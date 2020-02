Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ff1604c-267c-4efc-9f26-fbfa8b2b1cf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera a kaliforniai Long Beachen.","shortLead":"Elképesztő jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera a kaliforniai Long Beachen.","id":"20200217_korforgalom_repulo_auto_long_beach","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ff1604c-267c-4efc-9f26-fbfa8b2b1cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c14d4783-9039-45bf-9a08-82924a1cffec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_korforgalom_repulo_auto_long_beach","timestamp":"2020. február. 17. 16:58","title":"Filmbe illő ugratás lett abból, hogy a sofőr nem vette észre a körforgalmat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49fd4ac3-027a-4db7-9d7f-698c8a8080c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tartozás azonban 1 milliárd forintról 1,7 milliárd forintra emelkedett tíz év alatt.","shortLead":"A tartozás azonban 1 milliárd forintról 1,7 milliárd forintra emelkedett tíz év alatt.","id":"20200217_637_szazalekkal_nott_a_kepviselok_vagyona_2010_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49fd4ac3-027a-4db7-9d7f-698c8a8080c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868310c1-4896-49ef-a1aa-c9283706568a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200217_637_szazalekkal_nott_a_kepviselok_vagyona_2010_ota","timestamp":"2020. február. 17. 14:03","title":"637 százalékkal nőtt a képviselők vagyona 2010 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05fef33-3d58-4859-a9b9-2b7e5e355cab","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A Vajdasági Magyar Szövetség nem sokkal a közelgő parlamenti választás előtt elérte, hogy minden rá adott voks 1,35-öt érjen. Zentai szerzőnk, Kókai Péter sporthasonlattal érzékelteti, miről is van szó. \r

","shortLead":"A Vajdasági Magyar Szövetség nem sokkal a közelgő parlamenti választás előtt elérte, hogy minden rá adott voks 1,35-öt...","id":"20200218_Kokai_Peter_Szeretettel_a_Vajdasagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05fef33-3d58-4859-a9b9-2b7e5e355cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c8eb27-321a-4d7b-bd12-1074a6680c5b","keywords":null,"link":"/360/20200218_Kokai_Peter_Szeretettel_a_Vajdasagbol","timestamp":"2020. február. 18. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Így focizik a Fidesz legjobb szerbiai tanítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68695c2e-f0e2-4fe8-9a2d-b9665e3004e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD televíziókat érinti.","shortLead":"A koronavírus-járványnak az egészségügyieken kívül különféle gazdasági vonzatai is vannak. Az egyik például az LCD...","id":"20200218_koronavirus_hatasa_lcd_panelek_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68695c2e-f0e2-4fe8-9a2d-b9665e3004e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6d0104-09bd-4a54-84f3-b541032d8115","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_koronavirus_hatasa_lcd_panelek_gyartasa","timestamp":"2020. február. 18. 08:03","title":"Ne lepődjön meg, ha drágábbak lesznek a boltban a tévék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint az agykutatás új korszaka kezdődhet, köszönhetően egy új eljárásnak, amellyel két napig is életben tartható és vizsgálható a műtét útján eltávolított agyszövet.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint az agykutatás új korszaka kezdődhet, köszönhetően egy új eljárásnak, amellyel két napig is...","id":"20200217_emberi_agy_agykutatas_agyszovet_szovetminta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0d0cb3-bc55-4fa4-b867-3afb15a93886&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b4be5-07e1-4f39-b80c-f18fca6f0818","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_emberi_agy_agykutatas_agyszovet_szovetminta","timestamp":"2020. február. 17. 20:15","title":"Egy új technikának hála még 48 óráig működik a testből kiszedett agydarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, de kedd éjfélig több mint kétezren estek a vírus okozta tüdőgyulladás áldozatává.","shortLead":"Második napja csökken az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma Kínában, de kedd éjfélig több mint...","id":"20200219_Mar_tobb_mint_ketezer_koronavirusaldozatot_elismert_Kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948ad646-80bb-4d24-981c-294f600b5f52","keywords":null,"link":"/vilag/20200219_Mar_tobb_mint_ketezer_koronavirusaldozatot_elismert_Kina","timestamp":"2020. február. 19. 05:11","title":"Már több, mint kétezer koronavírus-áldozatot elismert Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre még azt sem tudni, hogy mivel vádolják a két férfit.","shortLead":"Egyelőre még azt sem tudni, hogy mivel vádolják a két férfit.","id":"20200218_Nevtelen_vadak_utan_fuggesztettek_fel_a_Berlini_Allami_Balettiskola_vezetoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee127ce-c34c-473d-8648-4482013b6a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd0860b-21ed-4e96-aa53-9d351d9c84f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200218_Nevtelen_vadak_utan_fuggesztettek_fel_a_Berlini_Allami_Balettiskola_vezetoit","timestamp":"2020. február. 18. 20:54","title":"Névtelen vádak után függesztették fel a Berlini Állami Balettiskola vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hadházy Ákos ismét ujjat húzott Kövér Lászlóval, a múlt heti Ciara ciklon semmi Dennishez képest, Elton Johnnak koncert közben ment el a hangja. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Hadházy Ákos ismét ujjat húzott Kövér Lászlóval, a múlt heti Ciara ciklon semmi Dennishez képest, Elton Johnnak koncert...","id":"20200217_Radar360_este","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdeae0b0-fc42-409a-8607-f5ff2a732915","keywords":null,"link":"/360/20200217_Radar360_este","timestamp":"2020. február. 17. 17:30","title":"Radar360: Orbán Johnny Depp-filmből idézett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]