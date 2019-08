Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kurucz Boglárkát egy falunapon verték meg, támadója ezután visszament bulizni.","shortLead":"Kurucz Boglárkát egy falunapon verték meg, támadója ezután visszament bulizni.","id":"20190810_Megvertek_egy_fiatal_not_Benyen_mert_szivarvanyos_taska_volt_nala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=679566ce-ae14-4d9a-841b-18abf353e9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaabf17-864f-4f37-8cc9-56d2333531de","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Megvertek_egy_fiatal_not_Benyen_mert_szivarvanyos_taska_volt_nala","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:15","title":"Megvertek egy fiatal nőt Bényén, mert szivárványos táska volt nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trumpnak semmi sem hiányzik kevésbé, mint hogy a választási kampány kellős közepén kiderüljön valami az orosz kapcsolatairól.","shortLead":"Trumpnak semmi sem hiányzik kevésbé, mint hogy a választási kampány kellős közepén kiderüljön valami az orosz...","id":"20190810_Donald_Trump_pacban_informaciokat_adtak_ki_rola_a_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2cd44b-fba5-4afa-bfcb-06651a242588","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Donald_Trump_pacban_informaciokat_adtak_ki_rola_a_bankok","timestamp":"2019. augusztus. 10. 06:10","title":"Donald Trump pácban: információkat adtak ki róla a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy férfit öltek meg.","shortLead":"Egy férfit öltek meg.","id":"20190811_Gyilkossag_tortent_Rakospalotan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36af22fb-79d5-4d5a-beb3-a6b7b7632b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d4842e-f968-41a3-bb6f-21b832a757a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Gyilkossag_tortent_Rakospalotan","timestamp":"2019. augusztus. 11. 09:42","title":"Gyilkosság történt Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló negyvenszer kisebb, mint a most használatos modellek. Ilyen kisméretű sztentek magzatoknál, méhen belüli műtéteknél alkalmazhatók.","shortLead":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló...","id":"20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2aade0-fef7-4688-8cc4-fdc85a38e6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:03","title":"40x kisebb, mint amit most használnak az orvosok: kész az új sztent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c743eb8d-58fe-4894-93bc-a4afe2258092","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházmegye ragaszkodik hozzá.","shortLead":"Az egyházmegye ragaszkodik hozzá.","id":"20190810_Plebanosi_ajanlolevellel_lehet_csak_takaritani_egy_szombathelyi_iskolaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c743eb8d-58fe-4894-93bc-a4afe2258092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac119b23-3369-4b2b-beec-da625692da45","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Plebanosi_ajanlolevellel_lehet_csak_takaritani_egy_szombathelyi_iskolaban","timestamp":"2019. augusztus. 10. 21:33","title":"Plébánosi ajánlólevéllel lehet csak takarítani egy szombathelyi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"188a9822-a117-4af6-91ac-3c1e28007d4a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyolcvannyolc százalékkal csökkent 1970 és 2012 között az édesvízi megafauna populációja, a veszteség kétszerese annak, amelyet a gerincesek elszenvedtek a szárazföldön és az óceánokban a berlini Leibniz Intézet (IGB) vezette nemzetközi kutatás szerint. Leginkább a nagytestű halfajok populációja csökkent.","shortLead":"Nyolcvannyolc százalékkal csökkent 1970 és 2012 között az édesvízi megafauna populációja, a veszteség kétszerese annak...","id":"20190811_nagytestu_edesvizi_fajok_populacioja_1970_2012","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=188a9822-a117-4af6-91ac-3c1e28007d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecd318d-cd39-46c2-bbeb-6bfae866edad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_nagytestu_edesvizi_fajok_populacioja_1970_2012","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:03","title":"88%-kal csökkent a nagytestű édesvízi fajok populációja 1970 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0293a-47a3-4784-aaaf-7f199cc290b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két ember súlyosan megsérült, komoly pusztítást végzett a forgószél. ","shortLead":"Két ember súlyosan megsérült, komoly pusztítást végzett a forgószél. ","id":"20190810_Tornado_volt_Luxemburgban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0293a-47a3-4784-aaaf-7f199cc290b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58ec084-88ca-4e2c-8dcc-4bda192dad35","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Tornado_volt_Luxemburgban","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:20","title":"Tornádó volt Luxemburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges felvételt küldött a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról a Hubble űrteleszkóp: a június 27-én készített felvétel a bolygó turbulens légkörében keringő felhők korábbiaknál intenzívebb színpalettáját mutatja be. A színek és változásaik fontos információkkal szolgálnak a Jupiter atmoszférájában játszódó folyamatokról.","shortLead":"Különleges felvételt küldött a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról a Hubble űrteleszkóp: a június 27-én készített felvétel...","id":"20190810_jupiter_nagy_voros_foltja_hubble_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2220639-c53b-4744-bf06-ecb8ecb091be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_jupiter_nagy_voros_foltja_hubble_foto","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:03","title":"Különleges felvételt küldött a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról a Hubble","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]