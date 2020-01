Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66d9c392-3520-441e-8ea4-2e8ece22ba9c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A jegybank lassabb növekedést és erőteljesebb inflációt jövendöl 2020-ra, mint a kormány, de abban egyetértenek: a bérek továbbra is erőteljesen emelkednek. A legnagyobb kockázatot a forint árfolyama jelenti az új évben.","shortLead":"A jegybank lassabb növekedést és erőteljesebb inflációt jövendöl 2020-ra, mint a kormány, de abban egyetértenek...","id":"202001__prognozisok__jegybank_kontra_kormany__jegybank_kontra_piac__forintkockazatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66d9c392-3520-441e-8ea4-2e8ece22ba9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52f3e22-3779-4e1f-918f-849c4e76cd2d","keywords":null,"link":"/360/202001__prognozisok__jegybank_kontra_kormany__jegybank_kontra_piac__forintkockazatok","timestamp":"2020. január. 06. 07:00","title":"Szuperkötvény, fizetések, forint: mi lesz veled, magyar gazdaság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4172db7-efb8-46b9-bb9f-98419f3d0951","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt állítják a britek, elővigyázatosságból hívnak haza nagykövetségi dolgozókat, nem tudnak fenyegetésről.","shortLead":"Azt állítják a britek, elővigyázatosságból hívnak haza nagykövetségi dolgozókat, nem tudnak fenyegetésről.","id":"20200107_Diplomatakat_rendelt_haza_NagyBritannia_Iranbol_es_Irakbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4172db7-efb8-46b9-bb9f-98419f3d0951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aa3b92-a407-496e-87d9-9adc952d4477","keywords":null,"link":"/vilag/20200107_Diplomatakat_rendelt_haza_NagyBritannia_Iranbol_es_Irakbol","timestamp":"2020. január. 07. 05:06","title":"Diplomatákat rendelt haza Nagy-Britannia Iránból és Irakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e90ae9f0-9a2c-4095-9846-73ff096ecf5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ARD német közszolgálati csatorna Nemzetközi Súlyemelő-szövetségről szóló riportja súlyos vádat fogalmazott meg a Magyar Antidopping Csoporttal szemben is, a kölni doppinglabor pedig DNS-vizsgálatokra hivatkozva állítja, hogy a magyar ellenőröknek manipulált mintákat adtak le a később doppingoláson ért versenyzők. Tiszeker Ágnes, a cég igazgatója tagadta a vádakat, azt viszont nehéz cáfolni, hogy a doppingellenőrzés világszerte kitett a korrupciós kockázatoknak.","shortLead":"Az ARD német közszolgálati csatorna Nemzetközi Súlyemelő-szövetségről szóló riportja súlyos vádat fogalmazott meg...","id":"20200107_korrupcio_iwf_ard_ajan_tamas_tiszeker_agnes_macs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e90ae9f0-9a2c-4095-9846-73ff096ecf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955599a2-e0ce-405a-87ef-943570dc1dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_korrupcio_iwf_ard_ajan_tamas_tiszeker_agnes_macs","timestamp":"2020. január. 07. 06:30","title":"Aján Tamás magával ránthatja a magyar doppingellenőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b996c-a7c2-42a2-95d6-8fa59f86b0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A decemberben történt floridai lövöldözés kapcsán újfent az Apple segítségét kéri két iPhone feltöréséhez a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).","shortLead":"A decemberben történt floridai lövöldözés kapcsán újfent az Apple segítségét kéri két iPhone feltöréséhez a Szövetségi...","id":"20200107_iphone_feltorese_apple_fbi_haditengereszeti_bazis_lovoldozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340b996c-a7c2-42a2-95d6-8fa59f86b0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bf165a-213a-4d73-9845-7105efa413e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_iphone_feltorese_apple_fbi_haditengereszeti_bazis_lovoldozes","timestamp":"2020. január. 07. 20:20","title":"Az FBI megint iPhone-okat akar feltöretni az Apple-lel, most is egy gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a4752e-b7ff-4db3-85b6-f0283e300819","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Reynhard Sinaga legkevesebb 48 férfi megerőszakolása miatt kapott életfogytiglani börtönbüntetést. ","shortLead":"Reynhard Sinaga legkevesebb 48 férfi megerőszakolása miatt kapott életfogytiglani börtönbüntetést. ","id":"20200106_szexualis_ragadozo_reynhard_sinaga_nagy_britannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67a4752e-b7ff-4db3-85b6-f0283e300819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef7df2a-4230-4381-bbed-1cbadf9dd248","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_szexualis_ragadozo_reynhard_sinaga_nagy_britannia","timestamp":"2020. január. 06. 21:20","title":"Elítélték Nagy-Britannia történetének legelvetemültebb szexuális ragadozóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076cd053-d0a5-4fb9-9643-0d055fce1f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem köszönt be az Emmihez éjjel.","shortLead":"A Szabad Egyetem köszönt be az Emmihez éjjel.","id":"20200106_Plakatokkal_uzentek_az_Emminek_a_miniszterium_epulete_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=076cd053-d0a5-4fb9-9643-0d055fce1f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03032bd-ac8b-43e1-ae0c-ffa034e47bb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Plakatokkal_uzentek_az_Emminek_a_miniszterium_epulete_elott","timestamp":"2020. január. 06. 11:09","title":"Plakátokkal üzentek az Emminek a minisztérium épülete előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a726d88b-fab8-4d50-b973-ef59fd1c7b7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiba volt ráállni a befagyott öbölre a halászoknak.","shortLead":"Hiba volt ráállni a befagyott öbölre a halászoknak.","id":"20200107_Husz_auto_alatt_szakadt_be_a_jeg_egy_orosz_obolben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a726d88b-fab8-4d50-b973-ef59fd1c7b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017ab1f5-05b7-4e51-a222-c3640ccbed76","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Husz_auto_alatt_szakadt_be_a_jeg_egy_orosz_obolben","timestamp":"2020. január. 07. 14:10","title":"Húsz autó alatt szakadt be a jég egy orosz öbölben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3911ce7a-21c9-4135-919f-a873c72e9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örkény országa.","shortLead":"Örkény országa.","id":"20200106_Egy_eldontendo_kerdesre_adott_valaszbol_derult_ki_hogy_egy_miniszterium_orzese_nem_a_miniszterium_feladata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3911ce7a-21c9-4135-919f-a873c72e9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a08d6a2-8b1d-40ab-91f5-3700a87934d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Egy_eldontendo_kerdesre_adott_valaszbol_derult_ki_hogy_egy_miniszterium_orzese_nem_a_miniszterium_feladata","timestamp":"2020. január. 06. 16:44","title":"Egy eldöntendő kérdésre adott válaszból derült ki, hogy egy minisztérium őrzése nem a minisztérium feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]