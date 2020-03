Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oktatási intézmények legalább két hétre bezárnak, mivel Spanyolországban is meredeken nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az oktatási intézmények legalább két hétre bezárnak, mivel Spanyolországban is meredeken nő a fertőzöttek száma.","id":"20200310_madrid_iskolak_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10b5be67-abbe-4fb9-b2d8-f92faa2d56cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96904fbe-4ab4-45e3-8de9-bd0537866ed3","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_madrid_iskolak_koronavirus","timestamp":"2020. március. 10. 05:16","title":"Madridban is bezárnak az iskolák a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b618505-c33b-49a1-8ea9-0df1d6208c83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tartós cikkek, a liszt, az olaj, a cukor fogy továbbra is leginkább, de van, aki a sörre és a borra esküszik. A patikákban általános a hiány maszkból, fertőtlenítőből, és lassan a gyógyszertári alkohol is elfogy. Az üzletek nem győzik hangsúlyozni, feleslegesen senki ne halmozzon fel semmit.","shortLead":"A tartós cikkek, a liszt, az olaj, a cukor fogy továbbra is leginkább, de van, aki a sörre és a borra esküszik...","id":"20200311_Hiaba_kerik_a_boltok_hogy_ne_tegyek_a_vevok_feleslegesen_sok_elelmiszert_halmoznak_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b618505-c33b-49a1-8ea9-0df1d6208c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d6bb7f-9bd4-4ca6-a3c6-1a54e9d03aca","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Hiaba_kerik_a_boltok_hogy_ne_tegyek_a_vevok_feleslegesen_sok_elelmiszert_halmoznak_fel","timestamp":"2020. március. 11. 17:42","title":"A boltokban nincs veszélyhelyzet, mégis sokan úgy vásárolnak, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Délután háromkor már hatályba is lépett az Orbán által jegyzett kormányrendelet. A veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként Orbánt jelölték ki.","shortLead":"Délután háromkor már hatályba is lépett az Orbán által jegyzett kormányrendelet. A veszélyhelyzet elhárításáért felelős...","id":"20200311_Mar_meg_is_jelent_a_kormanyhatarozat_hogy_mit_jelent_a_veszelyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddeda900-16f7-4993-9b2d-9a616efaa333","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Mar_meg_is_jelent_a_kormanyhatarozat_hogy_mit_jelent_a_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. március. 11. 15:24","title":"Koronavírus: már meg is jelent a kormányrendelet a veszélyhelyzetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb35668a-de15-46c7-8846-f7bc6bc78f88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jövő héten indul a közforgalmi hajózási szezon a Duna fővárosi szakaszán.","shortLead":"A jövő héten indul a közforgalmi hajózási szezon a Duna fővárosi szakaszán.","id":"20200310_Het_BKVhajobol_hatnak_meg_nincs_uzemeltetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb35668a-de15-46c7-8846-f7bc6bc78f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680ed04c-aec6-44d3-a55a-06e829950804","keywords":null,"link":"/kkv/20200310_Het_BKVhajobol_hatnak_meg_nincs_uzemeltetoje","timestamp":"2020. március. 10. 11:18","title":"Hét BKV-hajóból hatnak még nincs üzemeltetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös kutatást indított, hogy kiderüljön, mennyire népszerűek Magyarországon a hevített dohánytermékek.","shortLead":"Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös kutatást indított, hogy kiderüljön, mennyire népszerűek...","id":"20200310_dohanyzas_hevitett_dohanytermek_felmeres_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=699568be-8c8b-4e61-9cec-b7ef308d8c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0819685f-36d1-4515-93c7-fb1cf7f4b992","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_dohanyzas_hevitett_dohanytermek_felmeres_kutatas","timestamp":"2020. március. 10. 18:03","title":"Dohányzik? Fontos magyar kutatás indult, ha van 15 perce, ön is részt vehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar származású üzletember, Soros György nemrég komoly pénzt fektetett be a videojátékokkal foglalkozó Activision Blizzardba.","shortLead":"A magyar származású üzletember, Soros György nemrég komoly pénzt fektetett be a videojátékokkal foglalkozó Activision...","id":"20200311_soros_gyorgy_reszveny_befektetes_activision_blizzard_jatekkiado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af92833e-c3ab-45ce-9d57-26a69f9f4dbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200311_soros_gyorgy_reszveny_befektetes_activision_blizzard_jatekkiado","timestamp":"2020. március. 11. 09:03","title":"Soros György feltűnt a Call of Duty és a Warcraft környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f187749-85f5-4c78-bd78-7c133ef4e3a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kisvárda FC NB I.-es focicsapata is felvette a harcot a koronavírussal.","shortLead":"A Kisvárda FC NB I.-es focicsapata is felvette a harcot a koronavírussal.","id":"20200310_A_kisvardai_focistakat_milliokra_buntetik_ha_elhagyjak_a_varost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f187749-85f5-4c78-bd78-7c133ef4e3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a35750c-b348-4612-9832-26cb5370dd41","keywords":null,"link":"/sport/20200310_A_kisvardai_focistakat_milliokra_buntetik_ha_elhagyjak_a_varost","timestamp":"2020. március. 10. 15:07","title":"A kisvárdai focistákat milliókra büntetik, ha elhagyják a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","shortLead":"A kínai szálló szombaton omlott össze, a tragédiában eddig 18-an haltak meg.","id":"20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da9376b-394b-482f-87e4-ef7257fe3ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8b1447-bc67-4ca5-8846-c821a6827331","keywords":null,"link":"/vilag/20200310_Ket_nap_utan_mentettek_ki_egy_anyat_es_a_fiat_az_osszeomlott_karantenhotel_romjai_alol","timestamp":"2020. március. 10. 11:12","title":"Két nap után mentettek ki egy anyát és a fiát az összeomlott karanténhotel romjai alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]