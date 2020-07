Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó immár nemcsak TDI, hanem TFSI változatban is kínálja két divatterepjárója csúcsmodelljét. ","id":"20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c790e1b8-a4c9-42cd-9c73-29bc5d936a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263255ad-ed49-459b-90ec-31a536d2c024","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_gazolaj_utan_benzin_itt_az_507_loeros_uj_audi_sq7_es_sq8_tfsi","timestamp":"2020. július. 20. 07:59","title":"Gázolaj után benzin: itt az 507 lóerős új Audi SQ7 és SQ8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ügyvéd házaspár a háza előtt vonuló tüntetők miatt kapott fegyver után. Az ügyészség szerint kockáztatták a demonstráció békés jellegét.","shortLead":"Egy ügyvéd házaspár a háza előtt vonuló tüntetők miatt kapott fegyver után. Az ügyészség szerint kockáztatták...","id":"20200721_ugyvedpar_st_louis_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6b34cf6-69bb-448f-a6da-ab0770acbfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5ccfc3-aa2d-4c78-9346-ba9fc0925dfe","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_ugyvedpar_st_louis_letartoztatas","timestamp":"2020. július. 21. 09:39","title":"Letartóztatták a tüntetőkre fegyvert fogó amerikai ügyvédpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0dcbd3-f8ca-4338-8744-5b0c54db7590","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kivégezték Iránban hétfőn azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim Szulejmáni tartózkodási helyét az amerikai és az izraeli hírszerzésnek – közölte az állami televízió.","shortLead":"Kivégezték Iránban hétfőn azt a férfit, aki elárulta az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz elitegységét vezető Kászim...","id":"20200720_Iranban_kivegeztek_a_Szulejmani_holletet_elarulo_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b0dcbd3-f8ca-4338-8744-5b0c54db7590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e5c4e5-c673-4486-9dcc-3b64a6ccda6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_Iranban_kivegeztek_a_Szulejmani_holletet_elarulo_ferfit","timestamp":"2020. július. 20. 10:22","title":"Iránban kivégezték a Szulejmáni hollétét eláruló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e76274-7517-4492-9343-2bc002577bd6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csütörtök este nyilvánosak lesznek az egyetemi ponthatárok, de a koronavírus-járvány miatt a Pont Ott Parti 2020-ban elmarad.","shortLead":"Csütörtök este nyilvánosak lesznek az egyetemi ponthatárok, de a koronavírus-járvány miatt a Pont Ott Parti 2020-ban...","id":"20200720_ITM_felveteli_ponthatar_Pont_Ott_Parti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80e76274-7517-4492-9343-2bc002577bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464c65af-49c5-418f-95b8-e850f9f2ffa3","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_ITM_felveteli_ponthatar_Pont_Ott_Parti","timestamp":"2020. július. 20. 18:27","title":"ITM: Idén nem lesz Pont Ott Parti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506ed166-c64b-47af-8189-39675d3f00c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szombaton őrizetbe vett férfi ellen nem indult eljárás – tudatta az ügyészség.\r

","shortLead":"A szombaton őrizetbe vett férfi ellen nem indult eljárás – tudatta az ügyészség.\r

","id":"20200720_nantes_szekesegyhaz_tuz_onkentes_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=506ed166-c64b-47af-8189-39675d3f00c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289f9501-df70-4c71-93a2-68a4dd3d8ffa","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_nantes_szekesegyhaz_tuz_onkentes_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 20. 05:27","title":"Elengedték az önkéntest, akit kihallgattak a nantes-i székesegyházban keletkezett tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","shortLead":"Egy ennyire végletes autó, mint a Lamborghini szabadidőautója, egyébként is határokat feszegeti. ","id":"20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b90c1d92-ab84-4ecd-8a2a-ca9d42ddb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beffc0ab-ae07-4c87-96c1-89bb219f1360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200720_Teljes_szenszalas_Lamborghni_Urus","timestamp":"2020. július. 21. 04:23","title":"Jól áll a Lamborghini Urusnak, ha minél extrémebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem nélkül.","shortLead":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem...","id":"20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf0305-067e-405a-96b9-69a5fa3feff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","timestamp":"2020. július. 20. 15:17","title":"Már 376 ezer munkanélküli van Magyarországon, 176 ezren egy fillért sem kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2c3be5-165d-410e-8a4b-0e984026fdf6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az elmúlt 535 évben nem volt olyanra példa, hogy leépítenék a Tower őrszemélyzetét.","shortLead":"Az elmúlt 535 évben nem volt olyanra példa, hogy leépítenék a Tower őrszemélyzetét.","id":"20200720_letszamleepites_london_Tower","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f2c3be5-165d-410e-8a4b-0e984026fdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e668f-9953-4491-b8a8-760878f749b7","keywords":null,"link":"/elet/20200720_letszamleepites_london_Tower","timestamp":"2020. július. 20. 21:35","title":"Létszámleépítés vár a londoni Tower őreire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]