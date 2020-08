Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

","shortLead":"Jövő héten 1,2 milliárd forintért lehet majd ikszelni.\r

","id":"20200822_otos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa34056c-8339-460e-a116-188ba19019eb","keywords":null,"link":"/elet/20200822_otos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2020. augusztus. 22. 20:31","title":"Huszonkét szelvényre fizet milliókat az ötös lottó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33aeaa04-3290-46c0-b6fd-1da491c42a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történteket állítólag tétlenül nézték végig a biztonságiak.","shortLead":"A történteket állítólag tétlenül nézték végig a biztonságiak.","id":"20200823_verekedes_dagaly_strand","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33aeaa04-3290-46c0-b6fd-1da491c42a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fba1f9-747b-41d7-9cef-fced8dfe5946","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_verekedes_dagaly_strand","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:49","title":"Ököllel estek egy nőnek, majd verekedés tört ki a Dagály strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a111446c-92a6-4db0-8ee1-faff392b3aa5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán termékeny az alábbi ransomware: mindössze öt hónap alatt legalább 25 millió dollártól, azaz több mint hétmilliárd forinttól fosztotta meg a felhasználókat.","shortLead":"Igazán termékeny az alábbi ransomware: mindössze öt hónap alatt legalább 25 millió dollártól, azaz több mint...","id":"20200823_netwalker_zsarolovirus_ransomware_25_millio_dollar_valtsagdij_mcafee","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a111446c-92a6-4db0-8ee1-faff392b3aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83922585-e1e6-4f17-82d4-71d06fbdb0dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_netwalker_zsarolovirus_ransomware_25_millio_dollar_valtsagdij_mcafee","timestamp":"2020. augusztus. 23. 08:03","title":"7 milliárd forintot nyúlt le eddig öt hónap alatt egy számítógépes zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, aki rögtön hadat üzent a melegeknek.\r

","shortLead":"Egyhangú szavazással újra Toroczkai Lászlót választották a Mi Hazánk Mozgalom elnökévé, aki rögtön hadat üzent...","id":"20200822_Satani_csoportnak_nevezte_a_melegeket_Toroczkai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f74d1-bce3-4cba-b7dd-8ceaf96becf1","keywords":null,"link":"/itthon/20200822_Satani_csoportnak_nevezte_a_melegeket_Toroczkai","timestamp":"2020. augusztus. 22. 17:01","title":"Sátáni csoportnak nevezte a melegeket Toroczkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","shortLead":"A kutatókat is meglepte az eredmény.","id":"20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf8f74b-fe60-47b8-b704-09c198d79bf8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200823_28_billio_tonna_jeg_tunt_el_a_Fold_felszinerol_az_utobbi_csaknem_30_evben","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:27","title":"28 billió tonna jég tűnt el a Föld felszínéről az utóbbi csaknem 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is szót ejt.","shortLead":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is...","id":"20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a53ff11-bcd8-44b2-8836-195173fe561e","keywords":null,"link":"/360/20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:55","title":"Der Standard: Magyarországon haldoklik a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint az országos gyógyszer- és élelmiszer-felügyeletetnél (FDA) szándékosan lassítják a koronavírus elleni oltás fejlesztését a novemberi elnökválasztásig.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az országos gyógyszer- és élelmiszer-felügyeletetnél (FDA) szándékosan lassítják...","id":"20200822_Trump_aknamunkaval_vadolja_a_gyogyszerfelugyeletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d30cda78-4ea3-441b-ba62-3dbe1e242666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8553c7f-5d56-4bc5-9aea-c072baf22b7f","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_Trump_aknamunkaval_vadolja_a_gyogyszerfelugyeletet","timestamp":"2020. augusztus. 22. 21:22","title":"Trump aknamunkával vádolja a gyógyszerfelügyeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene változtatni ahhoz, hogy hatékonyan oldhassuk meg a társadalmi elszigetelődést? És ha a metrócsempét a nyers húsok fogyasztásakor kapott betegségeknek, a nyolcvanas évek szőrös vécéülőkéit meg az antibiotikumoknak köszönhetjük, vajon mit hoz majd a koronavírus?","shortLead":"Hogyan kellene átalakulnia az otthonunknak, hogy napi 24 órában használhassuk egy újabb karantén esetén? Min kellene...","id":"20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124f6e57-9d80-4e48-8998-8a13400147a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16e026a-3d5a-48c2-b05e-74178dab8677","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200823_Az_otthonunk_az_algoritmus_ami_megved_a_koronavirus_keserveitol","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:00","title":"Az otthonunk az algoritmus, amely megvéd a koronavírus keserveitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]