[{"available":true,"c_guid":"43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nem fogadta el a tavaly hivatalba lépett kormányfő, Olekszij Huncsaruk lemondását. Az elnök egyben két hetet adott a hatóságoknak, hogy kiderítsék, ki készítette az ukrajnai belpolitikai válságot kiváltó hangfelvételt, amelyen Honcsaruk azt mondta, Zelenszkijnek nagyon primitív elképzelései vannak a gazdaságról.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nem fogadta el a tavaly hivatalba lépett kormányfő, Olekszij Huncsaruk lemondását...","id":"20200119_Nem_mondhat_le_az_ukran_kormanyfo_Zelenszkij_vizsgalatot_inditott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea9e-dfc5-4583-9f87-bd142ccb1444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53040cf8-7d1b-406b-847d-ab72a65d9f4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Nem_mondhat_le_az_ukran_kormanyfo_Zelenszkij_vizsgalatot_inditott","timestamp":"2020. január. 19. 14:35","title":"Nem mondhat le az ukrán kormányfő, Zelenszkij vizsgálatot indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi pár lényegében nem vesz többé részt a királyi család munkájában és a királynőt sem képviselhetik. ","shortLead":"A hercegi pár lényegében nem vesz többé részt a királyi család munkájában és a királynőt sem képviselhetik. ","id":"20200118_Elveszitette_a_kiralyi_statuszt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f758cc-e6f0-4ea4-a64c-94e1bc539b9f","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Elveszitette_a_kiralyi_statuszt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle","timestamp":"2020. január. 18. 20:06","title":"Elveszítette a királyi státuszt Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A teknősök már a dinoszauruszok korában is éltek, de csupán 50 év alatt mi, emberek a kihalás szélére sodortuk őket.","shortLead":"A teknősök már a dinoszauruszok korában is éltek, de csupán 50 év alatt mi, emberek a kihalás szélére sodortuk őket.","id":"20200118_greenpeace_tengeri_teknosok_kihalas_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd667630-38ff-44fe-a209-29840b26acc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fcab09-e9f5-47b9-ab49-c8bbd216d01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_greenpeace_tengeri_teknosok_kihalas_klimavaltozas","timestamp":"2020. január. 18. 12:03","title":"Nagy a baj, a kihalás szélére sodródtak a tengeri teknősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81e2baa-d738-4a2c-9c3b-255ad3bd3baa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első két próbálkozását észrevették, a harmadik sikerült, de ott voltak a rendőrök is. ","shortLead":"Az első két próbálkozását észrevették, a harmadik sikerült, de ott voltak a rendőrök is. ","id":"20200118_Rendelobe_ment_lopni_a_hatvani_no_de_egybol_lebukott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f81e2baa-d738-4a2c-9c3b-255ad3bd3baa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2d2598-59f3-4773-a643-424e8062ab3a","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Rendelobe_ment_lopni_a_hatvani_no_de_egybol_lebukott","timestamp":"2020. január. 18. 10:34","title":"Rendelőbe ment lopni a hatvani nő, de egyből lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap szerint hamarosan együtt fognak reggeli műsort vezetni a Sláger FM-en.","shortLead":"A lap szerint hamarosan együtt fognak reggeli műsort vezetni a Sláger FM-en.","id":"20200118_Osszehozta_Bochkor_Gabort_Jakso_Laszloval_a_Bors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d4da87-75b2-4c59-a87d-8b8f7a3032c6","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Osszehozta_Bochkor_Gabort_Jakso_Laszloval_a_Bors","timestamp":"2020. január. 18. 08:58","title":"Összehozta Bochkor Gábort Jáksó Lászlóval a Bors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat félénk hozzáállása volt a legnagyobb baj a Norvégiával szemben 36-29-re elveszített mérkőzésen a szövetségi kapitány szerint.","shortLead":"A csapat félénk hozzáállása volt a legnagyobb baj a Norvégiával szemben 36-29-re elveszített mérkőzésen a szövetségi...","id":"20200117_kezilabda_eb_magyarorszag_norvegia_gulyas_istvan_ligetvari_patrik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770ef048-545f-4e80-af5e-adb65dce41eb","keywords":null,"link":"/sport/20200117_kezilabda_eb_magyarorszag_norvegia_gulyas_istvan_ligetvari_patrik","timestamp":"2020. január. 17. 21:43","title":"Kézilabda-Eb: \"Éreztük, hogy lebecsültek minket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ca6eff-0173-4d5a-a713-ec413e337ba2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be Berlinben a vasárnapi nemzetközi Líbia-konferencia miatt, amelyre a német fővárosba várják mások mellett a francia, a török és az orosz elnököt, a brit kormányfőt és az amerikai külügyminisztert.","shortLead":"Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be Berlinben a vasárnapi nemzetközi Líbia-konferencia miatt, amelyre...","id":"20200119_Rendkivuli_keszultseg_Berlinben_a_vilag_lefontosabb_vezetoi_erkeznek_a_fovarosba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76ca6eff-0173-4d5a-a713-ec413e337ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c829729e-0cf5-41e2-881d-837f0968edd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Rendkivuli_keszultseg_Berlinben_a_vilag_lefontosabb_vezetoi_erkeznek_a_fovarosba","timestamp":"2020. január. 19. 12:21","title":"Rendkívüli készültség Berlinben: a világ legfontosabb vezetői érkeznek a fővárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendészek ma hajnalban mentették meg annak a 34 éves nőnek az életét, aki a IX. kerületben, a Boráros térnél a Dunába esett.","shortLead":"A vízirendészek ma hajnalban mentették meg annak a 34 éves nőnek az életét, aki a IX. kerületben, a Boráros térnél...","id":"20200118_Ki_kellett_menteni_egy_not_a_Dunabol_a_Boraros_ternel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7948ab1a-71e1-4782-954b-fc00bdea9699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40352550-f5df-4712-ae00-6c998afc0542","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_Ki_kellett_menteni_egy_not_a_Dunabol_a_Boraros_ternel","timestamp":"2020. január. 18. 09:52","title":"Ki kellett menteni egy nőt a Dunából a Boráros térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]