Míg korábban egy 7-8 perces videó is hosszúnak számított a YouTube-on, ma már egy 30 perces feltöltésen sem ütközik meg...","id":"20190805_youtube_videok_hossza_penz_bevetel_novelese_nezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d44c6c-5c4a-4c2a-adfe-11576e9d201e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_youtube_videok_hossza_penz_bevetel_novelese_nezettseg","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:03","title":"Ilyen videókat kell csinálnia, ha pénzt keresne a YouTube-bal – ezekért fizetnek most sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint az emberek is tudják, hogy az ellenzékre nem számíthatnak a családok.","shortLead":"Az államtitkár szerint az emberek is tudják, hogy az ellenzékre nem számíthatnak a családok.","id":"20190805_Novak_Katalin_Lehangolo_az_ellenzek_kulturalatlansaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=507f211e-a5cb-4849-8d34-45c52554a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685c258a-f60e-41fb-ac1c-abe7ad5331a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Novak_Katalin_Lehangolo_az_ellenzek_kulturalatlansaga","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:49","title":"Novák Katalin: Lehangoló az ellenzék kulturálatlansága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot futva nyerte meg szombaton a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzését.","shortLead":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot...","id":"20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797348d1-5fd2-42b1-be6e-1aefd0a9253c","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:45","title":"Hamilton pályacsúcsot ment a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]