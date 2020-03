Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11b3fd68-dd86-457a-95cd-5a8c1c66c88b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az előadás félbeszakadt, ki kellett hívni a mentőket. ","shortLead":"Az előadás félbeszakadt, ki kellett hívni a mentőket. ","id":"20200309_Felmeztelen_szineszek_mentettek_meg_a_szindarab_kozben_elajult_nezot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b3fd68-dd86-457a-95cd-5a8c1c66c88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e473827-b0b2-4b59-be46-8434379f1abc","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Felmeztelen_szineszek_mentettek_meg_a_szindarab_kozben_elajult_nezot","timestamp":"2020. március. 09. 09:28","title":"Félmeztelen színészek mentették meg a színdarab közben elájult nézőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb három iráninál igazolták a fertőzés jelét Magyarországon a kínai Vuhan városából indult koronavírus miatt. Olaszország közben legsötétebb óráit éli meg Giuseppe Conte miniszterelnök szerint. Hírek a járványról.","shortLead":"Újabb három iráninál igazolták a fertőzés jelét Magyarországon a kínai Vuhan városából indult koronavírus miatt...","id":"20200310_magyarorszag_koronavirus_fertozottek_szama_karanten_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=293e5748-bb83-4d05-b91d-23f434dad34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53be849-2dd3-4cac-8fc5-b4f419972ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_magyarorszag_koronavirus_fertozottek_szama_karanten_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 10. 09:18","title":"12 fertőzött Magyarországon, karantén alatt egész Olaszország – percről percre a járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A koronavírus-járvány terjedése miatt döntött így az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI). A rendelkezés április 3-ig marad érvényben.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedése miatt döntött így az Olasz Olimpiai Bizottság (CONI). A rendelkezés április 3-ig marad...","id":"20200309_koronavirus_jarvany_olaszorszag_sportesemeny_felfuggesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25ee33f5-92de-4baa-b87c-a7e8cfba54e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2a2928-faee-4320-aa47-721aa03668c0","keywords":null,"link":"/sport/20200309_koronavirus_jarvany_olaszorszag_sportesemeny_felfuggesztes","timestamp":"2020. március. 09. 18:54","title":"Minden sporteseményt felfüggesztenek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ec1f96-5e58-4fe0-a67a-053f34eff116","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"S. tanár úr a nyolcvanas évek végén vezetett népszerű táborokat, amelyek egy fantáziavilágban zajlottak. És ahol szexuális játékokba vonta be a résztvevőket.","shortLead":"S. tanár úr a nyolcvanas évek végén vezetett népszerű táborokat, amelyek egy fantáziavilágban zajlottak. És ahol...","id":"20200309_visszateres_epipoba_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ec1f96-5e58-4fe0-a67a-053f34eff116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17286ea-c1ec-493c-8815-bdbe83f4e1c1","keywords":null,"link":"/kultura/20200309_visszateres_epipoba_dokumentumfilm_gyerekmolesztalas","timestamp":"2020. március. 09. 21:17","title":"Dokumentumfilm készült a táborokról, ahol egy budapesti tanár gyerekeket molesztált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e87c9d4-d94e-46ef-8071-7085d5611a17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köhögést és lázat okozó vírus mára világszerte 114 000 embert fertőzött meg.","shortLead":"A köhögést és lázat okozó vírus mára világszerte 114 000 embert fertőzött meg.","id":"20200310_koronavirus_tunetek_fertozes_covid_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e87c9d4-d94e-46ef-8071-7085d5611a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe6db35-2373-4650-bdb1-236ba6a72e5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_tunetek_fertozes_covid_19","timestamp":"2020. március. 10. 12:33","title":"Öt nap után jelentkeznek a tünetek, ha valaki elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324327c9-5e64-4668-811d-c02648c0a39e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először észleltek egyoldalúan pulzáló csillagot a kutatók a NASA TESS nevű űrszondájának segítségével.","shortLead":"Először észleltek egyoldalúan pulzáló csillagot a kutatók a NASA TESS nevű űrszondájának segítségével.","id":"20200310_egyoldaluan_pulzalo_csillag_hd74423","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=324327c9-5e64-4668-811d-c02648c0a39e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8be148-dc0d-4d7b-b879-4d1b1f66fdb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_egyoldaluan_pulzalo_csillag_hd74423","timestamp":"2020. március. 10. 20:38","title":"40 éve keresik, most találtak egy csillagot, amelyik csak egyoldalúan pulzál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztálytársai mentették meg az életét.","shortLead":"Az osztálytársai mentették meg az életét.","id":"20200310_Nyomoz_a_rendorseg_az_ongyilkossagot_megkiserlo_diak_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ca2d92-2c40-4d55-b8da-6ba1f2bc65e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Nyomoz_a_rendorseg_az_ongyilkossagot_megkiserlo_diak_ugyeben","timestamp":"2020. március. 10. 21:54","title":"Nyomoz a rendőrség az öngyilkosságot megkisérlő diák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","shortLead":"Egy járvány idején nagyon fontos a gyakori és alapos kézmosás. Egy új oldallal ezt most még hatékonyabbá tehetjük.","id":"20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4113edf-4dde-44c1-b775-0b0430576b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5d946-812e-46c0-8a0b-13bcb5d38825","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_koronavirus_kezmosas_wash_your_lyrics","timestamp":"2020. március. 10. 09:03","title":"Tart a koronavírustól? Hasznos új oldal indult, ezzel még hatékonyabb lehet a kézmosás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]