[{"available":true,"c_guid":"0fd7c740-6672-4aa6-b515-29dd7a1ab820","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Negatív és pozitív hőse is van a jelenetnek.","shortLead":"Negatív és pozitív hőse is van a jelenetnek.","id":"20200313_Megallt_a_kocsisor_az_autos_ugy_gondolta_ideje_kidobni_a_szemetet_az_ablakon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7c740-6672-4aa6-b515-29dd7a1ab820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565f9cfc-1f66-4689-9bed-ed8ba9edb613","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_Megallt_a_kocsisor_az_autos_ugy_gondolta_ideje_kidobni_a_szemetet_az_ablakon__video","timestamp":"2020. március. 13. 09:17","title":"Megállt a kocsisor, az autós úgy gondolta, ideje kidobni a szemetet az ablakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden kocsit biztosan nem tudnak klímásra állítani az idén, de a munkát el fogják kezdeni - ígérte.","shortLead":"Minden kocsit biztosan nem tudnak klímásra állítani az idén, de a munkát el fogják kezdeni - ígérte.","id":"20200313_karacsony_gergely_3_as_metro_klima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995d8684-02ef-4e3d-bf2d-061868a3b480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbada28-c337-4af6-8d7a-e576c83cf82c","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_karacsony_gergely_3_as_metro_klima","timestamp":"2020. március. 13. 06:41","title":"Karácsony: Idén elkezdődhet a 3-as metró klimatizálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136952c-d820-439e-b5db-0236aac8c7a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kézműves termék. Az ebolás plüss már nem menő.","shortLead":"Kézműves termék. Az ebolás plüss már nem menő.","id":"20200313_Ha_nincs_koronavirusa_vehet_maganak_horgoltat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d136952c-d820-439e-b5db-0236aac8c7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14702eaa-a14a-4b9c-967b-c94941ae8879","keywords":null,"link":"/elet/20200313_Ha_nincs_koronavirusa_vehet_maganak_horgoltat","timestamp":"2020. március. 13. 10:39","title":"Már horgolt koronavírus plüsst is lehet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27d1dc4-2b02-48fd-8d45-b10debdbba5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És ezek az autók nem csak díszek, használják is őket rendesen. ","shortLead":"És ezek az autók nem csak díszek, használják is őket rendesen. ","id":"20200312_Iden_is_elkepeszto_autok_voltak_a_japanok_tuning_Porsches_csucsrendezvenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f27d1dc4-2b02-48fd-8d45-b10debdbba5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba8bed6-862b-43d6-aa23-24c5aac07c3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200312_Iden_is_elkepeszto_autok_voltak_a_japanok_tuning_Porsches_csucsrendezvenyen","timestamp":"2020. március. 12. 18:58","title":"Idén is elképesztő autók voltak a japánok Porschés csúcsrendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Méghozzá bizonytalan ideig.","shortLead":"Méghozzá bizonytalan ideig.","id":"20200313_A_koronavirus_miatt_leall_a_felcsuti_kisvasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c38a65-3b54-4898-aced-f022ec5938c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0785a5a7-97cd-4957-898e-d7e7ed1747bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_A_koronavirus_miatt_leall_a_felcsuti_kisvasut","timestamp":"2020. március. 13. 08:34","title":"A koronavírus miatt leáll a felcsúti kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558b01d9-e472-454c-98cd-20b7c036d80e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónappal ezelőtt vették fel a beszélgetést, és mire a volt vígszínházas kollégák megfogalmazták a vádjaikat Eszenyi Enikő ellen, a magazin már megérkezett a nyomdából.","shortLead":"Egy hónappal ezelőtt vették fel a beszélgetést, és mire a volt vígszínházas kollégák megfogalmazták a vádjaikat Eszenyi...","id":"20200312_Elhatarolodik_a_sajat_Eszenyiinterjujatol_a_Nok_Lapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=558b01d9-e472-454c-98cd-20b7c036d80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e25b1-2a77-4fb0-ba1a-6989873aa96d","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Elhatarolodik_a_sajat_Eszenyiinterjujatol_a_Nok_Lapja","timestamp":"2020. március. 12. 13:05","title":"Magyarázkodik a saját Eszenyi-interjúja miatt a Nők Lapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint az érintett civileknek, mivel nem közszereplők, nem volt lehetőségük reagálni a sajtó támadására.","shortLead":"A bíróság szerint az érintett civileknek, mivel nem közszereplők, nem volt lehetőségük reagálni a sajtó támadására.","id":"20200312_Elmeszeltek_a_Figyelot_a_civilek_listazasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5661a-2e9b-4661-ad59-9e7a6ed1122d","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Elmeszeltek_a_Figyelot_a_civilek_listazasa_miatt","timestamp":"2020. március. 12. 12:06","title":"Elmeszelték a Figyelőt a civilek listázása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény júniusban lesz. ","shortLead":"A rendezvény júniusban lesz. ","id":"20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda8caa0-d504-4b10-abe3-eb3efb1f46f0","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","timestamp":"2020. március. 12. 17:55","title":"Elhalasztják a HVG Extra Pszichológia Szalont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]