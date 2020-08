Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","shortLead":"A jelölt szavát adta, hogy rendbe teszi Amerika lelkét.","id":"20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094e61b1-7ff9-44f8-afb1-5022e8715d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395278d-e400-4801-ab75-6b0ca8583a36","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Biden_Demokrata_Part_elnokjeloltseg","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:16","title":"Biden elfogadta a Demokrata Párt elnökjelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7239ded5-f4c5-471b-865b-3fbb319a9785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felügyelők kiemelten súlyos közérdekből, az ügyészség előzetes engedélyével akár magánlakásba is beléphetnek. ","shortLead":"A felügyelők kiemelten súlyos közérdekből, az ügyészség előzetes engedélyével akár magánlakásba is beléphetnek. ","id":"20200822_fogyasztovedelem_ellenorzes_torvenymodositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7239ded5-f4c5-471b-865b-3fbb319a9785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b74984-363c-4a92-ae9e-4827d4f948d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200822_fogyasztovedelem_ellenorzes_torvenymodositas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:15","title":"Szigorít a fogyasztóvédelem: a raktártól a gyártóig mindenhol ellenőrizhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban kezelnék Alekszej Navalnijt.","shortLead":"Németországban kezelnék Alekszej Navalnijt.","id":"20200821_Nincs_szallithato_allapotban_a_megmergezett_orosz_ellenzeki_politikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d895fc-799f-4ed7-ab06-d3be5ef372de","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Nincs_szallithato_allapotban_a_megmergezett_orosz_ellenzeki_politikus","timestamp":"2020. augusztus. 21. 08:34","title":"Nincs szállítható állapotban a megmérgezett orosz ellenzéki politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975443af-1fc1-426a-9629-2a0159e8c122","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A görögországi Mikonoszon egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe Harry Maguire, a Manchester United labdarúgócsapatának kapitánya.","shortLead":"A görögországi Mikonoszon egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe Harry Maguire, a Manchester United...","id":"20200821_Gorogorszagban_verekedett_a_Manchester_United_kapitanya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=975443af-1fc1-426a-9629-2a0159e8c122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c4b92c-1440-4b0f-8bfd-915645c02e22","keywords":null,"link":"/sport/20200821_Gorogorszagban_verekedett_a_Manchester_United_kapitanya","timestamp":"2020. augusztus. 21. 16:32","title":"Görögországban verekedett a Manchester United kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan gazdasági visszaesést hozó koronavírus járvány miatt megugró munkanélküliség idején is kevesebbet költ munkanélküli ellátásra a kormányzat, mint amennyit ezek fedezetére beszed – írja elemzésében a G7.","shortLead":"Magyarországon a világon a legszűkmarkúbb a munkanélküli ellátások rendszere. Ez olyannyira igaz, hogy még a példátlan...","id":"20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24a749c2-8fd1-408d-a3ba-4617baaa53a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7bd0df-77f5-4389-a618-bbd19fe45299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200821_Kiszamoltak_a_magyar_kormanyzat_kevesebbet_kolt_a_allastalanokra_mint_amennyit_beszed_a_munkanelkuliseg_fedezesere","timestamp":"2020. augusztus. 21. 17:56","title":"Kiszámolták: a magyar kormányzat kevesebbet költ a állástalanokra, mint amennyit beszed a munkanélküliség fedezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991f8ab6-9fc6-4a7b-854c-c8357eca8ae2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" A fehérorosz ellenzék egységének a fenntartását, és az augusztus 9-ei választási csalások miatt kitört tiltakozások folytatását kérte Szvjatlana Cihanouszkaja, ellenzéki elnökjelölt, akit a minszki rezsim erőszakkal kényszerített át Litvániába. Közben a napokig békésen viselkedő hatóságok újra megkezdték a letartóztatásokat.","shortLead":" A fehérorosz ellenzék egységének a fenntartását, és az augusztus 9-ei választási csalások miatt kitört tiltakozások...","id":"20200821_Lukasanka_ismet_kemenykedik_a_feherorosz_ellenzek_egyelore_nem_hatral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991f8ab6-9fc6-4a7b-854c-c8357eca8ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd26b29e-4b0d-48ca-9e98-db87ce35f17a","keywords":null,"link":"/vilag/20200821_Lukasanka_ismet_kemenykedik_a_feherorosz_ellenzek_egyelore_nem_hatral","timestamp":"2020. augusztus. 21. 14:47","title":"Lukasenka ismét keménykedik, a fehérorosz ellenzék egyelőre nem hátrál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha elnökváltás lesz Amerikában, az éppen akkor ad majd lökést a liberális erőknek Európában, amikor a belarusz fejlemények is jelzik, hogy az olyan erős emberek számára, mint Orbán Viktor, az öregedés a legnagyobb ellenség - írja a Financial Times.","shortLead":"Ha elnökváltás lesz Amerikában, az éppen akkor ad majd lökést a liberális erőknek Európában, amikor a belarusz...","id":"20200821_Ha_Trump_megy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b20bbca-e555-44ec-a30f-d3956f42f2cf","keywords":null,"link":"/360/20200821_Ha_Trump_megy","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:00","title":"Ha Trump megbukik, Washington átértékeli a politikáját Közép-Európában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonalon mindennaposak voltak a műszaki hibák és a késések.","shortLead":"A vonalon mindennaposak voltak a műszaki hibák és a késések.","id":"20200821_A_honap_vegere_befejezodik_a_cegledi_vasutvonal_felujitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e33bd82-8025-4768-b075-e9f4a0ba3102","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_A_honap_vegere_befejezodik_a_cegledi_vasutvonal_felujitasa","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:39","title":"A hónap végére befejeződik a ceglédi vasútvonal felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]