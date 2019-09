Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette.","shortLead":"Az öt-hatméteres zuhanás után már fel tud ülni, és az első lépéseket is megtette.","id":"20190923_Meg_kellett_muteni_a_gerincet_a_bosnyak_cirkuszban_lezuhant_magyar_artistanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=816a0f1c-e72d-4e16-ad27-f1147a3fa878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbb388a-f382-4e1e-a1f2-9570f26b954c","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Meg_kellett_muteni_a_gerincet_a_bosnyak_cirkuszban_lezuhant_magyar_artistanak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:24","title":"Meg kellett műteni a gerincét a bosnyák cirkuszban lezuhant magyar artistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b7377fa-46ab-4a1e-a7ea-ac0633e3963e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életünk legfontosabb történései az ágyhoz köthetők, a legkellemesebb élményeink és a legfájdalmasabb tapasztalataink közül is nagyon sok ott történik. Az alvás pedig az új wellness – még szép, hogy egy teljes iparág épül rá. De hogy jutottunk el a 77 ezer éves ágytól az okosmatracokig?","shortLead":"Életünk legfontosabb történései az ágyhoz köthetők, a legkellemesebb élményeink és a legfájdalmasabb tapasztalataink...","id":"20190923_Az_agy_kulturtortenete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b7377fa-46ab-4a1e-a7ea-ac0633e3963e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d7e786-cb0c-4c72-9b4a-15a5113037c6","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Az_agy_kulturtortenete","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:10","title":"Üzleti ügy lett a hálószobánkból – de hogy jutottunk el idáig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13fb8e4-7527-4879-bb84-faa4eb05c3b0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Leginkább a színes turbánjairól és elegáns öltözékéről ismert a szikh Jagmeet Singh, a választásra készülő balközép kanadai Új Demokrata Párt vezetője, aki az ország első nem európai származású pártvezére.","shortLead":"Leginkább a színes turbánjairól és elegáns öltözékéről ismert a szikh Jagmeet Singh, a választásra készülő balközép...","id":"20190924_Turbankiraly_kanadai_partvezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f13fb8e4-7527-4879-bb84-faa4eb05c3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd031263-c886-48d8-8c65-9247a9c2cab3","keywords":null,"link":"/360/20190924_Turbankiraly_kanadai_partvezer","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:59","title":"A kanadai pártvezér, aki elegánsabb, mint Justin Trudeau kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai repülőgépgyár 144 500 dollárt (kb. 43 millió forint) fizet családonként 50 millió dolláros kárpótlási alapjából az általa gyártott, 737 MAX 8 típusú gépekkel tavaly októberben és idén márciusban lezuhant áldozatok hozzátartozóinak.","shortLead":"Az amerikai repülőgépgyár 144 500 dollárt (kb. 43 millió forint) fizet családonként 50 millió dolláros kárpótlási...","id":"20190924_karpotlas_boeing_legikatasztrofa_boeing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c597fbe-34e8-4b61-868a-29578035ba07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_karpotlas_boeing_legikatasztrofa_boeing","timestamp":"2019. szeptember. 24. 08:31","title":"Kárpótlást fizet a Boeing a lezuhant gépein utazók hozzátartozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ea9f11-4387-4e6f-8e32-4cd45ca418ce","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA legutolsó három évtizedében mindössze két olyan csapat volt, amely csak fiatalokra támaszkodva jutott a csúcs közelébe, de a bajnoki címet egyik gárdának sem sikerült begyűjtenie. Úgy tűnik, a végső sikerhez mindenképp szükség van az idősebb generációk iránymutatására.","shortLead":"Az amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA legutolsó három évtizedében mindössze két olyan csapat volt, amely csak...","id":"20190924_A_nagy_oregek_nelkul_a_palyan_sem_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4ea9f11-4387-4e6f-8e32-4cd45ca418ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cbf7c1-8d3c-443a-9d59-95539542c8b2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190924_A_nagy_oregek_nelkul_a_palyan_sem_megy","timestamp":"2019. szeptember. 24. 14:15","title":"A nagy öregek nélkül a pályán sem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de4dcef-1128-4dad-bc9b-63e2a2150b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tavalyi cikkben hazudozott a kormánypárti napilap az Országos Bírói Tanács tagjairól. ","shortLead":"Egy tavalyi cikkben hazudozott a kormánypárti napilap az Országos Bírói Tanács tagjairól. ","id":"20190924_magyar_idok_birok_birosag_orszagos_biroi_tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6de4dcef-1128-4dad-bc9b-63e2a2150b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3eaf925-ed64-4778-8a92-ccdcf9a510d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_magyar_idok_birok_birosag_orszagos_biroi_tanacs","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:03","title":"Bírókról hazudott a Magyar Idők, közel egymilliót kell fizetnie nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df42d5d-9bd0-4685-9cc1-2437a02103a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A világ legdrágább gyógyszere menthetne meg egy izomsorvadásos magyar kisfiút, akinek szülei gyűjtést indítottak, hogy ki tudják fizetni a 700 millió forintos kezelést. A Zolgensma az Egyesült Államokban hatalmas vitákat generált, a csillagászati ára miatt sok biztosító csak feltételekkel hajlandó finanszírozni, mert még nem bizonyított a hosszú távú hatása. Magyarországon tavaly óta egy másik kezelés is reményt adhat az SMA-s betegeknek, de egyelőre csak egyedi elbírálás esetén, kizárólag gyerekeknek finanszírozza az állam. A világon eközben újra fellángolt a vita: meddig mehetnek el a gyógyszergyártók a profit érdekében? ","shortLead":"A világ legdrágább gyógyszere menthetne meg egy izomsorvadásos magyar kisfiút, akinek szülei gyűjtést indítottak...","id":"20190924_Zente_SMA_izomsorvadas_terapia_gyogyszer_gyujtes_Zolgensma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5df42d5d-9bd0-4685-9cc1-2437a02103a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea5506-6ea6-4ec1-b32e-701ddced32b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Zente_SMA_izomsorvadas_terapia_gyogyszer_gyujtes_Zolgensma","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:30","title":"Gyűjt az ország Zentének, de hogy lehet egy gyógyszer 700 millió forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ugyanazt a kísérletet hajtották végre velük, amit gyerekekkel is szoktak, és arra jutottak, hogy a macskák között is vannak biztosan és gyengén kötődők. ","shortLead":"Ugyanazt a kísérletet hajtották végre velük, amit gyerekekkel is szoktak, és arra jutottak, hogy a macskák között is...","id":"20190924_Ismet_bebizonyitottak_a_macskak_is_kotodnek_gondozoikhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e42dbb74-56bf-4240-ad22-9a55c933cef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d4a977-edf1-491b-93ee-fcd8717f4e98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_Ismet_bebizonyitottak_a_macskak_is_kotodnek_gondozoikhoz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:49","title":"Ismét bebizonyították: a macskák is kötődnek gondozóikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]