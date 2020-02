Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniában koronavírus okozta újabb fertőzést észleltek az egészségügyi hatóságok: a páciens érintkezésben volt más angliai személyekkel, akik Franciaországban kapták el a kórt.","shortLead":"Nagy-Britanniában koronavírus okozta újabb fertőzést észleltek az egészségügyi hatóságok: a páciens érintkezésben volt...","id":"20200209_Koronavirus__ujabb_fertozesek_a_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b84b1ac-b1af-43a9-a9d2-39d23dcb602e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320ed5a3-127a-4f31-8f46-a2120e43ace7","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_Koronavirus__ujabb_fertozesek_a_vilagban","timestamp":"2020. február. 09. 19:33","title":"Koronavírus - újabb fertőzések a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát Birminghamben vasárnap.","shortLead":"A Ciara ciklonnal érkezett rendkívül erős szélben kellett letenniük a Wizz Air pilótáinak a társaság egy járatát...","id":"20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f34482-63f6-44ff-a8c2-b276b9cde68b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_wizz_air_repulo_pilota_birmingham_leszallas_ciara_ciklon_eros_szel","timestamp":"2020. február. 10. 11:03","title":"Nézni is rossz, ahogy a Wizz Air pilótái megküzdenek a viharos széllel Birminghamben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sinn Féin volt a választások nagy nyertese, de a Fine Gael és a Fianna Fáil jut a legtöbb parlamenti mandátumhoz.","shortLead":"Sinn Féin volt a választások nagy nyertese, de a Fine Gael és a Fianna Fáil jut a legtöbb parlamenti mandátumhoz.","id":"20200209_A_baloldali_attores_ellenere_a_jobbkozep_alakithat_kormanyt_Irorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2f0eef-cc58-4ffd-aafa-19a683af2d12","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_baloldali_attores_ellenere_a_jobbkozep_alakithat_kormanyt_Irorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 10:10","title":"A baloldali áttörés ellenére a jobbközép alakíthat kormányt Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Bővül a mesterképzések kínálata a hazai egyetemeken, de a jelentkezők száma folyamatosan csökken, a munkaerőpiac ugyanis még nem árazta be igazán a mesterképzésen végzettek tudását.","shortLead":"Bővül a mesterképzések kínálata a hazai egyetemeken, de a jelentkezők száma folyamatosan csökken, a munkaerőpiac...","id":"202006__mesterkepzesek__informatika__mba__ki_minek_mestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c8e59c-00b9-4779-ab58-e8669408a730","keywords":null,"link":"/360/202006__mesterkepzesek__informatika__mba__ki_minek_mestere","timestamp":"2020. február. 10. 15:00","title":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem éri meg mesterdiplomát szerezniük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciara vihar segítségével a British Airways vasárnap reggeli gépe rekordidő alatt tette meg a New York-London utat. Méghozzá a menetidőn 80 percet javítva.","shortLead":"A Ciara vihar segítségével a British Airways vasárnap reggeli gépe rekordidő alatt tette meg a New York-London utat...","id":"20200209_Rekordsebesseg_a_transzatlanti_jaraton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=729b35e5-4f11-4835-b78b-808f12abb2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f46a79-050a-4f8f-be02-10b9c0f5ca40","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_Rekordsebesseg_a_transzatlanti_jaraton","timestamp":"2020. február. 09. 19:01","title":"Rekordsebesség alatt tette meg egy BA-gép a New York-London utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6df248-95bd-4e0a-b84d-d1ae34e56d27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legrégebbi ismert faszerkezeteként azonosítottak kutatók egy Csehországban feltárt csaknem hétezer éves kutat – közölte az Olmützi Régészeti Intézet igazgatója.","shortLead":"A világ legrégebbi ismert faszerkezeteként azonosítottak kutatók egy Csehországban feltárt csaknem hétezer éves kutat –...","id":"20200210_csehorszag_kut_legregebbi_faszerkezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6df248-95bd-4e0a-b84d-d1ae34e56d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7ff4ab-9f57-4241-bf90-19025f426370","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_csehorszag_kut_legregebbi_faszerkezet","timestamp":"2020. február. 10. 00:03","title":"Ez a világ legrégebbi faszerkezete: 7275 éves kutat találtak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszószövetség az államtitkárt jelöli a nemzetközi szervezetbe.","shortLead":"Az úszószövetség az államtitkárt jelöli a nemzetközi szervezetbe.","id":"20200208_Szabo_Tunde_orokolheti_meg_Gyarfas_helyet_a_LENben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24160a1-6104-48b8-a466-4f9495df475d","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Szabo_Tunde_orokolheti_meg_Gyarfas_helyet_a_LENben","timestamp":"2020. február. 08. 20:48","title":"Szabó Tünde örökölheti meg Gyárfás helyét a LEN-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Durva fotók jelentek meg a szombati szurkolói összecsapásról.","shortLead":"Durva fotók jelentek meg a szombati szurkolói összecsapásról.","id":"20200210_Betonvassal_es_deszkakkal_vertek_egymast_a_magyar_es_a_horvat_szurkolok_Pecsen__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57461c1-5e79-4515-9f33-1e8dfae07bb8","keywords":null,"link":"/sport/20200210_Betonvassal_es_deszkakkal_vertek_egymast_a_magyar_es_a_horvat_szurkolok_Pecsen__fotok","timestamp":"2020. február. 10. 13:53","title":"Betonvassal és deszkával verték egymást a magyar és a horvát szurkolók Pécsen fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]