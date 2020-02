Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés olyan sorozatgyártású autó létezik, mely legyorsulná a 761 lóerős zuffenhauseni zöld rendszámost.","shortLead":"Kevés olyan sorozatgyártású autó létezik, mely legyorsulná a 761 lóerős zuffenhauseni zöld rendszámost.","id":"20200205_elkepeszto_gyorsulasu_a_legerosebb_elektromos_porsche","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2771ba8-13b7-48eb-b77f-6d76f9e8cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f675b4f3-5fa0-4a47-b066-fbbce1f8c4ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_elkepeszto_gyorsulasu_a_legerosebb_elektromos_porsche","timestamp":"2020. február. 05. 07:59","title":"Elképesztő gyorsulású a legerősebb elektromos Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0049ac1-3546-4037-87a2-648a8321c68e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindig van a ritkaságok közt is egy igazi kincs. Pont, mint ez a Ferrari F40 LM. ","shortLead":"Mindig van a ritkaságok közt is egy igazi kincs. Pont, mint ez a Ferrari F40 LM. ","id":"20200206_Ez_a_legkulonlegesebb_Ferrari_F40es_egyben_messze_a_legdragabb_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0049ac1-3546-4037-87a2-648a8321c68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45267da-d980-48d7-b9c8-4cf565463843","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_Ez_a_legkulonlegesebb_Ferrari_F40es_egyben_messze_a_legdragabb_is","timestamp":"2020. február. 06. 12:31","title":"Ez a legkülönlegesebb Ferrari F40-es, egyben messze a legdrágább is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c873a4d3-ef10-40a7-a114-b7190cc66da1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi telefonjai miatt háromszor kellett kiüríteni a gödi üzemet.","shortLead":"A férfi telefonjai miatt háromszor kellett kiüríteni a gödi üzemet.","id":"20200205_samsung_gyar_god_bombariado_fenyegetes_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c873a4d3-ef10-40a7-a114-b7190cc66da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab41afd6-80bc-4173-a5fa-b0175ea26333","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_samsung_gyar_god_bombariado_fenyegetes_rendorseg","timestamp":"2020. február. 05. 10:55","title":"Gyerekcsínynek szánta – állítja a férfi, aki a Samsung-gyár felrobbantásával fenyegetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5905e89a-39fa-4eb0-8989-1b5968861db4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Frenk, akit évekkel ezelőtt a Hiperkarma dobosaként vagy a Budapest Bár tagjaként ismerhettünk meg, jó ideje szólóban a legaktívabb. Most jelenik meg új nagylemeze a Tudom kivagyok, amit teljes egészében első alkalommal itt hallgathat meg.\r

\r

","shortLead":"Frenk, akit évekkel ezelőtt a Hiperkarma dobosaként vagy a Budapest Bár tagjaként ismerhettünk meg, jó ideje szólóban...","id":"20200205_Kiegyensulyozott_es_boldog_vagyok__hallgassa_meg_premier_elott_Frenk_uj_lemezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5905e89a-39fa-4eb0-8989-1b5968861db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4939af8-7a0c-4cb9-99c2-f8c4496c80a0","keywords":null,"link":"/kultura/20200205_Kiegyensulyozott_es_boldog_vagyok__hallgassa_meg_premier_elott_Frenk_uj_lemezet","timestamp":"2020. február. 05. 10:01","title":"„Kiegyensúlyozott és boldog vagyok” – hallgassa meg premier előtt Frenk új lemezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Matthew Perry is beadta a derekát.","shortLead":"Matthew Perry is beadta a derekát.","id":"20200206_Az_utolso_Jobaratokszereplo_is_regisztralt_az_Instagramra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed101d08-d2bd-4322-9e35-7432820cb62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_Az_utolso_Jobaratokszereplo_is_regisztralt_az_Instagramra","timestamp":"2020. február. 06. 20:15","title":"Az utolsó Jóbarátok-szereplő is regisztrált az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42fe011-57d6-4ff7-83f8-62ee65e9cca7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wesselényi utcában lekapcsolt taxisnak engedélye sem volt.","shortLead":"A Wesselényi utcában lekapcsolt taxisnak engedélye sem volt.","id":"20200205_taxis_sofor_taxiora_csalas_bulinegyed_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e42fe011-57d6-4ff7-83f8-62ee65e9cca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a31f8f-e7f6-478c-8f4d-22c51c449b65","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_taxis_sofor_taxiora_csalas_bulinegyed_rendorseg","timestamp":"2020. február. 05. 11:53","title":"Távirányítóval pörgette az órát a bulinegyedben elfogott taxishiéna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b3fd4c-3723-4a65-9757-98380d3b8274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint ősszel már használhatjuk is őket.","shortLead":"A tervek szerint ősszel már használhatjuk is őket.","id":"20200205_3as_metro_felujitas_deli_szakasz_latvanyterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3b3fd4c-3723-4a65-9757-98380d3b8274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5472d383-6d38-43c1-86cc-85ad2bbe3e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200205_3as_metro_felujitas_deli_szakasz_latvanyterv","timestamp":"2020. február. 05. 12:12","title":"Így fognak kinézni a 3-as metró déli állomásai, ha végre elkészülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyintézésért és fordítási díjért cserébe kért el komoly összegeket egy nő. Összesen 21 embert verhetett át, akadt, aki a 3 milliós hitelért cserébe kifizetett 2 milliót.","shortLead":"Ügyintézésért és fordítási díjért cserébe kért el komoly összegeket egy nő. Összesen 21 embert verhetett át, akadt, aki...","id":"20200205_Hitelert_cserebe_kert_milliokat_egy_nagylaki_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07880c22-f6dd-4a68-80cd-7ce1008892b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58cf33ad-b34d-41a7-88ff-9750581338ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Hitelert_cserebe_kert_milliokat_egy_nagylaki_no","timestamp":"2020. február. 05. 16:39","title":"Hitelért cserébe kért és kapott milliókat egy nagylaki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]