[{"available":true,"c_guid":"4ff146fd-5bcd-43b2-9f70-01b6f45ab23f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez lehet az egyetlen ilyen ismert példány, sosem láttak még hasonlót. ","shortLead":"Ez lehet az egyetlen ilyen ismert példány, sosem láttak még hasonlót. ","id":"20200809_Szarvacskakat_visel_a_szemhejan_egy_ritka_kinai_teknos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ff146fd-5bcd-43b2-9f70-01b6f45ab23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0ded99-4d20-4d77-b259-27bae5edcc70","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Szarvacskakat_visel_a_szemhejan_egy_ritka_kinai_teknos","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:46","title":"Szarvacskákat visel a szemhéján egy ritka kínai teknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ba61b6-b1eb-4d9b-9e97-f1e82dc00b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gödi polgármester körüli balhé miatt a héten kisebb pengeváltás volt a Momentum és a DK között. A harcban feltűnt Balatonőszöd is, Kötcse is, de Tihanyban minden kisimult.\r

\r

","shortLead":"A gödi polgármester körüli balhé miatt a héten kisebb pengeváltás volt a Momentum és a DK között. A harcban feltűnt...","id":"20200808_Tihanyig_ment_Gyurcsany_es_FeketeGyor_kibekulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ba61b6-b1eb-4d9b-9e97-f1e82dc00b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41e7428-65e1-4876-89a7-7bb991024b71","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Tihanyig_ment_Gyurcsany_es_FeketeGyor_kibekulni","timestamp":"2020. augusztus. 08. 17:30","title":"Tihanyig ment Gyurcsány és Fekete-Győr kibékülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8547281-2880-4466-a3d1-b0c2ec7fcbe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"60 helyett 130-cal ment a sofőr, ezért nem vette észre a terelést.","shortLead":"60 helyett 130-cal ment a sofőr, ezért nem vette észre a terelést.","id":"20200809_Jogositvanya_sem_volt_a_sofornek_aki_belehajtott_egy_teherautoba_az_M0ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8547281-2880-4466-a3d1-b0c2ec7fcbe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd125f3-edf1-4315-98e9-78d6039fe62f","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Jogositvanya_sem_volt_a_sofornek_aki_belehajtott_egy_teherautoba_az_M0ason","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:51","title":"Jogosítványa sem volt a sofőrnek, aki belehajtott a közútkezelő autójába az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","shortLead":"Augusztus 9-én már magas pollenkoncentrációra lehet számítani.","id":"20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b685ea94-628a-4455-acc5-2701ca52c4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616df271-87c8-4406-9b71-c492c58b2090","keywords":null,"link":"/itthon/20200808_Mar_csak_ez_hianyzott_2020ra_kezdodik_a_parlagfuszezon","timestamp":"2020. augusztus. 08. 13:12","title":"Már csak ez hiányzott 2020-ra: kezdődik a parlagfűszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus eszközökkel kormányzó Alekszandr Lukasenko nevével fémjelzett rezsim már sohasem lesz olyan, mint a „békeidőkben” volt. Az ellenzéknek most először van esélye az áttörésre és komoly csalások nélkül nem lehet szavatolni Lukasenko „győzelmét”.","shortLead":"Akármi is legyen a vasárnapi fehéroroszországi elnökválasztás végeredménye, az biztos, hogy az 1994 óta diktatórikus...","id":"20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cb2cfed-77db-4654-8394-613933f11d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea26f7-4969-46bb-bab6-aef5f2a64f49","keywords":null,"link":"/vilag/20200808_Olyasmi_tortenhet_Feheroroszorszagban_amire_meg_sohasem_volt_pelda","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:00","title":"Olyasmi történhet Fehéroroszországban, amire még sohasem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel kétmilliárd dolláros veszteséget ért el az idei év második negyedévében az okostelefonnal rendelhető taxiszolgáltatást nyújtó Uber. Az amerikai cégnek ugyanakkor volt nyereséges üzletága is.\r

","shortLead":"Közel kétmilliárd dolláros veszteséget ért el az idei év második negyedévében az okostelefonnal rendelhető...","id":"20200809_Az_Uber_es_a_koronavirus__a_nyereseg_es_a_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89664a9f-7dd5-4f4f-9371-c7cea2215863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200809_Az_Uber_es_a_koronavirus__a_nyereseg_es_a_veszteseg","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:04","title":"Az Uber és a koronavírus – a nyereség és a veszteség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es függetlenségi törekvéseknek kulcsszerepük volt a Szovjetunió szétesésében. A Kreml ma újra azt hangoztatja, hogy a baltiak önszántukból csatlakoztak a birodalmukhoz.","shortLead":"Százezreket deportáltak a három balti államból az 1940-es, majd az 1944–1945-ös szovjet megszállás után. Az 1989-es...","id":"202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=308f5cd3-2f7c-45e8-897f-1d6f304e4e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c5640e0-77ec-4be6-a9e9-a817d28d6749","keywords":null,"link":"/360/202032__oroszorszag_es_abaltikum__atirt_tortenelem__osi_orosz_fold__igazolasi_kenyszer","timestamp":"2020. augusztus. 09. 16:00","title":"A szovjet éveket idézi Putyin Baltikum-politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab38c8c4-b79c-4816-a201-b91215a9c2c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A római Tor Vergata Egyetem kutatói elkészítették a reneszánsz festő, Raffaello arcának háromdimenziós rekonstrukcióját, és egyben fényt derítettek végső nyugvó helyének ősrégi rejtélyére.","shortLead":"A római Tor Vergata Egyetem kutatói elkészítették a reneszánsz festő, Raffaello arcának háromdimenziós...","id":"20200808_raffaello_arca_3d_rekonstrukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab38c8c4-b79c-4816-a201-b91215a9c2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d7297-2858-4933-b49f-0a1af4b71d42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200808_raffaello_arca_3d_rekonstrukcio","timestamp":"2020. augusztus. 08. 10:03","title":"3D-ben rekonstruálta Raffaello arcát egy olasz kutatócsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]