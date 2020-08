Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1eb36692-c4fe-481f-9c83-a9a3842b4756","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki még szeretne egy új 400 lóerős dízel BMW-t, annak gyorsan meg kell lépnie a vásárlást. ","shortLead":"Aki még szeretne egy új 400 lóerős dízel BMW-t, annak gyorsan meg kell lépnie a vásárlást. ","id":"20200731_a_bmw_bucsut_int_a_vilag_egyetlen_4_turbos_dizelmotorjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eb36692-c4fe-481f-9c83-a9a3842b4756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097b2473-7a58-4ee5-bba8-068f2bf1afba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200731_a_bmw_bucsut_int_a_vilag_egyetlen_4_turbos_dizelmotorjanak","timestamp":"2020. július. 31. 10:55","title":"A BMW búcsút int a világ egyetlen 4 turbós dízelmotorjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1a9b59-3b44-441f-823b-fa69b5c9bc37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Új, vegyszermentes technológiát tesztel a főváros.","shortLead":"Új, vegyszermentes technológiát tesztel a főváros.","id":"20200731_Atomjaira_fozne_a_gyomokat_Karacsony_Gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c1a9b59-3b44-441f-823b-fa69b5c9bc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc40234-96f1-41bf-9816-5dfde002ca72","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Atomjaira_fozne_a_gyomokat_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. július. 31. 15:49","title":"Atomjaira főzné a gyomokat Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ada088e-ce23-4514-89f7-f20e3f53bf19","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nemzeti kultúra \"svájci bicskája\", Demeter Szilárd, ezúttal a könnyűzenéért felelős miniszteri biztosi szerepkörében beszélgetett M. Kiss Csabával. Az állam ad most 5 később minden bizonnyal legalább 25 milliárd forintot a popzene megújítására, de tulajdonképpen mikortól és mire is fogják ezt felhasználni? A legfőbb kérdés azonban: zsebre teszi-e a kultúra ezen területét is a Fidesz?","shortLead":"A nemzeti kultúra \"svájci bicskája\", Demeter Szilárd, ezúttal a könnyűzenéért felelős miniszteri biztosi szerepkörében...","id":"20200801_Demeter_Szilard_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ada088e-ce23-4514-89f7-f20e3f53bf19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a0f5af-fcaa-4986-87d1-93b14909ff43","keywords":null,"link":"/360/20200801_Demeter_Szilard_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 14:00","title":"\"Csak tehetségtelenek és hasznos idióták csinálják ezt a színpadról\" – Demeter Szilárd a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98b9432-0eeb-4a85-aac4-25158e48947f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Változás, válság vagy katasztrófa? Miért nem hiszünk a tudósoknak, és miért van már elegünk a témából? Pintér Dániel Gergő PR-stratéga és válságmenedzserrel, az Magyar Public Relations Szövetség Kríziskommunikációs Tagozatának elnökével beszélgettünk arról, hogyan is kellene hatékonyan beszélnünk a klímaváltozásról.","shortLead":"Változás, válság vagy katasztrófa? Miért nem hiszünk a tudósoknak, és miért van már elegünk a témából? Pintér Dániel...","id":"20200801_Ahogy_a_klimavaltozasrol_beszelunk_olyan_mintha_spammelnenk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e98b9432-0eeb-4a85-aac4-25158e48947f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4e5291-7bbf-46d2-814a-c23def05f530","keywords":null,"link":"/zhvg/20200801_Ahogy_a_klimavaltozasrol_beszelunk_olyan_mintha_spammelnenk","timestamp":"2020. augusztus. 01. 07:00","title":"Ahogy a klímaváltozásról beszélünk olyan, mintha spammelnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16 százalékkal kisebbre a 2013-tól 2019-ig terjedő évek júliusi átlagánál – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). A német kutatók szerint a tengerjég júliusi kiterjedése a legkisebb a műholdas megfigyelések kezdete óta.","shortLead":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16...","id":"20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b7e0-3ff4-4da1-bf52-90c55430d8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:03","title":"Sosem volt ilyen kevés a jég, sosem volt ilyen nagy a baj az Északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03e58b0-9686-490e-b319-e4da3956073a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A könnyű aknavető gránát egy bontás alatt álló épület padlásán hevert.","shortLead":"A könnyű aknavető gránát egy bontás alatt álló épület padlásán hevert.","id":"20200731_nemet_granat_fejer_megye_padlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03e58b0-9686-490e-b319-e4da3956073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"380e35dc-c4a8-4e40-834e-27e74fb41201","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_nemet_granat_fejer_megye_padlas","timestamp":"2020. július. 31. 10:35","title":"Ritka német fegyverre bukkantak Fejér megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos műanyag zacskót adtak el. ","shortLead":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos...","id":"20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cd6c33-227a-4415-b34c-8212368b1b47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","timestamp":"2020. július. 31. 14:55","title":"Hatott a briteknél a termékdíj: egy év alatt 60 százalékkal kevesebb nejlonzacskót használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt szeretné, hogy a személyes profilok felfüggesztésének felülvizsgálata legyen magyar kompetencia.","shortLead":"Azt szeretné, hogy a személyes profilok felfüggesztésének felülvizsgálata legyen magyar kompetencia.","id":"20200801_Peterfalvi_Attila_Facebooktorvenyt_ker_a_kormanytol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8622d75-4db1-448b-9e13-9f593f9ceb43","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Peterfalvi_Attila_Facebooktorvenyt_ker_a_kormanytol","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:58","title":"Péterfalvi Attila Facebook-törvényt kér a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]