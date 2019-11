Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d29be72c-1b4a-41c9-896b-90267dd7a269","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tesco a házhozszállításhoz ezentúl csak a legszükségesebb termékeket csomagolja műanyag zacskóba, a megrendeléseket pedig alapesetben csomagolás nélkül teljesíti. A vásárlók ugyanakkor eldönthetik, hogy kérik-e a megrendelt árukat papírtáskába csomagolni. Az online vásárláshoz kapcsolódóan így közel 60 százalékkal kevesebb műanyaghulladék keletkezik.","shortLead":"A Tesco a házhozszállításhoz ezentúl csak a legszükségesebb termékeket csomagolja műanyag zacskóba, a megrendeléseket...","id":"20191111_A_Tesco_visszavesz_a_muanyagzacskozasbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d29be72c-1b4a-41c9-896b-90267dd7a269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d26f9b-ee4a-4d79-b236-2fc8d06c4d80","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_A_Tesco_visszavesz_a_muanyagzacskozasbol","timestamp":"2019. november. 11. 14:29","title":"A Tesco is visszavesz a műanyag zacskózásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhetővé tette November 2019 Update nevű frissítését a Windows 10-es számítógépekre a Microsoft. A csomag több dolog miatt is érdekes.","shortLead":"Elérhetővé tette November 2019 Update nevű frissítését a Windows 10-es számítógépekre a Microsoft. A csomag több dolog...","id":"20191112_windows_10_november_2019_update_telepites_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5780359-7618-4e9a-875a-6f109f2830d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_windows_10_november_2019_update_telepites_frissites","timestamp":"2019. november. 12. 21:42","title":"Kapcsolja be a számítógépét, megjött rá az új Windows 10-verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme, a vérképzéstől az enzimeink működéséig. Hiánya, a vasraktárak kiürülése sok problémát okoz, és súlyos vérszegénységhez vezet. A vashiány tünetei nem specifikusak, azaz más betegségekkel együtt is előfordulhatnak: fáradtság, fejfájás, ingerlékenység, rosszabb teljesítőképesség, hajhullás jelentkezhet. A vashiányt megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozással vagy tudatos vaspótlással elkerülhetjük. A témáról Dr. Simonyi Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük.","shortLead":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme...","id":"maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edb3a9-6fdf-4a7f-b2c0-22e6cc64c222","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 12. 07:30","title":"Gondolná, mennyi mindent okoz a vashiány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két körzetben megismételt szekszárdi választás után posztolt egy velős mondást a fideszes polgármester kabinetvezetője, a Tolna Megyei Közgyűlés képviselője pedig rákontrázott.","shortLead":"A két körzetben megismételt szekszárdi választás után posztolt egy velős mondást a fideszes polgármester...","id":"20191111_A_fideszes_kepviselo_es_a_kabinetvezeto_is_alpari_modon_reagalt_a_szekszardi_kudarcra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4006bd84-d142-4b10-8f60-73ac50156039","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_A_fideszes_kepviselo_es_a_kabinetvezeto_is_alpari_modon_reagalt_a_szekszardi_kudarcra","timestamp":"2019. november. 11. 14:47","title":"A fideszes képviselő és a kabinetvezető is alpári módon reagált a szekszárdi kudarcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ed81ae-6002-49a0-ae59-e92ad34bd002","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miként lesz valakiből filmrajongó a háború közepén Szíriában, és hogyan lesz mászóka egy tank tetejéből Afganisztánban. A 16. Verzió Emberi Jogi Filmfesztiválon a 46 országból érkező 75 film azt mutatja be, hogy a világon akkor is van élet, ha a bolygó éppen lakhatatlannak mutatja magát.","shortLead":"Miként lesz valakiből filmrajongó a háború közepén Szíriában, és hogyan lesz mászóka egy tank tetejéből Afganisztánban...","id":"201945_film__tank_es_dilihaz_16_verzio_filmfesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3ed81ae-6002-49a0-ae59-e92ad34bd002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332d59a8-013c-4a15-ae5f-20eae7d1572d","keywords":null,"link":"/360/201945_film__tank_es_dilihaz_16_verzio_filmfesztival","timestamp":"2019. november. 11. 12:00","title":"Így tanított filmezést egy szíriai fiatal, miközben bombázták a városát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Frontálisan ütközött két kamion a 42-es főúton.","shortLead":"Frontálisan ütközött két kamion a 42-es főúton.","id":"20191111_Kamionok_utkoztek_Biharkeresztesnel_ketten_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee654d1-07ae-4fb5-9834-a42aed395027","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Kamionok_utkoztek_Biharkeresztesnel_ketten_meghaltak","timestamp":"2019. november. 11. 11:05","title":"Kamionok ütköztek Biharkeresztesnél, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő évi csúcstelefonjaira készülve új kijelzőtechnológia-nevet védetett le a Samsung. Egyelőre nem tudni, mi állhat a SAMOLED név mögött, de mindenképpen megjelenítős fejlesztésekre számíthatunk.","shortLead":"Jövő évi csúcstelefonjaira készülve új kijelzőtechnológia-nevet védetett le a Samsung. Egyelőre nem tudni, mi állhat...","id":"20191112_samsung_samoled_kijelzo_vedjegy_szabadalom_uj_kepernyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577a3291-ad23-444d-9e0a-87063c2204a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_samsung_samoled_kijelzo_vedjegy_szabadalom_uj_kepernyo","timestamp":"2019. november. 12. 09:03","title":"Ismerkedjen meg egy új szóval: jönnek a SAMOLED kijelzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c536db8-7979-4383-b9de-ce1126780830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napirend előtti szócsata zajlott a hétvégi megismételt önkormányzati választási eredményekről a Jobbik frakcióvezetője és a kormány képviselője között, az előbbi Gyurcsánytól idézett, az utóbbi pedig posztkommunistázott.\r

\r

","shortLead":"Napirend előtti szócsata zajlott a hétvégi megismételt önkormányzati választási eredményekről a Jobbik frakcióvezetője...","id":"20191111_Jakab_Peter_a_Parlamentben_itt_az_ujabb_narancsos_bukta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c536db8-7979-4383-b9de-ce1126780830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b0dffe-4bb6-4f30-8817-9ddfc549c925","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Jakab_Peter_a_Parlamentben_itt_az_ujabb_narancsos_bukta","timestamp":"2019. november. 11. 11:45","title":"Jakab Péter a Parlamentben: itt az újabb narancsos bukta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]