[{"available":true,"c_guid":"491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét. ","shortLead":"A mentők hosszasan próbálták újraéleszteni, de már nem lehetett megmenteni az életét. ","id":"20200815_Belefulladt_egy_fiatal_ferfi_a_Lupatoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=491b6e5d-5f9a-4bb8-a1de-125d9115ac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084d1035-0a03-46b8-bdec-e128212f7801","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Belefulladt_egy_fiatal_ferfi_a_Lupatoba","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:40","title":"Belefulladt egy fiatal férfi a Lupa-tóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","shortLead":"Egy koronavírusos beteg pedig elhuny. ","id":"20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbb75ac-894a-4d25-9ce8-58af468c9872","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Ujabb_39_embernel_mutattak_ki_a_koronavirusfertozest","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:58","title":"Újabb 39 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfiak vasvillával, kihegyezett farúddal támadtak az ellenfeleikre. ","shortLead":"A férfiak vasvillával, kihegyezett farúddal támadtak az ellenfeleikre. ","id":"20200815_Erdi_tomegverekedes_letartoztatas_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8940552-a568-437c-af0b-c5136bafe69d","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Erdi_tomegverekedes_letartoztatas_ugyeszseg","timestamp":"2020. augusztus. 15. 17:13","title":"Érdi tömegverekedés: újabb három férfit letartóztatását indítványozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt bajba jutottaknak érdemes fizetéskönnyítési kérelemmel fordulni az adóhivatalhoz, a hatóság az esetek 80 százalékában hagyja jóvá a kérelmeket - tájékoztatta az MTI-t Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt bajba jutottaknak érdemes fizetéskönnyítési kérelemmel fordulni az adóhivatalhoz, a hatóság...","id":"20200816_574_millio_forintnyi_adora_kertek_konnyitest_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aa003b-3ee8-43e5-9dd8-2f613dc69dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_574_millio_forintnyi_adora_kertek_konnyitest_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. augusztus. 16. 09:46","title":"574 millió forintnyi adóra kértek könnyítést a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista futballszurkolók, letépték az előzőt.","shortLead":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista...","id":"20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86c9180-b374-40ab-9a2e-581e251e5a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:28","title":"Újra leng a szivárványos zászló a ferencvárosi városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Sok esetben a járványügyi óvintézkedésekre is fittyet hányva nyaralnak az emberek a Balatonnál. Az ottani települések rég láttak ekkora érdeklődést a tó iránt. Kérdés: az idei tapasztalatok alapján lesz-e jövőre is turistaroham a Balatonnál. ","shortLead":"Sok esetben a járványügyi óvintézkedésekre is fittyet hányva nyaralnak az emberek a Balatonnál. Az ottani települések...","id":"20200816_Annyian_vannak_a_Balatonnal_hogy_van_aki_autoban_az_utszelen_ejszakazik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4857359-f03b-4304-8b88-ed89696dc4ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3faba28b-4d69-48f0-a532-2f0356bf0003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Annyian_vannak_a_Balatonnal_hogy_van_aki_autoban_az_utszelen_ejszakazik","timestamp":"2020. augusztus. 16. 11:00","title":"Fülke: Annyian vannak a Balatonnál, hogy van, aki autóban, az útszélén éjszakázik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec2eb41-b39b-4267-a7ab-a2b10feaa235","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Itt most megtudhatja. ","shortLead":"Itt most megtudhatja. ","id":"20200816_Kivancsi_hogy_mit_mondott_Bataszeken_a_Bataszeki_Szekelyek_Barati_Kore_rendezvenyen_a_Miniszterelnokseg_nemzetpolitikaert_felelos_allamtitkara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ec2eb41-b39b-4267-a7ab-a2b10feaa235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba240023-003f-453c-a9a6-ed77333cd08c","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Kivancsi_hogy_mit_mondott_Bataszeken_a_Bataszeki_Szekelyek_Barati_Kore_rendezvenyen_a_Miniszterelnokseg_nemzetpolitikaert_felelos_allamtitkara","timestamp":"2020. augusztus. 16. 21:20","title":"Kíváncsi, hogy mit mondott a Bátaszéki Székelyek Baráti Körén a nemzetpolitikai államtitkár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Magyarországon élő, külföldi versenyről visszatérő sportoló a sporttelepen is töltheti a kötelező karantént, és közben edzhet – mondja ki egy szombaton megjelent kormányrendelet.","shortLead":"A Magyarországon élő, külföldi versenyről visszatérő sportoló a sporttelepen is töltheti a kötelező karantént, és...","id":"20200815_Kiveteles_utazasi_szabalyok_a_sportoloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fea721-64b9-4e89-b919-e28342c155de","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Kiveteles_utazasi_szabalyok_a_sportoloknak","timestamp":"2020. augusztus. 15. 13:18","title":"Kivételes utazási szabályokat kapnak a sportolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]