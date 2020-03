Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán tökéletes közlekedési eszközök a nulla emissziós elvárású belvárosi övezetekbe.","shortLead":"A városi kisautók szegmense erősen visszaszorult az utóbbi időkben, pedig villanyhajtással párosítva ezek igazán...","id":"20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e993d8-6f6d-483e-a17c-b8c20ea2d170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1137cedd-ccb0-4481-81c2-f727c36bfd93","keywords":null,"link":"/cegauto/20200311_Villanyautokent_elhet_tovabb_a_Peugeot_108","timestamp":"2020. március. 11. 07:58","title":"Villanyautóként élhet tovább a Peugeot 108","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple valószínűleg nem tartja meg a március végére szervezett termékbemutatóját, helyette más módon jelenti majd be az új eszközeit – többek között az iPhone SE második generációs változatát is.","shortLead":"Az Apple valószínűleg nem tartja meg a március végére szervezett termékbemutatóját, helyette más módon jelenti majd be...","id":"20200310_apple_iphone_9_bemutato_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d965d9-db99-4dd3-81b7-1ea321b3122f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_apple_iphone_9_bemutato_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 15:03","title":"Elmaradhat az iPhone 9 bemutatója, de azért jöhet az olcsó telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb5dbb5-488c-413e-92e6-82c504708e1d","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Sárközi Ákos, a Borkonyha és Mészáros Ádám, az Onyx étterem séfje is felkerült a The Best Chef 2020 díjra jelöltek 100-as listájára.","shortLead":"Sárközi Ákos, a Borkonyha és Mészáros Ádám, az Onyx étterem séfje is felkerült a The Best Chef 2020 díjra jelöltek...","id":"20200311_Magyar_sefek_a_vilag_legjobbjai_koze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cb5dbb5-488c-413e-92e6-82c504708e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500c501e-cf39-46a5-b12a-7e48d271cd06","keywords":null,"link":"/elet/20200311_Magyar_sefek_a_vilag_legjobbjai_koze","timestamp":"2020. március. 11. 11:02","title":"Magyar séfek a világ legjobbjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Több hazatérő vendégmunkás nem volt hajlandó bevonulni a nadabi karanténba, végül arra tudták rábeszélni őket, hogy más helyen legyenek vesztegzár alatt.","shortLead":"Több hazatérő vendégmunkás nem volt hajlandó bevonulni a nadabi karanténba, végül arra tudták rábeszélni őket, hogy más...","id":"20200311_Lazadas_tort_ki_egy_romaniai_karantenban_annyira_rosszak_voltak_a_korulmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c35188a-2a2f-407c-b6a6-63191c8ac920","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Lazadas_tort_ki_egy_romaniai_karantenban_annyira_rosszak_voltak_a_korulmenyek","timestamp":"2020. március. 11. 05:53","title":"Lázadás tört ki egy romániai karanténban, annyira rosszak voltak a körülmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ez csak az élelmiszer összege.","shortLead":"Ez csak az élelmiszer összege.","id":"20200310_boltok_vasarlas_elelmiszer_koltekezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067f4852-466a-47fc-b972-ba535456a2b5","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_boltok_vasarlas_elelmiszer_koltekezes","timestamp":"2020. március. 10. 05:30","title":"2020 milliárd forintot hagytunk a boltokban tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13462bde-98c9-4048-958c-e6975201dedc","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"A számokból úgy tűnhet, hogy a Lajtán túl nehezebben álltak ellen a koronavírus rohamának, pedig a képlet egyszerű: ha többet tesztelnek, több a beteg. És ez világszerte így van.","shortLead":"A számokból úgy tűnhet, hogy a Lajtán túl nehezebben álltak ellen a koronavírus rohamának, pedig a képlet egyszerű: ha...","id":"202011_ausztria_lassitani_probalja_afertozest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13462bde-98c9-4048-958c-e6975201dedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6591d470-25ce-468c-8d45-974e1305bba8","keywords":null,"link":"/360/202011_ausztria_lassitani_probalja_afertozest","timestamp":"2020. március. 11. 16:20","title":"Koronavírus: Ausztriában 9-szer több teszttel 12-szer több fertőzött van, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","shortLead":"Szlovákiában hétre nőtt az igazolt fertőzések száma, Romániában pedig már 22-en vannak. ","id":"20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8db956f7-02ff-4ac9-a2a0-6065d1f68c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58333f2-d2d4-4096-aad1-b429c77e7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_koronavirus_jarvany_szlovakia_romania","timestamp":"2020. március. 09. 21:32","title":"Zárva maradnak az iskolák Szlovákiában és Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a8e646-e053-4234-afdb-9c5684085811","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig is leterhelt, eszköz- és emberhiánnyal küszködő egészségügy nem lesz képes megküzdeni egy országos járvánnyal – figyelmeztetett a Magyar Orvosi Kamara vezetősége.","shortLead":"Az eddig is leterhelt, eszköz- és emberhiánnyal küszködő egészségügy nem lesz képes megküzdeni egy országos járvánnyal...","id":"20200311_koronavirus_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a8e646-e053-4234-afdb-9c5684085811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c39e93-7cd9-49c7-9711-1c2d2bb52f89","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_magyar_orvosi_kamara_kincses_gyula_kormany","timestamp":"2020. március. 11. 12:55","title":"Orvosi kamara: Biztosítsák a megfelelő védőfelszerelést az egészségügyi dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]