[{"available":true,"c_guid":"8eacc911-0520-40b4-be01-462b1ded416f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint a fideszes aktivisták célzottan keresik fel a szavazóikat, az ellenzék telefonálgat.","shortLead":"A jelek szerint a fideszes aktivisták célzottan keresik fel a szavazóikat, az ellenzék telefonálgat.","id":"20200126_Bevetik_a_listakat_Gyorben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eacc911-0520-40b4-be01-462b1ded416f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d757e804-7b24-4af6-b329-6ccc9258c033","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Bevetik_a_listakat_Gyorben","timestamp":"2020. január. 26. 15:35","title":"Feltűnő a mozgósítás Győrben, bevethették a listákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef18b7b-674d-4fa8-b2c0-a7938934f1fa","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Számomra az alkancellár kifejezés túl barokkos, jobban szeretem, ha pártszóvivőnek hívnak” – szerénykedik az osztrák kormány második embere, az 58 éves Werner Kogler. A néppárttal kötött koalícióval hatalomra került zöldpárt vezetője nem is az alkancellároknak kijáró valamelyik belvárosi palotát foglalta el, hanem minisztertársai közelében, a közlekedési minisztérium egyik szárnyában nyitotta meg hivatalát. ","shortLead":"„Számomra az alkancellár kifejezés túl barokkos, jobban szeretem, ha pártszóvivőnek hívnak” – szerénykedik az osztrák...","id":"202004_werner_kogler_azosztrak_zoldek_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef18b7b-674d-4fa8-b2c0-a7938934f1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e003dbb-42b2-4b27-94e6-f237a36242cf","keywords":null,"link":"/360/202004_werner_kogler_azosztrak_zoldek_vezetoje","timestamp":"2020. január. 26. 08:30","title":"Rakoncátlan lázadóból lett alkancellár az osztrák zöldek vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c05369-ccfa-4fe8-bf27-697a1bcad684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2010. január 27-én olyat láthattak az Apple-rajongók, amit előtte soha: Steve Jobs kiállt színpadra és bemutatta a cég első – és sokak által nagyon furcsának tartott – táblagépét, az iPadet.","shortLead":"2010. január 27-én olyat láthattak az Apple-rajongók, amit előtte soha: Steve Jobs kiállt színpadra és bemutatta a cég...","id":"20200127_elso_ipad_bemutato_2010_steve_jobs_tablagep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50c05369-ccfa-4fe8-bf27-697a1bcad684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a178b0d7-ff87-40e6-b155-7d4bb536fd57","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_elso_ipad_bemutato_2010_steve_jobs_tablagep","timestamp":"2020. január. 27. 21:33","title":"10 éve mutatták be az első iPadet, a \"nagy iPhone-t\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac52c140-d97d-48df-bbc0-aae8243c4dd7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Remélhetőleg csak retorikai túlkapás marad Donald Trump amerikai elnök azon ijesztő üzenete, hogy a jövőben a teheráni csapások megtorlásául az USA iráni kulturális helyeket is megtámadhat. A páratlan iráni történelmi emlékek elpusztítása háborús bűn és barbár cselekedet lenne.","shortLead":"Remélhetőleg csak retorikai túlkapás marad Donald Trump amerikai elnök azon ijesztő üzenete, hogy a jövőben a teheráni...","id":"202004__irani_kultura__24_vilagorokseg__otezer_ev__okorban_nagy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac52c140-d97d-48df-bbc0-aae8243c4dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1de3096-fc98-421e-9e42-bd783073ffe5","keywords":null,"link":"/360/202004__irani_kultura__24_vilagorokseg__otezer_ev__okorban_nagy","timestamp":"2020. január. 27. 13:00","title":"22 világörökségi helyszín, amit Trump bombázni akart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak minden tizedik gyerek számára öröm a tanulás. Összehasonlító kutatás készült az európai gyerekek terveiről. A magyar gyerekkor nem igazán felhőtlen. ","shortLead":"Csak minden tizedik gyerek számára öröm a tanulás. Összehasonlító kutatás készült az európai gyerekek terveiről...","id":"20200127_A_gyerekek_ketharmada_szerint_haszontalan_amit_az_iskolaban_tanulnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07756f62-1460-43ca-bb69-e6ca6908aa84","keywords":null,"link":"/elet/20200127_A_gyerekek_ketharmada_szerint_haszontalan_amit_az_iskolaban_tanulnak","timestamp":"2020. január. 27. 13:48","title":"A gyerekek kétharmada szerint haszontalan, amit az iskolában tanulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All Shine On) című dalának történetét. ","shortLead":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All...","id":"20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006e090b-37df-486e-ae20-6e7366b6c219","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","timestamp":"2020. január. 27. 13:47","title":"Ötven éve írta John Lennon a popzene leggyorsabban készült dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy vágányon közlekednek a vonatok Gárdony és Ódinnyés között.","shortLead":"Egy vágányon közlekednek a vonatok Gárdony és Ódinnyés között.","id":"20200127_vonatgazolas_gardony_keses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e860c-1c09-4c28-8dff-24ab7c67ccab","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_vonatgazolas_gardony_keses","timestamp":"2020. január. 27. 12:02","title":"Gázolt a vonat Gárdonynál, késések vannak Székesfehérvár és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrást vasárnap választották polgármesterré, de hamarosan már törvényt is nevezhetnek el róla, jöhet a lex Dézsi.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrást vasárnap választották polgármesterré, de hamarosan már törvényt is nevezhetnek el róla, jöhet a lex...","id":"20200127_torvenymodositas_gyor_polgarmester_dezsi_csaba_andras_kardiologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0afc43-222e-4150-a162-cb926009b752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9a745b-4d13-422c-bc9d-fa2a771ac3da","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_torvenymodositas_gyor_polgarmester_dezsi_csaba_andras_kardiologus","timestamp":"2020. január. 27. 10:25","title":"Törvényt módosítanak, hogy Győr új fideszes polgármestere kardiológus is maradhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]