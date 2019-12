Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szerb rendőrség a gyereket megtalálta, elrablóját viszont változatlanul keresik.","shortLead":"A szerb rendőrség a gyereket megtalálta, elrablóját viszont változatlanul keresik.","id":"20191229_Megtalaltak_a_bortonbol_szabadult_pedofil_altal_elrabolt_kislanyt_Szerbiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e145d840-517c-4dcb-8e0a-6b16715f716f","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Megtalaltak_a_bortonbol_szabadult_pedofil_altal_elrabolt_kislanyt_Szerbiaban","timestamp":"2019. december. 29. 19:40","title":"Megtalálták a börtönből szabadult pedofil által elrabolt kislányt Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7306713c-ed69-4843-a2d6-009db3b19414","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz embert vettek őrizetbe Szaúd-Arábiában zaklatás, illem- és öltözködési szabályok megsértése miatt



","shortLead":"Több száz embert vettek őrizetbe Szaúd-Arábiában zaklatás, illem- és öltözködési szabályok megsértése miatt



","id":"20191229_Tombol_az_illiberalizmus_SzaudArabiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7306713c-ed69-4843-a2d6-009db3b19414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e400cfbe-d393-4087-92ee-ce1f1bd12656","keywords":null,"link":"/elet/20191229_Tombol_az_illiberalizmus_SzaudArabiaban","timestamp":"2019. december. 29. 22:25","title":"Tombol az illiberalizmus Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d100b6e-4aa8-4b20-a554-1b00af060712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1800 foltos szalamandrát veszélyeztethet, hogy a vagyonkezelő építési telekként értékesíti a budaligeti völgy egy részét.\r

","shortLead":"1800 foltos szalamandrát veszélyeztethet, hogy a vagyonkezelő építési telekként értékesíti a budaligeti völgy...","id":"20191229_Szalamandra_volgy_termeszetvedelem_epitkezes_Karacsony_Gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d100b6e-4aa8-4b20-a554-1b00af060712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7bfedb-1333-4204-a622-87c0080aa3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Szalamandra_volgy_termeszetvedelem_epitkezes_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. december. 29. 15:00","title":"Karácsony Gergely meggátolná az építkezést a Szalamandra-völgyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek a darabok tetté kicsit fényesebbé a volt amerikai elnök évét. ","shortLead":"Ezek a darabok tetté kicsit fényesebbé a volt amerikai elnök évét. ","id":"20191230_Obama_kedvenc_konyvek_filmek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b161dc0a-ad02-4e3e-8742-12516e7ba2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff54de34-560b-43a0-9391-7cad1bbd317c","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Obama_kedvenc_konyvek_filmek","timestamp":"2019. december. 30. 14:33","title":"Obama elárulta, mik voltak idén a kedvenc filmjei és könyvei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc148ebe-88f7-42bc-ab1e-37a6ccc76c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak Japánon belül lehet utazgatni, és ott sem mindenhova. De a jegyek attól még ingyen vannak.","shortLead":"Csak Japánon belül lehet utazgatni, és ott sem mindenhova. De a jegyek attól még ingyen vannak.","id":"20191230_japan_legitarsasag_ingyen_repulojegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc148ebe-88f7-42bc-ab1e-37a6ccc76c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ffc636-5121-489e-845f-00f07e2685d9","keywords":null,"link":"/kkv/20191230_japan_legitarsasag_ingyen_repulojegy","timestamp":"2019. december. 30. 12:51","title":"50 ezer repülőjegyet osztogat el egy japán légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjas szervezetek szerint a mostani nyugdíjszámítási rendszer sem jó.","shortLead":"A nyugdíjas szervezetek szerint a mostani nyugdíjszámítási rendszer sem jó.","id":"20191228_Magasabb_nyugdijert_gyujtenek_alairasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba36411-f746-4cfe-93b3-31d49b349696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Magasabb_nyugdijert_gyujtenek_alairasokat","timestamp":"2019. december. 28. 21:07","title":"Magasabb nyugdíjért gyűjtenek aláírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769c1f16-cb42-45e6-9198-f0b16b7672b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A ketrecharc-viadalok orosz sztárja pár másodperc alatt lerendezte az óriás Quinton Jacksont.\r

","shortLead":"A ketrecharc-viadalok orosz sztárja pár másodperc alatt lerendezte az óriás Quinton Jacksont.\r

","id":"20191229_Instant_KO_ennel_nincs_rovidebb_MMAmeccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=769c1f16-cb42-45e6-9198-f0b16b7672b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdbfd4d-4586-4632-a310-2271ae4bd7bb","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Instant_KO_ennel_nincs_rovidebb_MMAmeccs","timestamp":"2019. december. 29. 13:52","title":"Instant K.O.: ennél nincs rövidebb MMA-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6b5b21-4686-4a9b-a7c8-52416f3f9cc9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dalok a síron túlról, generációkat egyesítő album, és dühös queer-punk is bekerült az idei hvg.hu TOP10-be. Ezeket a lemezeket szerettük a legjobban 2019-ben.","shortLead":"Dalok a síron túlról, generációkat egyesítő album, és dühös queer-punk is bekerült az idei hvg.hu TOP10-be. Ezeket...","id":"20191230_Iden_is_volt_mit_hallgatni__2019_legjobb_lemezei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6b5b21-4686-4a9b-a7c8-52416f3f9cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59901665-e596-410d-826f-89a83138b334","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Iden_is_volt_mit_hallgatni__2019_legjobb_lemezei","timestamp":"2019. december. 30. 20:00","title":"Idén is volt mit hallgatni – 2019 legjobb lemezei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]