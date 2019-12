Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akkreditálják a Bloomberg munkatársait a rendezvényekre.","shortLead":"Nem akkreditálják a Bloomberg munkatársait a rendezvényekre.","id":"20191202_Donald_Trump_ujabb_mediumnak_ment_neki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7754cd-f5cc-4c86-84aa-63cfca281d22","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Donald_Trump_ujabb_mediumnak_ment_neki","timestamp":"2019. december. 02. 21:25","title":"Donald Trump újabb médiumnak ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd8a4d6-50f1-4581-b2f1-0c33b9ddd540","c_author":"HVG360","category":"elet","description":"Halász Glória dokumentumfilmet rendezett a Vági Bence vezette cirkusztársulatról – a hvg360 most mindkét alkotót kamera elé ültette, hogy többet tudjunk meg a látványos és izgalmas film létrejöttéről. ","shortLead":"Halász Glória dokumentumfilmet rendezett a Vági Bence vezette cirkusztársulatról – a hvg360 most mindkét alkotót kamera...","id":"20191202_Mi_ez_a_cirkusz_video_halasz_gloria_vagi_bence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8a4d6-50f1-4581-b2f1-0c33b9ddd540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a363a64-55b2-4469-8c12-5ac339b3d99e","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Mi_ez_a_cirkusz_video_halasz_gloria_vagi_bence","timestamp":"2019. december. 02. 17:20","title":"Lebontanák a falakat, amik az emberek fejében vannak a cirkuszról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus szombati beszéde miatt tört ki botrány, most a Facebookon kért elnézést.","shortLead":"A fideszes politikus szombati beszéde miatt tört ki botrány, most a Facebookon kért elnézést.","id":"20191202_Kosa_bocsanatot_kert_a_nagy_vihart_kavart_megjegyzese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8d1680a-fa94-4bac-ac51-8fdf21b26f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534db4a3-7a56-4250-9e6d-e3180902be23","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Kosa_bocsanatot_kert_a_nagy_vihart_kavart_megjegyzese_miatt","timestamp":"2019. december. 02. 07:57","title":"Kósa Lajos bocsánatot kért a nagy vihart kavart beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e3bb4b-0352-46d9-93ee-63877db1345e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy terjesztőt még keresnek a nyomozók.","shortLead":"Egy terjesztőt még keresnek a nyomozók.","id":"20191201_kabitoszer_amfetamin_rendorseg_diler_elfogas_korozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e3bb4b-0352-46d9-93ee-63877db1345e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f8b7db-9153-4f19-9595-d13b33674a7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_kabitoszer_amfetamin_rendorseg_diler_elfogas_korozes","timestamp":"2019. december. 01. 09:45","title":"Hat dílert és 32 kiló amfetamint fogott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd30aa71-cae7-46d3-b8f3-59d67504afcf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt évben százak haltak meg. ","shortLead":"Az elmúlt évben százak haltak meg. ","id":"20191201_Imadkozo_keresztenyeket_oltek_meg_Burkina_Fasoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd30aa71-cae7-46d3-b8f3-59d67504afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fd1b95-798d-49c1-a549-d4c27df65ab8","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Imadkozo_keresztenyeket_oltek_meg_Burkina_Fasoban","timestamp":"2019. december. 01. 21:52","title":"Imádkozó keresztényeket öltek meg Burkina Fasóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs több fusizás, erről szól egy friss törvénytervezet.","shortLead":"Nincs több fusizás, erről szól egy friss törvénytervezet.","id":"20191202_feketezes_feketemunka_torvenytervezet_kormany_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86212f22-57ee-4c1e-9159-b7e55280cdbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_feketezes_feketemunka_torvenytervezet_kormany_birsag","timestamp":"2019. december. 02. 11:27","title":"A kormány hadat üzent a feketézőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54af2d66-8af5-40ad-b569-7dc453a00db3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset hétfőn kora délután történt, a műszaki mentés még fél hatkor is tartott.","shortLead":"A baleset hétfőn kora délután történt, a műszaki mentés még fél hatkor is tartott.","id":"20191202_foto_baleset_budaorsi_ut_feluljaro_autoszallito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54af2d66-8af5-40ad-b569-7dc453a00db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023c1d90-752a-487a-96bb-5511ca3da69b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_foto_baleset_budaorsi_ut_feluljaro_autoszallito","timestamp":"2019. december. 02. 17:45","title":"Fotókon a Budaörsi útra zuhant tréler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b930d05d-a18c-43bd-8363-0115115fec26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mikulás-csomag helyett hólapát.","shortLead":"Mikulás-csomag helyett hólapát.","id":"20191202_budapest_2_kerulet_orsi_gergely_havazas_parkoloor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b930d05d-a18c-43bd-8363-0115115fec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a806fd3-398f-4343-8ca8-832de43be3eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_budapest_2_kerulet_orsi_gergely_havazas_parkoloor","timestamp":"2019. december. 02. 12:21","title":"A II. kerületben ma senkit nem bírságolnak a parkolóőrök, inkább mindenki havat lapátol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]