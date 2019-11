Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c53588c-947b-4081-b46c-a52e828e73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőrök irányítják a forgalmat az érintett szakaszon.","shortLead":"Rendőrök irányítják a forgalmat az érintett szakaszon.","id":"20191122_Negy_auto_utkozott_ossze_a_BAHcsomopontnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c53588c-947b-4081-b46c-a52e828e73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ffde29-7123-4147-b66c-6a2a45e93de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_Negy_auto_utkozott_ossze_a_BAHcsomopontnal","timestamp":"2019. november. 22. 10:15","title":"Négy autó ütközött össze a BAH-csomópontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f943e5-4651-40d8-b8c0-1e775548c636","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A magyar országgyűlés e heti programját végignézve komolyan kételkedem abban, hogy parlamentnek lehet-e még nevezni. Inkább olyan törvénygyár, amelyben senki nem figyel oda, mi jön ki a folyamat végén.","shortLead":"A magyar országgyűlés e heti programját végignézve komolyan kételkedem abban, hogy parlamentnek lehet-e még nevezni...","id":"20191122_parlamenti_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58f943e5-4651-40d8-b8c0-1e775548c636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429e7562-1ac1-4d98-b749-07f4522706d4","keywords":null,"link":"/360/20191122_parlamenti_munka","timestamp":"2019. november. 22. 15:10","title":"Csoda lenne, ha a parlamenti képviselők tudnák, hogy mit csinálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tűrik, hogy a hősöket megszállóknak nevezzék csak azért, mert megszállnak egy másik országot.","shortLead":"Nem tűrik, hogy a hősöket megszállóknak nevezzék csak azért, mert megszállnak egy másik országot.","id":"20191122_Begyujtik_Torokorszagban_aki_kritizalja_a_sziriai_invaziot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9052956-fa02-422c-9b00-2fc1d0cbf90e","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Begyujtik_Torokorszagban_aki_kritizalja_a_sziriai_invaziot","timestamp":"2019. november. 22. 16:37","title":"Begyűjtik Törökországban, aki kritizálja a szíriai inváziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603f6495-8fb7-4ca6-b00c-1b2b58397531","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191122_Marabu_FekNyuz_Varosrendezesi_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=603f6495-8fb7-4ca6-b00c-1b2b58397531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0851e1b3-8718-49a5-82d1-9f9d5c8360fe","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Marabu_FekNyuz_Varosrendezesi_terv","timestamp":"2019. november. 22. 09:45","title":"Marabu FékNyúz: Városrendezési terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a84097-f5de-4383-b0c7-16478cf7ca04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A ribóz, a ribonukleinsav alapvető összetevője minden élő sejtben jelen van. Többek között erre bukkantak meteoritokban.","shortLead":"A ribóz, a ribonukleinsav alapvető összetevője minden élő sejtben jelen van. Többek között erre bukkantak meteoritokban.","id":"20191121_Cukrokat_talaltak_meteoritokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4a84097-f5de-4383-b0c7-16478cf7ca04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e3a79a-ff32-4c38-baab-7e35984e4448","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_Cukrokat_talaltak_meteoritokban","timestamp":"2019. november. 21. 17:06","title":"Cukrokat találtak meteoritokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Cukorral és olajjal sefteltek, adózás nélkül.","shortLead":"Cukorral és olajjal sefteltek, adózás nélkül.","id":"20191122_Egymilliardos_afacsalasert_kaptak_el_egy_not_Pecsett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f07973-99a1-4bc4-8a36-f8d1ac8044de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_Egymilliardos_afacsalasert_kaptak_el_egy_not_Pecsett","timestamp":"2019. november. 22. 11:55","title":"Egymilliárdos áfacsalásért kaptak el egy nőt Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e57822-019c-45c5-857c-c7acc9a5ea8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendszeresen több százmillió forinttal meg kell toldani a szegedi hulladékgazdálkodási céget, amióta az ágazat finanszírozását „központosították”. A pénteki közgyűlésen felvetődött, hogy a testület decemberben fogadjon el egy határozatot, amelyben kérik a kormányt a konstrukció felülvizsgálatára.","shortLead":"Rendszeresen több százmillió forinttal meg kell toldani a szegedi hulladékgazdálkodási céget, amióta az ágazat...","id":"20191122_Botka_Laszlo_is_kilepne_a_kukaholdingbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e57822-019c-45c5-857c-c7acc9a5ea8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecbf5fd-c36f-4287-ae05-4f4244a7b2ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_Botka_Laszlo_is_kilepne_a_kukaholdingbol","timestamp":"2019. november. 22. 11:38","title":"Botka László is kilépne az állami kukaholdingból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ráadásul nem csak a szántók ára ugrott meg, a gyümölcsösé és a szőlőé is feljebb ment.","shortLead":"Ráadásul nem csak a szántók ára ugrott meg, a gyümölcsösé és a szőlőé is feljebb ment.","id":"20191122_magyar_termofoldarak_dragulas_szanto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e2dea-79bc-463e-a5b1-6e6da5716ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_magyar_termofoldarak_dragulas_szanto","timestamp":"2019. november. 22. 05:40","title":"Tovább drágultak a magyar földek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]