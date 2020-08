Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világsajtónak folyamatosan napirenden kell tartania a magyar média helyzetét, hogy mutassa: szolidáris a maradék pár független orgánummal – írja például a Der Standard.","shortLead":"A világsajtónak folyamatosan napirenden kell tartania a magyar média helyzetét, hogy mutassa: szolidáris a maradék pár...","id":"20200804_A_vilaglapok_nem_eresztik_a_magyar_sajtoszabadsag_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1a90f8d-c4c9-4694-8937-cd345187be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d50e11-b9eb-4074-8456-9ce41ec1172a","keywords":null,"link":"/360/20200804_A_vilaglapok_nem_eresztik_a_magyar_sajtoszabadsag_ugyet","timestamp":"2020. augusztus. 04. 08:20","title":"A világlapok nem eresztik a magyar sajtószabadság ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba9fe32-39c6-44b5-94bd-9c98531f651e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek (és a kiszivárogtatások) szerint alakul, akkor akár már e hónap végén megismerheti a világ a Microsoft összehajtható androidos telefonját, a Surface Duót. Azonban van, aki már ennyit sem bír várni.","shortLead":"Ha minden a tervek (és a kiszivárogtatások) szerint alakul, akkor akár már e hónap végén megismerheti a világ...","id":"20200803_microsoft_surface_duo_haz_nyomtatasa_3d","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba9fe32-39c6-44b5-94bd-9c98531f651e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540832d4-6e31-4925-a005-e21c00d3d7c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_microsoft_surface_duo_haz_nyomtatasa_3d","timestamp":"2020. augusztus. 03. 13:03","title":"Valaki nem bírta kivárni a Microsoft Surface Duót, nyomtatott hát egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párbeszédes Szabó Tímeának elsőként sikerült bejutnia az intézménybe. A költségeket nem tudta kinyomozni, azt ugyanis továbbra is titkolják.","shortLead":"A párbeszédes Szabó Tímeának elsőként sikerült bejutnia az intézménybe. A költségeket nem tudta kinyomozni, azt ugyanis...","id":"20200803_kiskunhalas_jarvanykorhaz_szabo_timea_parbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ec81df-3b69-4bef-a777-e71333a0c0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kiskunhalas_jarvanykorhaz_szabo_timea_parbeszed","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:49","title":"Eddig összesen 30 beteget ápoltak a kiskunhalasi járványkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bogárdi Jánoson nem találtak fogást, úgy élt, hogy nem volt mivel zsarolni, így aktáját azzal zárták: „Operatív szempontból nem használható”.","shortLead":"Bogárdi Jánoson nem találtak fogást, úgy élt, hogy nem volt mivel zsarolni, így aktáját azzal zárták: „Operatív...","id":"202031_folyoirat__fogaskereses_rapali_vivien_operativ_szempontbol_nem_hasznalhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb67c6f6-0979-4279-acb4-314a7c9df1ca","keywords":null,"link":"/360/202031_folyoirat__fogaskereses_rapali_vivien_operativ_szempontbol_nem_hasznalhato","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:30","title":"A világhírű magyar tudós, akiből nem tudott kémet csinálni a kommunista belügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milliószámra keresett maszkok a börtönökben, az érdi tömegverekedés után tömeges letartóztatás, Szigligeten nem bírtak \"bizonyos\" vállalkozókkal. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Milliószámra keresett maszkok a börtönökben, az érdi tömegverekedés után tömeges letartóztatás, Szigligeten nem bírtak...","id":"20200803_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38aa05a2-6274-4efd-bcbd-f56150a94d02","keywords":null,"link":"/360/20200803_Radar360","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:00","title":"Radar360: Orosz vakcina és felhőszakadás a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban megjelent írás.","shortLead":"Folyik Magyarország katonai célú felkészítése és Orbán Viktor retorikája is fokozottan harcias, írja a német lapban...","id":"20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=226a6cf4-8bf7-4cc9-9e60-a91e0907a0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f102e85-1f48-4ea0-a860-b0f9a12925ad","keywords":null,"link":"/360/20200803_Spiegel_szemle_keno_verseck","timestamp":"2020. augusztus. 03. 07:30","title":"Spiegel – A németeknek is kínos, hogy tankjukkal pózolt a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyugatra már hétfőn megérkezik a lehűlés és viharokra kell számítani, az ország többi részén kedden jöhet el az enyhülés.","shortLead":"Nyugatra már hétfőn megérkezik a lehűlés és viharokra kell számítani, az ország többi részén kedden jöhet el...","id":"20200803_hidegfront_zivatar_lehules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65594140-9f54-4819-a2c0-f9daf0c953b7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_hidegfront_zivatar_lehules","timestamp":"2020. augusztus. 03. 05:10","title":"Hidegfronttal nyit a hét, jönnek a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726c2180-d3aa-4564-bb4b-44813c54dd70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gundam című anime egy hőséről mintázták azt az óriási robotot, amelyet Japánban terveznek kiállítani. A szerkezet bizonyos részei mozognak.","shortLead":"A Gundam című anime egy hőséről mintázták azt az óriási robotot, amelyet Japánban terveznek kiállítani. A szerkezet...","id":"20200804_japan_robot_gundam_anime_szobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=726c2180-d3aa-4564-bb4b-44813c54dd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e8552d-d559-41df-84bb-60dd20452cf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_japan_robot_gundam_anime_szobor","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:03","title":"Megtette első \"lépéseit\" a hatalmas japán robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]