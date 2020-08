Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7239ded5-f4c5-471b-865b-3fbb319a9785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felügyelők kiemelten súlyos közérdekből, az ügyészség előzetes engedélyével akár magánlakásba is beléphetnek. ","shortLead":"A felügyelők kiemelten súlyos közérdekből, az ügyészség előzetes engedélyével akár magánlakásba is beléphetnek. ","id":"20200822_fogyasztovedelem_ellenorzes_torvenymodositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7239ded5-f4c5-471b-865b-3fbb319a9785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b74984-363c-4a92-ae9e-4827d4f948d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200822_fogyasztovedelem_ellenorzes_torvenymodositas","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:15","title":"Szigorít a fogyasztóvédelem: a raktártól a gyártóig mindenhol ellenőrizhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd6b86b-9ce8-4992-9547-3db981a81d41","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ókorra nyúlik vissza a koronavírus-járvány alatt újra felfedezett erkély eredete. Számos funkciója mellett egykor a balkon volt a vezeték nélküli összeköttetés a magánszféra és a külvilág között.","shortLead":"Az ókorra nyúlik vissza a koronavírus-járvány alatt újra felfedezett erkély eredete. Számos funkciója mellett egykor...","id":"202034__erkelyreneszansz__a_perzsaktol_maig__nyitott_terek__tarsas_let","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fd6b86b-9ce8-4992-9547-3db981a81d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d875e843-f2b2-4af3-b663-119a80defcdd","keywords":null,"link":"/360/202034__erkelyreneszansz__a_perzsaktol_maig__nyitott_terek__tarsas_let","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:00","title":"A perzsáktól indult az erkélyek története, s most reneszánszukat élik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn már be is nyújtják a keresetet.","shortLead":"Hétfőn már be is nyújtják a keresetet.","id":"20200823_Perli_az_amerikai_kormanyt_a_TikTok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8522ec2-6b32-45f4-8894-e2d285ea3b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200823_Perli_az_amerikai_kormanyt_a_TikTok","timestamp":"2020. augusztus. 23. 18:10","title":"Perli az amerikai kormányt a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tiltakozóknak elegük van abból, ahogyan a kormány a koronavírust kezeli.","shortLead":"A tiltakozóknak elegük van abból, ahogyan a kormány a koronavírust kezeli.","id":"20200823_Izrael_tobb_tucat_embert_letartoztattak_a_Netanjahu_elleni_tomegtuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9168fb-2e7f-467d-99d8-60320a3c8320","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Izrael_tobb_tucat_embert_letartoztattak_a_Netanjahu_elleni_tomegtuntetesen","timestamp":"2020. augusztus. 23. 09:04","title":"Több tucat embert letartóztattak Jeruzsálemben a Netanjahu elleni tömegtüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fotó, kilenc szó - így üzent Kovács András Péter a szivárványos zászlókat lopkodó Novák Elődnek.","shortLead":"Egy fotó, kilenc szó - így üzent Kovács András Péter a szivárványos zászlókat lopkodó Novák Elődnek.","id":"20200823_Elod_hozd_a_letrat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b546b262-40f8-4e4f-8933-fc67a7a2074f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df35acb-3fc0-4e0d-b5c4-fc00c146bb1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Elod_hozd_a_letrat","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:32","title":"\"Előd, hozd a létrát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d856a3-b885-41b9-a9e1-b4522b638f38","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük pszichológus, pszichiáter, mi fogta meg őket a tudományterületben. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus, egyetemi adjunktus

írását közöljük.

","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin szakértő szerzőit kérte fel, hogy meséljék el, hogyan lett belőlük...","id":"20200823_A_szerelmet_valasztottam_kabitoszeremnek_Kit_erdekel_a_csokolade","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22d856a3-b885-41b9-a9e1-b4522b638f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdd81ad-bc07-45ef-9b7f-041f9171cc9e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200823_A_szerelmet_valasztottam_kabitoszeremnek_Kit_erdekel_a_csokolade","timestamp":"2020. augusztus. 23. 20:15","title":"A szerelmet választottam kábítószeremnek. Kit érdekel a csokoládé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ egyik leghíresebb rappere, Kendrick Lamar közreműködésével készített emlékfilmet a sztár, a mindekor a minél tökéletesebbre, a jobbá és jobbá válást hirdető Fekete Mamba tiszteletére. Tényleg beleborzongtunk, amikor megnéztük.","shortLead":"Vasárnap lett volna 42 éves a januárban helikopterbalesetben elhunyt kosárlabda-csillag, Kobe Bryant. A Nike a világ...","id":"20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99688c3d-651a-4499-802f-2326519d4d46","keywords":null,"link":"/sport/20200823_Sokadjara_nezve_is_beleborzongunk_a_Nike_Kobe_Bryantemlekfilmjebe","timestamp":"2020. augusztus. 23. 17:55","title":"Sokadik megnézésre is beleborzongunk a Nike Kobe Bryant-emlékfilmjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újpalotán, egy dohányboltban történt az eset.","shortLead":"Újpalotán, egy dohányboltban történt az eset.","id":"20200823_Belevagott_a_vedofalba_mert_az_elado_figyelmeztette_viseljen_maszkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54727e01-83ef-4e8f-8a17-819d1e644192","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Belevagott_a_vedofalba_mert_az_elado_figyelmeztette_viseljen_maszkot","timestamp":"2020. augusztus. 23. 11:38","title":"Belevágott a védőfalba, mert az eladó figyelmeztette, viseljen maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]