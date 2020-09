Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"846d4596-255e-493e-9c9c-a835ec31ae8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a Závecz Research Intézet (ZRI) szeptemberi felmérése.","shortLead":"Kijött a Závecz Research Intézet (ZRI) szeptemberi felmérése.","id":"20200929_fidesz_mszp_dk_momentum_partpreferencia_szeptember_zavecz_research","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=846d4596-255e-493e-9c9c-a835ec31ae8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0fa6cfd-25c7-4fcc-b1cb-a9d629579e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_fidesz_mszp_dk_momentum_partpreferencia_szeptember_zavecz_research","timestamp":"2020. szeptember. 29. 20:55","title":"Esett egy kicsit a Fidesz támogatottsága, a DK eddigi legjobb eredményét érte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szicília szigetén elrendelték a szájmaszk kötelező használatát szabadtéren.","shortLead":"Szicília szigetén elrendelték a szájmaszk kötelező használatát szabadtéren.","id":"20200928_Koronavirus_Olaszorszag_Szicilia_Maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a575028-269b-451f-a652-3c5c40349924","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_Koronavirus_Olaszorszag_Szicilia_Maszk","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:54","title":"Átlépte az 50 ezret az aktív fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5964bf64-a517-4dd1-ad1e-f141a83015ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A koronavírus új fertőzési mechanizmusát fedezték fel a szegedi Pharmacoidea kutatói, ami szerintük lehetőséget biztosíthat a kórokozók sejtbe jutásának gátlására.","shortLead":"A koronavírus új fertőzési mechanizmusát fedezték fel a szegedi Pharmacoidea kutatói, ami szerintük lehetőséget...","id":"20200928_koronavirus_fertozesi_mechanizmusa_pharmacoidea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5964bf64-a517-4dd1-ad1e-f141a83015ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91461676-64fa-4d18-b690-387c793699d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_koronavirus_fertozesi_mechanizmusa_pharmacoidea","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:03","title":"Szegedi kutatók felfedezték a koronavírus új fertőzési mechanizmusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von der Leyenhez fordult.","shortLead":"Vera Jourová a Speigelnek arról beszélt, hogy Orbán Viktor beteg demokráciát épít, a magyar kormányfő emiatt Ursula von...","id":"20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=466ada6e-9094-4906-a120-ab1f8e29eaa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d84176-bfff-47d8-9bf6-d869c2a62ad8","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Orban_von_der_leyen_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 07:56","title":"Orbán az Európai Bizottság alelnökének távozását követeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dfb154-4774-4a23-b05d-bc7653313c77","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A numerus clausus törvény, amellyel az egyetemekre felvehető \"nemzetiségek és népfajok\" arányát korlátozta, a magyar történelemben alapvetően fémjelzi a XX. századi magyar zsidóság üldözésének kezdetét. Megálmodójának beszédéből kiderült, a döntés sokkal többről szólt a felsőoktatásnál. ","shortLead":"A numerus clausus törvény, amellyel az egyetemekre felvehető \"nemzetiségek és népfajok\" arányát korlátozta, a magyar...","id":"20200928_numerus_clausus_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58dfb154-4774-4a23-b05d-bc7653313c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf35f822-96c0-432a-af00-fa74f3132c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_numerus_clausus_evfordulo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 20:00","title":"„A liberalizmus szelleme Magyarországon megszűnt, és napja külföldön is leáldozóban van”: 100 éve fogadták el a numerus clausust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2683ab7-2481-4db6-a964-01b1ee4d2a6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Virgin-szigeteken működő Pirate Monitor bíróság elé citálta a YouTube-ot, ám végül ők húzhatják a rövidebbet.","shortLead":"A Virgin-szigeteken működő Pirate Monitor bíróság elé citálta a YouTube-ot, ám végül ők húzhatják a rövidebbet.","id":"20200928_youtube_pirate_monitor_ltd_szerzoi_jogsertes_per_content_id","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2683ab7-2481-4db6-a964-01b1ee4d2a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d485e94-d8e7-4970-a0cc-aac5877e899a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_youtube_pirate_monitor_ltd_szerzoi_jogsertes_per_content_id","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:03","title":"Magyar filmek miatt perelték a YouTube-ot, a bíróságon jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyészség aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.\r

","shortLead":"Az ügyészség aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a férfi ellen.\r

","id":"20200928_vademeles_kettos_gyilkossag_nyiregyhaza_vadlott_eletfogytiglan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53836b4-61d4-4855-b382-ae2e23d34b90","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_vademeles_kettos_gyilkossag_nyiregyhaza_vadlott_eletfogytiglan","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:37","title":"Lelőtte felesége szeretőjét és annak apját is Nyíregyházán, életfogytiglant kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Négy újoncot hívott be a válogatott keretébe a szövetségi kapitány.","shortLead":"Négy újoncot hívott be a válogatott keretébe a szövetségi kapitány.","id":"20200928_valogatott_rossi_dzsudzsak_kleinheisler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621dbec2-45d7-416d-be5a-2ca316f1f18e","keywords":null,"link":"/sport/20200928_valogatott_rossi_dzsudzsak_kleinheisler","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:35","title":"Rossi keretet hirdetett, Dzsudzsák és Kleinheisler se játszik októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]