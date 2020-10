Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter számolt be a Kormányinfón. Az igazolt fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik, a legfrissebb adatok szerint csütörtökre 16 ember vesztette életét és 848 fertőzöttet találtak egy nap alatt. Jelenleg 757 embert kezelnek kórházban, de emiatt nem szigorítanak. ","shortLead":"A határzár fenntartásáról és az orvosbérek emeléséről is tárgyalt szerdai ülésén a kormány, a részletekről Gulyás...","id":"20201001_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e54b0d7-1e49-4350-87df-43b0cbdb54aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bf6817-a33b-45cb-ac89-fac0615648a2","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2020. október. 01. 10:50","title":"Gulyás: Újabb egy hónapra marad a határzár, az influenzaoltás biztosított lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-fertőzöttek közül 48-an elítéltek, 50-en pedig a személyi állomány tagjai a BVOP szerint.","shortLead":"A koronavírus-fertőzöttek közül 48-an elítéltek, 50-en pedig a személyi állomány tagjai a BVOP szerint.","id":"20200930_bvop_szaz_koronavirusos_a_bortonokben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5f9cf0-d24d-448f-9df0-aa73080fefc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_bvop_szaz_koronavirusos_a_bortonokben","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:52","title":"98 koronavírusos van a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90bbde18-850b-4c74-a230-dd2d98451ee3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A pénzt a zenekar saját segélyszervezete osztja szét.","shortLead":"A pénzt a zenekar saját segélyszervezete osztja szét.","id":"20200930_metallica_erdotuz_segely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90bbde18-850b-4c74-a230-dd2d98451ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48877eb0-94d0-470b-ad8a-c7ccd31c3237","keywords":null,"link":"/elet/20200930_metallica_erdotuz_segely","timestamp":"2020. szeptember. 30. 18:18","title":"250 ezer dollárral segíti a Metallica a kaliforniai erdőtüzek károsultjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a195ed8-7efc-48f1-8ea3-5b85825a7c35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző 78 évesen, egy szívműtét után fellépő komplikációk következtében hunyt el. Nemcsak Elvis Presley-nek írt számot, de később az EDM koronázatlan királyának, Aviciinek is. ","shortLead":"Az énekes-dalszerző 78 évesen, egy szívműtét után fellépő komplikációk következtében hunyt el. Nemcsak Elvis...","id":"20200930_Meghalt_Mac_Davis_Elvis_slagergyartoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a195ed8-7efc-48f1-8ea3-5b85825a7c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0629efac-0043-48a3-987d-7ca670819760","keywords":null,"link":"/kultura/20200930_Meghalt_Mac_Davis_Elvis_slagergyartoja","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:27","title":"Meghalt Mac Davis, Elvis slágergyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit gödör oldalfalai tartották meg.","shortLead":"A kocsit gödör oldalfalai tartották meg.","id":"20200930_Munkagodorbe_hajtott_egy_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c389b2-4836-4a39-8af2-57bcb9a4acb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_Munkagodorbe_hajtott_egy_autos","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:17","title":"Több méter mély munkagödörbe esett egy autó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd25b6-6975-4aac-a235-48250d1197ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chrissy Teigen modell, a Grammy-díjas John Legend felesége az Instagramon hosszú posztban és megrázó képek kíséretében írt arról, mekkora fájdalmat jelent, hogy elvesztették a magzatukat.","shortLead":"Chrissy Teigen modell, a Grammy-díjas John Legend felesége az Instagramon hosszú posztban és megrázó képek kíséretében...","id":"20201001_Ennyire_oszinte_vallomast_a_vetelesrol_meg_nem_nagyon_lattunk_hiressegtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd25b6-6975-4aac-a235-48250d1197ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314250fb-a616-482c-a7fa-8d61b6e26900","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Ennyire_oszinte_vallomast_a_vetelesrol_meg_nem_nagyon_lattunk_hiressegtol","timestamp":"2020. október. 01. 09:52","title":"Ennyire őszinte vallomást a vetélésről még nem nagyon láttunk hírességtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316db72a-ad25-40d4-88e7-cf56d9b93a7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kivezethetné a kormány azt a passzust, amelyet az Európai Bíróság kifogásolt, és amelyről pár éve még úgy beszéltek, mint az alacsony energiaárak záloga.","shortLead":"Kivezethetné a kormány azt a passzust, amelyet az Európai Bíróság kifogásolt, és amelyről pár éve még úgy beszéltek...","id":"20200930_rezsicsokkentes_itm_javaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316db72a-ad25-40d4-88e7-cf56d9b93a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6674087f-34da-4aab-8d4e-f4d369bc8565","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_rezsicsokkentes_itm_javaslat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:35","title":"A kormány megint megvédi a rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427c5caf-8817-4f0d-a83d-15903e2fc156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt harisnyát lopott, aztán megjött a kedve: autókat rongált meg, bringát lopott, majd lakásokat is kiszemelt magának a balek tolvaj. Annyira, hogy egy betörés után el sem akart menni.","shortLead":"Öt harisnyát lopott, aztán megjött a kedve: autókat rongált meg, bringát lopott, majd lakásokat is kiszemelt magának...","id":"20201001_Harisnyalopassal_kezdett_a_balek_tolvaj_aztan_megjott_a_kedve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=427c5caf-8817-4f0d-a83d-15903e2fc156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf44ce8-c4ac-4f29-ac56-a38c9b7fd477","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Harisnyalopassal_kezdett_a_balek_tolvaj_aztan_megjott_a_kedve","timestamp":"2020. október. 01. 13:59","title":"Harisnyalopással kezdett a balek tolvaj, aztán elszemtelenedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]